В онкологической больнице Ярославля сработала пожарная сигнализация

К больнице приехали пожарные машины. ФОТО: скриншот из видео группы "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В онкологической больнице Ярославля сегодня, 15 января, сработала пожарная сигнализация. После вызова, к медучреждению приехали пожарные машины, но, к счастью, тревога оказалась ложной.

- Там сработала пожарная сигнализация, проводились ремонтные работы, т.е. возгорания не было. Все проверили и уехали, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

В комментариях очевидцы писали, что видели три машины пожарных, а также полиции, которые уехали в сторону больницы. Горожане знатно перепугались и высказывали свои самые страшные опасения, но все обошлось.