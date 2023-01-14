Михаил Пеймер: «С благодарностью стране и людям»

День Победы - каждый год долгожданный праздник!

И его можно с полным правом назвать не только героем наших дней и Ярославской земли, но и одним из подлинных героев ХХ – да и XXI тоже – веков. Почему? Об этом можно узнать не только из газетных материалов и фильмов о нем, но и из мемуаров, которые были изданы в двух томах.

С Украины – на Волгу

Впрочем, дадим слово самому Михаилу Пеймеру.

«Родился я в феврале 1923 года в чудесном городе Харькове, бывшем в ту пору столицей Украины. На каждые три-четыре комнаты приходилась одна общая кухня, где каждая семья обладала кухонным столом с примусом, керосинкой и прочей утварью, „достоянием победившего пролетариата“. Коммунальные квартиры всё же отличались от бараков некоторым бытовым комфортом, но и там странным образом уживались взаимопомощь и мелочные дрязги, острая вражда и доброжелательность, совместные праздничные застолья и кляузные доносы друг на друга.»

Так начинается первый том воспоминаний «Спасибо за жизнь», который автор лично презентовал в Ярославле в августе 2022 года. Прочитав книгу, можно узнать, что в городе на Волге он впервые оказался в 1934 году, в период первых пятилеток и индустриализации. Тогда отцу Миши, строителю Николаю Пеймеру предложили работу по возведению комплекса заводов, с тех пор составляющих промышленное ядро нашего региона.

На презентации первого тома воспоминаний "Спасибо за жизнь" в 2022 году.

События тех лет Михаил Николаевич описывает подробно и ярко, вспоминает о них, рассказывает живо, с интересными деталями и подробностями. Бурное развитие Ярославля как крупного промышленного центра, строительство проспекта Шмидта (ныне проспект Ленина), учеба в школе-новостройке, друзья, первая любовь — все это можно легко представить по его воспоминаниям. А еще «Клуб юного туриста», который работает до сих пор, турпоходы, поездку в город Мологу, которую вскоре затопили воды Рыбинского водохранилища ради реализации грандиозного проекта по строительству гидроэлектростанции. И получение комсомольского билета из рук будущего генсека ЦК КПСС, а тогда — руководителя областного обкома комсомола Юрия Андропова, мечты половины одноклассников-мальчишек о военных училищах…

А завтра была война

… Мечты о военном училище стали реальностью совсем скоро. Для выпускника ярославской школы №37 Миши Пеймера военная карьера началась за год до войны. В июне 1940-го он отправился в Москву, где вскоре стал курсантом 1-го Гвардейского Московского военного училища артиллеристов-ракетчиков. А уже через год по радио прозвучало знаменитое обращение Сталина, начинавшееся непривычными для кремлевского горца словами «Братья и сестры!»…

Рабочее место дома - за компьютером.

– Будучи курсантом, я участвовал в сражении за Москву на Волоколамском шоссе в полосе обороны 16-й армии, – вспоминает Михаил Николаевич. – Получил диплом и звание лейтенанта в марте 1942 года. Затем воевал на фронтах Отечественной войны в составе 72-го Гвардейского полка ракетных войск, ласково прозванных солдатами «катюшами». Был назначен командиром огневого взвода 338-го дивизиона, начальником разведки 337-го дивизиона на Брянском фронте до августа 1942 года. В октябре 1942 года назначен командиром батареи 336-го дивизиона. В этом полку был принят в компартию: в апреле кандидатом, а в августе – членом. Участвовал в операции «Багратион» по полному освобождению Белоруссии, в освобождении Литвы, разгроме огромной группировки гитлеровских войск под руководством Эриха Коха в Восточной Пруссии.

Накануне капитуляции Германии война для гвардии лейтенанта неожиданно закончилась – доносом, арестом и обвинением в антисоветской агитации и пропаганде.

– Это была удавшаяся провокация трех офицеров, – вспоминает Михаил Пеймер. – Причем солдаты, которые меня любили, предупреждали, что против меня затевается что-то нехорошее. Донос ушел в контрразведку «Смерш», потому что я раздражал офицеров, во-первых, тем, что был «сильно грамотный», с высшим образованием, а во-вторых, тем, что еврей. В итоге накануне Великой Победы я был арестован и осужден военным трибуналом на 10 лет заключения.

Из Воркуты – в родной Ярославль

Михаила арестантским этапом отправили в Воркутлаг. Как и тысячи заключенных, гвардии офицер Пеймер стал добывать уголь на одной из шахт.

– Сначала я работал шахтером на шахте №3 комбината «Воркутуголь», потом геодезистом, даже начальником планового отдела стройуправления на строительстве новых шахт, будучи при этом зэком, – рассказывает Михаил Пеймер. – Поэтому искренне считаю себя счастливчиком. Возглавлял комплексную бригаду строителей и заработал три года «зачетов», освобожден из ГУЛАГа на три года раньше срока. Я приехал в Ярославль, встретился с любимой девушкой Лидочкой, которая ждала меня всю войну. Но все-таки вынужден был вернуться в Воркуту, поскольку из-за поражения в правах не мог оставаться в Ярославле.

В гостях у ветерана - хоккеист и общественник Илья Горохов.

Там, на Севере, Михаил Николаевич добросовестно трудился в угледобывающей промышленности. По направлению начальства поступил в Кемеровский горный институт, который окончил с отличием, вернулся в Воркуту. Прошел долгий и непростой путь от мастера до заместителя начальника комбината «Печершахтострой». За годы работы на Севере был удостоен множества наград, получил звание «Заслуженный работник народного хозяйства». Спустя год после смерти Сталина Верховным Советом СССР была снята судимость, он по ходатайству начальства был вновь принят в партию. А через несколько лет Михаил Пеймер был полностью реабилитирован, ему были возвращены все воинские награды.

– Меня, хоть и бывшего заключенного, руководство Минуглепрома оценило по достоинству, – рассказывает наш герой.

Завершив трудовую биографию на Севере и выйдя на пенсию, Михаил Пеймер вернулся в Ярославль. И в 1984 году ему наконец-то удалось соединиться со своей главной любовью на всю жизнь – одноклассницей Лидочкой.

– Мы поженились, когда нам обоим было уже за шестьдесят, – улыбается Михаил Пеймер. – Тогда, впервые после лагеря, нам не удалось это сделать. Лида вышла замуж в Ярославле, я вернулся в Воркуту, женился. И у нее, и у меня родились дети. Но мы всю жизнь продолжали любить друг друга. И когда дети выросли, мы все-таки объяснились с Лидочкой и подали заявление в ЗАГС, обменялись кольцами. И прожили вместе тридцать счастливейших лет.

Сейчас, когда время предоставляет нашему герою возможность спокойно оценить прожитые им и всей большой страной годы, Михаил Николаевич много времени отдает воспоминаниям и литературному творчеству. С высоты своего огромного жизненного опыта, яркого, порой трагического, он пишет стихи и прозу, эссе, рассказы. При этом Михаил Пеймер – активный общественник, член городского совета ветеранов и Ассоциации жертв политических репрессий, постоянный участник встреч со школьниками, кадетами, юнармейцами. А также ведет собственный блог в соцсети Вконтакте, где делится воспоминаниями, размышлениями, впечатлениями о путешествиях по России, которые совершает по сей день – самостоятельно и с друзьями.

Остается пожелать нашему герою – замечательному человеку, фронтовику, труженику, поэту и гражданину – крепкого здоровья и долгих лет на Ярославской земле, рядом с нами. А главное – чтобы этот интерес к жизни, уникальная способность радоваться, удивляться, гореть и зажигать других не иссякали никогда!