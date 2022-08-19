Замглавы по безопасности Херсонской области стал уроженец Рыбинска

Уроженец Рыбинска стал заместителем главы Херсонской области. ФОТО: ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер"»

Заместителем главы Херсонской области назначен уроженец Рыбинска Алексей Катериничев. Ранее он занимал пост первого заместителя начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», а теперь будет заниматься вопросами безопасности в регионе.

Алексей Катериничев родился 30 июля 1974 года в Рыбинске Ярославской области. В 1991 году закончил Уссурийское суворовское военное училище, в 2004-м - Пограничную академию ФСБ России. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За отличие в охране государственной границы»».

На протяжении 20 лет Алексей Катериничев работал в ФС РФ, принимал участие в более 20 контртеррористических операциях.