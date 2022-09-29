«Дядя Ваня удивил»: борисоглебский пенсионер, в четвертый раз потерявшийся в лесу, сам пришел домой

В этом году заблудившийся пенсионер сам пришел из леса домой. ФОТО: ЯрСпас

Каждый год, обычно это происходит в 20-х числах августа, волонтеры отряда «ЯрСпас» выезжают в лес около деревни Юркино на поиски дяди Вани. В этом году грибы пошли позднее, поэтому и потерялся пенсионер только в конце сентября. Заявка поступила вечером 27 сентября.

- Дядя Ваня – не мифический персонаж, он обычный мужчина чуть старше 50 лет с особенностями здоровья. Живет в деревне, занимается хозяйством и страшно любит тихую охоту – настоящий грибник. Дядя Ваня может заблудиться в лесу, потерять ботинок и даже майку, но грибы, свою добычу, никогда не бросит, - рассказывают волонтеры.

Правда, в прошлом году ситуация приняла уже настолько серьезный оборот, что пенсионер был вынужден расстаться со своей драгоценной корзинкой. Для спасения заблудившегося грибника пришлось привлекать вертолет поисково-спасательного отряда «Ангел». Именно пилоты с высоты и заметили бегущего мужчину.

- В этом году дядя Ваня удивил нас, поисковиков. Переночевав в лесу, сам пришел домой. «Найден, жив!» поступило утром 28 сентября сообщения, - пишут в группе поискового отряда «ЯрСпас».