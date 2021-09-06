В Ярославской области грибника, потерявшегося в третий раз, искали с вертолета

Вертолетчики заметили блуждающего по лесу мужчину. ФОТО: группа "Поиск детей и взрослых "ЯрСпас"

В Ярославской области поиски попавшего грибника прошли с большим размахом. Заявка на поиск 55-летнего Ивана пришла 28 августа: мужчина утром ушел из дома в Борисоглебском районе и, вероятнее всего, в лес.

Волонтерам, которые вышли на поиск, повадки и привычки Ивана хорошо знакомы – грибник теряется третий год подряд. В этом году к его спасению привлекли вертолет поисково-спасательного отряда «Ангел». Через несколько часов именно вертолетчики заметили блуждающего по лесу мужчину.

- Видим Ивана, - приходит сообщение отряда «Ангел».

Иван встретил спасателей в одном сапоге:

- Майку и сапог потерял, грибы бросил, - сообщает грибник.

Иван долго рассматривал вертолет спасателей, которые пришли к нему на помощь, улыбался волонтерам, которые с теплом говорили: «Стал нам, как родной». В третий раз поиски грибника вновь прошли успешно.

- Ну, Дядя Ваня! Пора уже в той местности стрелки для дяди Вани развесить, чтобы по ним домой выходил. Спасибо ребятам за «Найден Жив!». Здоровья дяде Ване! – пишут в комментариях.

В этом году к поискам привлекли вертолет поисково-спасательного отряда «Ангел» ФОТО: группа "Поиск детей и взрослых "ЯрСпас"