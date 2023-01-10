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Общество10 января 2023 8:00

В Ярославле вынесли приговор водителю, по вине которого в машине сгорели два человека

ДТП произошло в январе 2020 года у нефтеперерабатывающего завода
Полина Вачнадзе
Ярославский районный суд вынес приговор водителю, который сел за руль пьяным и угробил двух человек.

Ярославский районный суд вынес приговор водителю, который сел за руль пьяным и угробил двух человек.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Ярославский районный суд вынес приговор водителю, который сел за руль пьяным и стал причиной гибели двух человек.

- Александр Ш. признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении с последующим лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Авария произошла 17 января 2020 года. По словам очевидцев, «Тойота», за рулем которой сидел подсудимый, «неслась как сумасшедшая». У НПЗ иномарка влетела в стоящий на светофоре «Мицубиши». Машина загорелась, водителя и пассажира спасти не успели. Погибли муж и жена, 66-летний мужчина и 60-летняя женщина, жители Гаврилов-Ямского района.

Было возбуждено уголовное дело, которое расследовалось следственной частью ярославского УМВД.

Подсудимый свою вину признал частично, пояснил, что у автомобиля были повреждены тормоза. Однако в содеянном он раскаялся и добровольно компенсировал родственникам погибших причиненный моральный вред. Приговор в законную силу пока не вступил, у сторон есть время его обжаловать.

Происшествия: КРИМИНАЛ