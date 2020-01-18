"Тойота" летела от Крестов как сумасшедшая". Очевидцы рассказали о смертельном ДТП В Ярославле

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:00:36+03:00

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ДТП произошло вчера вечером на Московском проспекте в Ярославле недалеко от НПЗ. По словам очевидцев, одна из машин летела на огромной скорости и врезалась в стоящий на светофору автомобиль. Обе машины загорелись, только из одной людей успели вытащить, а из другой - нет.

- "Тойота" летела от Крестов как сумасшедшая, моргала дальним всем подряд, перестраиваясь из полосы в полосу.Абсолютно неадекватное вождение! Мы проезжали буквально через минуту после аварии у НПЗ. Жуткое зрелище, - рассказывает в группе "Подслушано в Ярославле" Дарья Шагурина.

- Машина стояла на красный - та, которая сгорела. В нее влетел белый джип на полном ходу, машина от удара загорелась. Тот, что стоял на светофоре сгорел, не смогли вытащить. Виновников вытащили, были живы. При мне случилось, мы как раз подъезжали к светофору, мы пытались вытащить, но пламя было сильное, тушили все, но ничего не помогало. Минут через 7 подъехала пожарка, - пишет Георгий Маквин.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Виновнику аварии грозит до 7 лет лишения свободы. Водитель "Тойоты" и его пассажир находятся в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU