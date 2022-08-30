В Ивановской области 91-летний водитель угробил себя и отправил в больницу двух медиков и старушку

В Ивановской области 91-летний водитель врезался в "скорую". ФОТО: Старший лейтенант ОБ ДПС УГИБДД Алексей Хоченков

В Ивановской области на Лежневской трассе погиб 91-летний мужчина. Он врезался в машину скорой помощи, в которой медики оказывали помощь бабушке.

На выезде из Иваново пожилая женщина попала под колеса легковушки. Ей вызвали врачей. Скорая помощь с включенными проблесковыми маячками припарковалась на крайней правой полосе дороги, фельдшеры осматривали пострадавшую.

Едва старушку успели погрузить в карету «скорой», как в заднюю часть медицинского автомобиля врезалась «Шкода».

- Пожилой водитель по каким-то причинам не заметил спецмашину. Мужчина, которому был 91 год, погиб, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Травмы получили два фельдшера и бабушка, до этого уже пострадавшая от наезда машины.

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