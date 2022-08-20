Пенсионерка из Ярославля купила для жителей Донбасса скважинные насосы

Ярославна Аделаида Бещева купила для жителей Харьковской области скважинные насосы. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Аделаида Бещева, которая несколько месяцев назад купила для бойцов ЛДНР рации, снова пришла на помощь. На этот раз – жителям Харьковской области. Для харьковчан в рамках проекта «Все для Победы!» она приобрела четыре скважинных насоса на сумму в 200 тысяч рублей. Агрегаты уже доставили к местам назначения и там они стали настоящим спасением.

- Происходящее в зоне спецоперации отслеживаю постоянно. За солдат болит душа, матери ждут их домой, но помощь необходима и мирному населению, которое зачастую остается без самого элементарного. В Народном фронте мне рассказали в том числе о проблемах с водоснабжением. Я и сама видела по телевизору, как жители стоят в очередях за питьевой водой, ездят с бидончиками на велосипедах, - рассказала 83-летняя Аделаида Бещева.

Общественники помогли пенсионерке выбрать нужную модель, оформили заказ и проконтролировали, чтобы его отправили с завода-изготовителя в Орловской области в штаб акции #МыВместе в Белгородский регион. Оттуда оборудование перевезли в Изюмский и Купянский районы Харьковской области.

- В Изюмском районе остались без воды целые поселки: украинские военные наносили удары по объектам жизнеобеспечения. О состоянии материально-технической базы «Горводоканала» Купянска прежние власти не беспокоились совершенно, она требует обновления в авральном режиме. Новые глубинные насосы большой мощности позволят за сутки наполнить водонапорные башни и закрыть потребности нескольких населенных пунктов. Никаких слов не хватит, чтобы выразить нашу благодарность Аделаиде Васильевне. Ее вклад в наш проект – яркий пример гражданского подвижничества и подтверждение широты русской души, - говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ярославской области Оксана Каменецкая.

И остальные ярославцы продолжают активно помогать Донбассу. Люди приносят одежду и обувь, продукты питания, постельное белье и то, что нужно бойцам – рации, бинокли, фляги.