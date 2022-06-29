Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2022 8:59

82-летняя ярославна Аделаида Бещева купила для бойцов Донбасса шесть раций

Совсем скоро такой нужный подарок из Ярославля отправится на передовую
Полина Вачнадзе
Шесть раций подарила бойцам Донбасса ярославна Аделаида Бещева. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Шесть раций подарила бойцам Донбасса ярославна Аделаида Бещева. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Шесть профессиональных радиостанций отправятся из Ярославля на Донбасс. Такой подарок бойцам, которые сейчас находятся на передовой, сделала 82-летняя ярославна Аделаида Бещева.

- Мне небезразлично настоящее и будущее нашей страны, я слежу за новостями, стараюсь быть в курсе всего. Донбасс за последние годы сильно пострадал, его постоянно обстреливали, много людей погибло. Узнав из телесюжета, что сегодняшний Народный фронт запустил проект «Все для победы», я поняла, что не имею права оставаться в стороне, - объяснила Аделаида Васильевна.

На радиостанции пенсионерка потратила около 50 тысяч рублей. Общественники помогли ей выбрать нужные модели, оформить заказ в интернет-магазине и получить его в постамате.

- Мужества у ребят хватает, пусть им хватит сил, возможностей и везения, - сказала Аделаида Бещева.

Помогают воинам и ветераны боевых действий. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Помогают воинам и ветераны боевых действий. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Не только она присоединилась к проекту «Все для победы», который организовал Народный фронт. Бывший военный медик Нина Мартенсон передала для бойцов лекарства, средства гигиены, форму и нижнее белье. Ветеран боевых действий в Нагорном Карабахе и Чечне Александр принес комплекты летней одежды, перчатки, фляги, разгрузочный жилет, маскировочный костюм и бинокль. Пенсионер Николай Иванович перевел 5 тысяч рублей.

- Эта помощь позволяет силовым подразделениям ЛДНР эффективнее выполнять боевые задачи, снижать потери личного состава и придает нам всем уверенность в том, что вместе мы победим, - сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

Проект «Все для победы» поддерживает военнослужащих ДНР и ЛНР. Здесь можно узнать, что требуется бойцам, куда можно перечислить деньги, где принимают вещи.

Общество: ВОПРОС ДНЯ