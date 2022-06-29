82-летняя ярославна Аделаида Бещева купила для бойцов Донбасса шесть раций

Шесть раций подарила бойцам Донбасса ярославна Аделаида Бещева. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Шесть профессиональных радиостанций отправятся из Ярославля на Донбасс. Такой подарок бойцам, которые сейчас находятся на передовой, сделала 82-летняя ярославна Аделаида Бещева.

- Мне небезразлично настоящее и будущее нашей страны, я слежу за новостями, стараюсь быть в курсе всего. Донбасс за последние годы сильно пострадал, его постоянно обстреливали, много людей погибло. Узнав из телесюжета, что сегодняшний Народный фронт запустил проект «Все для победы», я поняла, что не имею права оставаться в стороне, - объяснила Аделаида Васильевна.

На радиостанции пенсионерка потратила около 50 тысяч рублей. Общественники помогли ей выбрать нужные модели, оформить заказ в интернет-магазине и получить его в постамате.

- Мужества у ребят хватает, пусть им хватит сил, возможностей и везения, - сказала Аделаида Бещева.

Помогают воинам и ветераны боевых действий. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Не только она присоединилась к проекту «Все для победы», который организовал Народный фронт. Бывший военный медик Нина Мартенсон передала для бойцов лекарства, средства гигиены, форму и нижнее белье. Ветеран боевых действий в Нагорном Карабахе и Чечне Александр принес комплекты летней одежды, перчатки, фляги, разгрузочный жилет, маскировочный костюм и бинокль. Пенсионер Николай Иванович перевел 5 тысяч рублей.

- Эта помощь позволяет силовым подразделениям ЛДНР эффективнее выполнять боевые задачи, снижать потери личного состава и придает нам всем уверенность в том, что вместе мы победим, - сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

Проект «Все для победы» поддерживает военнослужащих ДНР и ЛНР. Здесь можно узнать, что требуется бойцам, куда можно перечислить деньги, где принимают вещи.