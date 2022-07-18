Работы на Октябрьском мосту в Ярославле продлятся до октября

Работы на Октябрьском мосту продлятся до 1 октября Фото: Полина Вачнадзе

Работы на Октябрьском мосту продлятся до 1 октября. Согласно контракту, ремонт сооружения завершится к 1 сентября, как и сообщалось ранее, а месяц понадобится подрядчику на то, чтобы привести объект в порядок.

За это время будет проведено обустройство дороги, мониторинг инженерных конструкций, утилизация строительного мусора и обследование после ремонта.

По словам чиновников, движению транспорта эти работы не помешают – все четыре полосы на мосту будут открыты 1 сентября.