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Общество18 июля 2022 10:28

Работы на Октябрьском мосту в Ярославле продлятся до октября

Но полосы для движения транспорта планируют открыть к 1 сентября
Полина Вачнадзе
Работы на Октябрьском мосту продлятся до 1 октября

Работы на Октябрьском мосту продлятся до 1 октября

Фото: Полина Вачнадзе

Работы на Октябрьском мосту продлятся до 1 октября. Согласно контракту, ремонт сооружения завершится к 1 сентября, как и сообщалось ранее, а месяц понадобится подрядчику на то, чтобы привести объект в порядок.

За это время будет проведено обустройство дороги, мониторинг инженерных конструкций, утилизация строительного мусора и обследование после ремонта.

По словам чиновников, движению транспорта эти работы не помешают – все четыре полосы на мосту будут открыты 1 сентября.