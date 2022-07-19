Рыбинцы раскритиковали детский городок, который собираются построить в Волжском парке

Городок «Маленький Рыбинск» создан по эскизам ребят из «Кванториума». ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков на своей странице ВКонтакте рассказал о начале строительства новой игровой площадки для детей в Волжском парке. Городок «Маленький Рыбинск» создан по эскизам ребят из «Кванториума». Этот проект и еще пять типовых для голосования предложили горожанам и большинство предпочло оригинальность обыденности.

- К осени на Волжской набережной появятся стилизованные рыбинские достопримечательности – пожарная каланча, железнодорожный вокзал, водонапорная башня, различные качели и карусели, домики и песочницы, - написал Дмитрий Рудаков.

Однако некоторые рыбинцы его энтузиазма не разделили и в комментариях под постом высказали свое мнение.

- Мне кажется, что арт-объекты из фанеры не будут удобными для игры ребятишек. И точно, что через пару лет, без должного ухода, это все будет выглядеть удручающе, - считает Ольга Ярославцева.

- Сколько было сказано в протест мамочками и другими жителями города, но странный архитектурный ансамбль все-таки займет место в излюбленном парке, - пишет Елена Малиновская.

- Дети вряд ли оценят архитектурные навороты. Мое мнение, если этот проект не для того, чтобы пыль в глаза пустить, лучше остановиться на вариантах, проверенных временем и пользователями. Наверняка там предусмотрены очень многие параметры, в том числе с точки зрения безопасности детей. Выше были предложены замечательные варианты, возможно, что и бюджетнее получится, поскольку готовый проект обойдется дешевле, а на этот уйдут и время, и деньги, - комментирует пост главы города Марина Сковордина.

- Детское творчество, взятое за основу и доработанное грамотными архитекторами, - это было бы круто. Увы, проект неудачный. Деньги на ветер, - высказывает свое мнение Светлана Акинина.

- Боюсь, это будет позор города. С вероятностью близкой к 100% эти фигуры в реальности будут смотреться убого и непропорционально. А года через 3-4 начнут облезать и разваливаться. Почему не сделать просто качественную детскую площадку хотя бы уровня какого-нибудь ЖК комфорт-класса в Москве? Нужно, чтобы детям было интересно и безопасно, - пишет Евгений Силаев.