Ярославль
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 марта 2022 7:05

Рыбинцы проголосовали за проект детского городка в Волжском парке

Большинство выбрало проект «Маленький Рыбинск»
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Рыбинска проголосовали за оригинальный проект игрового городка

Жители Рыбинска проголосовали за оригинальный проект игрового городка

Фото: Администрация Рыбинска

Жители Рыбинска проголосовали за оригинальный проект игрового городка. «Маленький Рыбинск» установят в Волжском парке по программе «Наши дворы».

На выбор горожанам предложили пять типовых проектов детской площадки и один необычный. Рыбинцы решили, что хотят видеть в парке именно его.

- «Маленький Рыбинск» разработан на основе эскизных предложений детей: малые архитектурные формы выполнены в виде городских достопримечательностей. Этот проект получил практически единогласную поддержку. М ыобработали 200 опросных листов, один человек высказался против, - рассказала заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Наталья Иванова.