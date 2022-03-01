В Ярославской области отменили гуляния на Масленицу

В Ярославской области не будет массовых гуляний на Масленицу Фото: Мэрия Ярославля

28 февраля в России началась масленичная неделя, но в Ярославской области, где традиционно проходит Главная масленица страны, массовых гуляний не будет. Причина – рост числа заболевших коронавирусом.

По указу врио губернатора региона Михаила Евраева, с 26 февраля в Ярославской области введено ограничение на проведение всех публичных мероприятий. И праздник встречи весны не стал исключением.

1 марта, по данным оперштаба, COVID-19 заболели 1 574 человека, скончались 11.