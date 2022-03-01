В Ярославской области отменили гуляния на Масленицу

В Ярославской области не будет массовых гуляний на Масленицу
Фото: Мэрия Ярославля
28 февраля в России началась масленичная неделя, но в Ярославской области, где традиционно проходит Главная масленица страны, массовых гуляний не будет. Причина – рост числа заболевших коронавирусом.
По указу врио губернатора региона Михаила Евраева, с 26 февраля в Ярославской области введено ограничение на проведение всех публичных мероприятий. И праздник встречи весны не стал исключением.
1 марта, по данным оперштаба, COVID-19 заболели 1 574 человека, скончались 11.