«Укусы глубокие и сильные»: в Ярославле на женщину напали собаки

Качество видеозаписи, на которую ссылается пострадавшая, очень плохое, поэтому дело за экспертизой. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В паблике «Жесть Ярославль» опубликовали видео с камер видеонаблюдения СНТ «Текстильщик-1». Автор поста утверждает, что на кадрах запечатлено, как две собаки нападают на ее сестру.

- 25 февраля днем в Ярославле, в нашем СНТ «Тестильщик-1» на центральной дороге собаки напали на мою сестру. С ног сбили, кусали и грызли, укусы глубокие и сильные. Если бы на ее крики не подъехал сосед, то итог был бы трагичным, - пишет участница группы.

Сама пострадавшая вот что рассказывает о случившемся:

- Я иду, они бегут, думала, убегут куда-нибудь. Потом разворачиваются и с двух сторон на меня. Я упала. Как еще подняться смогла, иначе бы они меня загрызли. Они все время нападали. Я ору и никого.

У животных есть хозяйка, но она, как опять же утверждает автор поста, «даже не поинтересовалась здоровьем жертвы своих псов и не извинилась».

Качество видеозаписи оставляет желать лучшего. Поэтому в комментариях ярославцы усомнились, все ли происходило именно так, как описывают женщины.

- На видео видно, что женщина спокойно ушла потом, а собаки в шоке... Помахала, поорала... Ничем не угостила и пошла. Может специально жители садоводства, которых не устраивают собаки, решили такую ситуацию заснять... Честно: то, что на видео выеденного яйца не стоит, - считает Юлия Я.

- Издалека трудно отличить игру от нападения, - пишет Наталья К.

- Две собаки таких размеров вам бы не дали подняться с первого раза, если бы хотели вас загрызть, - высказывает свою точку зрения Ирина К.

- Заявление написано. Судмедэкспертиза пройдена. Ждем решения, - пишет в посте сестра пострадавшей, поэтому разбираться в этой истории будут уже уполномоченные органы.

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