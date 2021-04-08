Кинолог рассказал, как действовать, если напали бродячие собаки

Бездомную собаку можно приравнять к дикому зверю, инстинкты у них одинаковые Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собаки хоть и являются лучшими друзьями человека, но, как известно, от жизни собачьей они часто становятся кусачими. В Ярославле, да и во многих других городах, проблема бродячих собак стоит довольно остро. Поэтому, неплохо будет знать, как вести себя, если навстречу бежит одна или целая стая агрессивных животных.

О том, как избежать нападения бродячей собаки и выйти победителем, если схватки миновать не удалось, КП-Ярославль рассказал кинолог Дмитрий Богословский.

- Дмитрий, почему вообще собаки вдруг, ни с того ни с сего, нападают?

- Они защищают свою территорию. Бездомную собаку можно приравнять к дикому зверю, инстинкты у них одинаковые. Помимо территории, животные защищают свое потомство. Если это сука с щенками, то напасть она может, даже когда человек просто проходит рядом. Иногда бывает, что какой-то отдельной собаке нужно показать свое превосходство в стае, тогда человек может внезапно стать ее жертвой.

- Как правильно себя вести, если видишь бездомных собак и как понять, насколько агрессивно они настроены?

- Лучше, конечно, обойти их стороной. Если такой возможности нет, то идти надо медленно, не привлекая к себе внимания: не кричать, не скрипеть сумками, пакетами и обувью, не махать руками. Не ускоряйте шаг, не оборачивайтесь, ничего не говорите. Собака должна понять, что она вам не интересна, вам не нужны ее еда и не интересует ее территория.

Если животные лают, это еще не значит, что собираются накинуться. В основном собаки подают голос от страха, это их защитная реакция. Если животное правильно обучено, то лаять не будет, а сразу резко и метко набросится на человека. Самые опасные собаки те, которые идут на тебя, опустив голову и прижав уши – с ними нужно вести себя крайне аккуратно. Собаки никогда не нападают все одновременно, если мы говорим про стаю. Набрасывается одна, остальные сначала смотрят, как ведет себя жертва и только потом, если чувствуют свою силу, накидываются на человека.

Собаки никогда не нападают все одновременно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Какие средства защиты вы бы посоветовали человеку, который живет рядом с местом, которое облюбовали бродячие псы? Как можно заранее подготовиться к встрече с агрессивной стаей?

- Помогут электрошокеры, газовые баллончики. Но чаще всего человек оказывается один на один с животными, и никаких средств защиты у него нет. В этом случае нужно использовать сумки, палки, рукав куртки. Прикройте уязвимые части тела: наклоните голову, закрывая горло подбородком, выставите перед собой сумку или руку, обернутую шарфом или курткой. Можно снять кофту, замотать ее жгутом и постараться сунуть его собаке в пасть. Или же ударить ее кулаком по носу и глазам. По корпусу собаку бить нельзя. Наносите максимально болезненные удары кулаком по кончику носа, переносице, глазам, месту за ушами, гениталиям.

В этой борьбе все средства хороши. Используйте любые предметы, которые оказались под рукой: шариковую ручку с металлическим корпусом, длинные ключи, зонт (его можно открыть и прикрываться как щитом), каблуки.

- Собаки чувствуют страх человека?

- У них нет какого-то специального шестого чувства, они скорее видят и слышат страх, поэтому не нужно кричать, а тем более визжать высоких нотах. Постарайтесь максимально спокойно миновать место потенциальной опасности, а если там прижились бродячие псы, лучше выберите себе другой маршрут.