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Здоровье28 февраля 2022 7:41

В Ярославской области закупят 60 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса

В регионе вновь увеличилась нагрузка на поликлиники
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области от коронавируса на дому лечатся 34 тысячи пациентов

В Ярославской области от коронавируса на дому лечатся 34 тысячи пациентов

Фото: Ксения Высотина

Ярославская область дополнительно закупит 60 тысяч экспресс-тестов для определения COVID-19. Такое решение было принято на заседании региональной оперативной группы.

Число ярославцев, обратившихся за медицинской помощью в поликлиники, вновь начало расти, нагрузка на медиков снова увеличилась. На данный момент на дому лечатся порядка 34 тысяч человек.

Из-за роста количества заболевших, лаборатория инфекционной больницы будет работать круглосуточно.