В Ярославской области закупят 60 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса

В Ярославской области от коронавируса на дому лечатся 34 тысячи пациентов Фото: Ксения Высотина

Ярославская область дополнительно закупит 60 тысяч экспресс-тестов для определения COVID-19. Такое решение было принято на заседании региональной оперативной группы.

Число ярославцев, обратившихся за медицинской помощью в поликлиники, вновь начало расти, нагрузка на медиков снова увеличилась. На данный момент на дому лечатся порядка 34 тысяч человек.

Из-за роста количества заболевших, лаборатория инфекционной больницы будет работать круглосуточно.