«Полупьяные "защитники города" сидят в Доме офицеров флота»: жители украинского Николаева рассказали о том, что происходит в городе

Снаряд попал в локомотивное депо Николаева. ФОТО: сделано очевидцами

Мы слышим много версий того, что и как сегодня происходит на Украине. Но лучше, чем люди, которые там живут, об этом не расскажет никто. Корреспондент КП-Ярославль, которая вместе с семьей три года назад уехала оттуда, связалась с родственниками и друзьями на Украине, и вот что они рассказали.

24 февраля утром жителей Николаева, который находится на юге страны, почти в 500 километрах от Донецка, разбудили звуки взрывов и гул самолетов. Именно в этот день, когда началась спецоперация, точечно уничтожались военные объекты ВСУ. В частности, удар пришелся на аэродром в селе Кульбакино Николаевской области. Этот взрыв и навел панику на жителей города. Из-за того, что все получали разную и чаще всего недостоверную информацию от украинских СМИ, люди оставались в неведении и были очень напуганы.

С самого утра на нас посыпались сообщения и звонки от наших родственников и знакомых. Кто-то спешил поделиться новостями. А кто-то выплескивал в сообщения свою ненависть и злобу. Всех, кто ждал прихода российских войск, сейчас объединяет одно чувство: радость, но все же смешанная с тревогой. Некоторые, правда, и вовсе не беспокоятся. Моя бабушка Мария в тот день на наш звонок ответила сонным голосом и сказала, чтобы мы не волновались.

- Все нормально будет. Я абсолютно спокойна. Нам ничего не угрожает, - уверенно говорит она нам теперь каждый день.

Иногда складывается ощущение, что люди, которые рассказывают нам о происходящем в Николаеве, живут в каких-то разных городах. Одни утверждают, что все спокойно, а другие – что город бомбят, и они прячутся в подвалах. Правда, последние, в основном, из числа тех, кто приход российских войск, мягко говоря, не приветствует. Они читают исключительно украинские СМИ и имеют весьма искаженное представление о сложившейся ситуации. От таких людей наша семья регулярно получает сообщения вроде «Нас бомбят ракетами. Спасибо вам, «освободители»!

В их словах обычно сквозит упрек и язвительная насмешка. Мол, вот видите, Россия все-таки напала, вы агрессоры! Слышать это очень неприятно и, естественно, отношения с такими людьми уже испорчены если не навсегда, то надолго.

Но их тоже можно понять. Действительно, когда по украинским каналам говорят о зверствах русских военных в Киеве, сгоревших домах и погибших мирных жителях, а за городом слышна канонада, сохранять спокойствие и адекватное восприятие очень сложно. Тем более, что нервы у всех были до предела натянуты на протяжении восьми лет, все страдали от неизвестности, и сейчас, когда все это достигло кульминации, люди не выдержали и эмоции выплеснулись наружу.

Вчера, когда были слышны взрывы на подступах к городу, мы получали информацию разного рода: наши знакомые сказали, что слышали стрельбу и спустились в подвал своего дома; бабушка с дедушкой уверили нас, что ничего не слышали, а потому спокойно сидят в своей квартире.

Подруга семьи Анна Чистова (имя и фамилия изменены - прим.ред.) днем проходила мимо здания военкомата и видела, как оттуда выбегали военнослужащие, на ходу срывая с себя знаки отличия. Об общем положении в городе она рассказала так:

- Улицы пустые. Мы сейчас стоим у здания прокуратуры, ни одно живой души. Из областного военкомата выходят военные с вещами. Такое ощущение, что город ждет. По разговору военных видно, что они в панике. Сдают позиции, так как нечем обороняться.

Еще утром российских войск в городе не было. Мосты через Южный Буг были разведены. Сейчас в одном из районов завязался бой.

В городе стали массово раздавать оружие всем желающим. Анна видела этих "желающих" и рассказала о них:

- Они сидят в Доме офицеров флота, все в полупьяном состоянии. Изготавливают "Коктейли Молотова". На предупреждение о том, что они сами могут взлететь на воздух, отвечают словами "Да ладно, все под контролем!"

Вот так на данный момент выглядят "защитники" Николаева.

В городе нет метро, но есть подвальные помещения в зданиях школ, библиотек, жилых домов. В случае обстрела николаевцы могут спрятаться там.