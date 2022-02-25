В Ярославле 27 февраля начнутся масленичные гуляния

На Даманском острове идет выставка масленичных кукол Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле с 27 февраля по 6 марта пройдут масленичные гуляния. Для жителей города подготовлена программа на целую неделю. Масленицу откроет шествие гвардейцев, которые сдадут рапорт о начале праздничных гуляний Сударыне Масленице. Они пройдут по центральным улицам города: Революционной, Демидовскому скверу, Советской площади и улице Кирова.

— В течение всей масленичной недели мероприятия пройдут в учреждениях культуры города, в домах и дворцах культуры, государственных, частных и муниципальных музеях, зоопарке, туристско-информационном центре и планетарии. Ярославцы смогут посетить концертные программы, дни семейных развлечений, принять участие в традиционных масленичных обрядах, играх и конкурсах. В парке на Даманском острове откроется традиционная выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица – 2022». Все куклы будут выставлены для осмотра на Даманском острове с 24 февраля по 9 марта, — рассказала начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова.

В городском зоопарке 3 марта состоится праздничная программа «ZOO-Разгуляй». Дети смогут покататься на русских санях, на пони, поиграть со скоморохами, покормить животных и сфотографироваться в специальных фотозонах.

В мэрии города отметили, что все мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарных правил, социальной дистанции, а также с использованием средств индивидуальной защиты.