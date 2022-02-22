В Ярославской области продлеваются коронавирусные ограничения для жителей старше 60 лет

В регионе продлеваются коронавирусные ограничения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ярославской области до 30 марта продлили обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет, которые не вакцинировались и не переболели коронавирусом.

– Динамика прироста замедлилась. Если на прошлой неделе было 116% прироста, то на этой – всего 66%. Рост есть, но его темп замедлился. Мы вышли на определенное плато. Если будут колебания, то не очень серьезные, – сообщил главный санитарный врач области Александр Звягин. – То есть ограничения, которые были введены и продолжают действовать, показали свою эффективность.

Также, врач отметил, что те решения, которые принимались по школьникам, оказались действенными. Видно снижение заболеваемости. Это единственная группа, где идет ее спад. То же самое по лицам старше 65 лет. Если на прошлой неделе рост заболеваемости в этой группе составлял 200%, то на этой прирост сократился до 30%. Но эта группа до сих пор и вызывает большую обеспокоенность.

Сейчас в регионе развернуто 2723 койки с 24 медицинских организациях.

– Количество вызовов скорой помощи снижается от недели к неделе, в поликлиниках – почти минус 20%, – сообщил Сергей Луганский.

На данный момент дома от коронавируса лечатся 28 214 человек.