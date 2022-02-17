«Работа продолжается»: олимпийский призер Илья Буров поделился первыми эмоциями после соревнований

Медаль для страны завоевал ярославский спортсмен Илья Буров. Фото: Федерация фристайла России

Соревнования по фристайлу в дисциплине «акробатика» на XXIV Олимпийских зимних играх закончились 16 февраля для России бронзовой победой. Медаль для страны завоевал ярославский спортсмен Илья Буров. Корреспонденту «Комсомолки» удалось поговорить с фристайлистом и обсудить эмоции после победы.

- Илья, как ваше самочувствие?

- Хорошее, все в порядке. Все труды не зря, вся проделанная работа не зря. Скоро поеду на награждение за медалью. Эмоции уже утихли, в этот раз побыстрее, чем на прошлой Олимпиаде. Из-за опыта, наверно.

10 ноября 2016 года Илья Буров попал в аварию, когда ехал за спортивной экипировкой из Ярославля в Москву. ДТП не прошло бесследно, спортсмен получил травму колена, из-за которой пришлось пропустить Кубок мира в Китае.

- Беспокоила ли вас травма колена в этом сезоне на Олимпийских играх?

- В этот раз она меня не тревожила. Все прошло шикарно.

В семье Буровых Илья не единственный, кто занимается фристайлом. Его младший брат Максим - трехкратный Чемпион мира по фристайлу по фристайлу в дисциплине «акробатика». Он также участвовал в Олимпиаде 2022 года. К сожалению, он не смог пройти в финал. Как рассказал Илья, вылет расстроил спортсмена, но сейчас он уже отошел от негативных эмоций.

- Какую роль сыграл брат в вашей победе?

- Большую. Я посвящаю и разделяю с ним эту бронзовую медаль. Это не только моя заслуга, но и его, всех, кто к этому причастен.

О том, как Илья поддержал брата на олимпийском пьедестале можно прочитать здесь.

- Как вас подбадривали близкие во время Олимпиады?

- Все болели у экранов телевизоров, звонили, поддерживали. За что всем большое спасибо.

- Что вы сделаете первым делом, когда вернетесь домой?

- На интервью уже зовут, к родителям съезжу, займусь собственными делами. Тренер дал нам до 22 февраля отдохнуть, а потом начнем дальше готовиться, работать и на старт. Сезон продолжается. Впереди выступления на этапе Кубка мира в Ярославле, а после московский этап Кубка мира, Чемпионат России.

Илья Буров родился 13 ноября 1991 года в Ярославле, воспитанник ДЮСШ №3. Дебютировал на Кубке Европы по фристайлу в январе 2009 года, на Кубке мира – в январе 2011 года в Мон-Габриэле. В 2014—2018 годах шесть раз становился призером этапов Кубка мира. Участник Олимпиады 2014 года в Сочи. В 2016 году окончил факультет физической культуры Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане завоевал бронзовую медаль в акробатике. Заслуженный мастер спорта России. Член сборной команды России по фристайлу в дисциплине «акробатика».