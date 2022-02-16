"Малой!": ярославский спортсмен Илья Буров взял бронзу на Олимпийских играх по фристайлу

Спортсмен боролся не только за себя, но и за младшего брата Максима. Фото: Федерация фристайла России

Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине прошел финал в соревнованиях по фристайлу в дисциплине «акробатика». Ярославский спортсмен Илья Буров взял бронзу, набрав 114,93 балла.

Путь к победе был не прост. На олимпийской арене шло настоящее состязание нервов - только один шанс, чтобы показать лучший результат. В первой квалификации Илья набрал 109 баллов, выполнив достаточно чистый элемент: в конце первого сальто немного увел ноги, а в третьем - слегка согнул колени и приземлился на пятки.

Во второй квалификации спортсмен в последний момент рискнул и выступил с сложнейшим элементом - сальто с пятью пируэтами. Исполение было фантастическое, судьи поставили ярославцу 129 баллов, что и позволило завоевать медаль.

Спортсмен боролся не только за себя, но и за младшего брата Максима, который, к сожалению, не смог выйти в финал. На олимпийском пьедестале Илья поднял награду и прокричал "Малой!", тем самым разделив медаль с братом.