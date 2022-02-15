Ярославские спортсмены Илья Буров и Станислав Никитин прошли в финал олимпийских соревнований по фристайлу

Илья Буров, набрав 120,36 балла, стал третьим. Фото: федерация фристайла России

Ярославские спортсмены Илья Буров и Станислав Никитин поборются за олимпийские медали в финале соревнований по фристайлу в дисциплине «акробатика» в Пекине.

Игры проходят достаточно напряженно: только после второй квалификации ярославцам удалось набрать необходимое количество баллов для выхода в завершающий этап.

- По итогам первой квалификации спортсмены не смогли пройти в финал. По итогам второй квалификации Илья Буров, набрав 120,36 балла, стал третьим. Станислав Никитин набрал за прыжок 119,47 балла, став четвертым, - сообщили в федерации фристайла России.

К сожалению, еще один наш спортсмен, трехкратный чемпион мира по фристайлу в лыжной акробатике Максим Буров не смог выйти в финал турнира. Он набрал 113,28 балла и стал десятым в списке. Финал среди мужчин пройдет уже завтра, 16 февраля, в 14:00 по московскому времени.