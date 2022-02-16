Масленичные гуляния в Ярославле-2022: будет ли праздник?

С 28 февраля по 6 марта в Ярославле будут отмечать «Главную Масленицу страны» Фото: Олег Укладов

С 28 февраля по 6 марта в Ярославле вновь будут отмечать «Главную Масленицу страны». Ярославцы еще помнят, как проходил этот праздник до пандемии и введения разного рода коронавирусных ограничений. Будут ли гуляния в этом году, рассказали в правительстве региона и в мэрии областного центра.

Культурно-досуговые организации уже начали готовиться к празднику, но проходить разного рода праздничные мероприятия будут для ограниченного круга посетителей – все, как того требует Роспотребнадзор.

Например, в Ярославском музее-заповеднике запланирована интерактивная масленичная программа для организованных детских групп. Одновременно принять в ней участие могут только ученики одного класса. В планетарии также принимаются только групповые заявки. Аналогичная ситуация и во многих других культурных учреждениях.

Про массовые гуляния в честь начала и окончания Масленицы пока точно ничего не известно.

- Афиша мероприятий пока не утверждена. Все будет зависеть от решения Роспотребнадзора, - ответили в пресс-службе мэрии города.

На данный момент известно лишь то, что точно пройдет традиционная выставка-конкурс масленичных кукол «Краса Масленица-2022». В год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России все Масленицы будут наряжены в традиционные русские народные костюмы.