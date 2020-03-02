Масленица в Ярославле: Рассказываем и показываем, как прошел праздник

В Ярославле 1 марта масштабно отмечался последний день масленичной недели. Основными площадками с развлечениями традиционно стали Советская площадь, стадион «Спартаковец» и остров Даманский.

Мы прогулялись по шумным праздничным улицам города и собрали для вас все самое яркое и интересное. На Советской площади разместились ярмарочные ряды и сцена. Помимо веселой музыки настроение ярославцам поднимали ряженые.

Все желающие могли сделать фото с любимыми сказочными героями.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Любой мог бы найти для себя лакомство. Помимо всевозможных блинов и разных видов мяса, ярославцев угощали яблоками в глазури и выпечкой.

Помимо блинов гости ярмарки могли попробовать что-то диковинное.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

На Советской также расположились Масленичный дом и Блинное подворье, где для самых маленьких ярославцав проводили кулинарные мастер-классы.

Маленькие ярославцы постигают кулинарное мастерство.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

На городском катке был организован матч звезд ночной хоккейной лиги, а сразу после него начались массовые катания.

Большое количество ярославцев собрались для того, чтобы посмотреть на игру.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

На стадионе «Спартаковец» каждый мог поучаствовать в традиционных русских забавах. Под веселую музыку ярославцы перетягивали канат, прыгали в мешках и поднимали тяжести.

Желающих поучавствовать в зимних забавах было много.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Для малышей на стадионе тоже были организованы спортивные развлечения. Ребята катались с горок, а также бегали наперегонки в больших надувных катушках.

Малыши были в восторге от зимних забав.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Контроль над сохранением веселого масленичного настроения ярославцев уже много лет осуществляют гвардейцы государыни масленицы.

Один из гвардейцев - сотрудник "КП-Ярославль" Дмитрий Козлов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

- Гвардейцы государыни Масленицы – хранители устоев и традиций, - рассказал командующий гвардией Александр Седухин. – Наша главная задача – добровольно и безвозмездно следить за ходом праздника и настроением горожан!

Гвардейцы шествовали по улицам строем и пели песни.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Оказывается, чтобы вступить в гвардейцы, нужно выучить все масленичные обычаи, знать традиции и в совершенстве владеть масленичным фольклором и песнями. Кроме того, от зубов должен отскакивать устав действия с шашкой. После этого новобранца ждет экзамен, после сдачи которого он сможет вступить в ряды гвардейцев Государыни Масленицы.

На юбке-столе были разложены угощения.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

На Даманском острове для горожан также был организован концерт. Ярославцы танцевали, катались на качелях и пробовали приготовленные для них угощения.