Бывшему экс-директору департамента ярославского госжилнадзора дали условный срок

Елена Скоробогатова признана виновной в присвоении и растрате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший руководитель регионального департамента государственного жилищного надзора Елена Скоробогатова признана виновной в присвоении и растрате в крупном и особо крупном размерах.

- Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а также штраф в 200 тысяч рублей. Удовлетворен гражданский иск прокуратуры, с осужденной взыскано в качестве возмещения ущерба чуть больше 2,4 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Приговор в законную силу еще не вступил.

По данным следствия, которые нашли свое подтверждение в суде, госпожа Скоробогатова устроила на работу в департамент своего знакомого. С 2017 по 2019 год он получал заплату и премии, но в действительности не работал.

- Кроме того, обвиняемая выплачивала некоторым сотрудникам завышенные и необоснованные премии. Часть полученных денег работники передавали ей. Ущерб составил более 2 миллионов рублей, - пояснили в СКР по Ярославской области.

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