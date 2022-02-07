В Сети появилось видео задержания в Ярославской области депутата «Единой России»

В Сети опубликовано видео задержания депутата Александра Бортникова. Скриншот с видео

В Сети опубликовано видео задержания депутата муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александра Бортникова. Его и двух подельников взяли 16 января в частном доме СНТ Гаврилов-Ямского района, где была организована лаборатория по производству наркотиков.

- По версии следствия, с начала декабря 2021 года по январь 2022-го обвиняемые организовали в доме лабораторию по производству наркотических средств. Произведенное наркотическое вещество массой более трех килограммов обнаружено и изъято, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Суд Кировского района арестовал Александра Бортникова до 15 марта. Под стражу взяли и двух его подельников.

Региональное отделение партии «Единая Россия», членом которой был арестованный, уже исключила его из своих рядов за дискредитацию.

- Противоправные действия, в которых его обвиняют, за гранью разумного и не поддаются никаким объяснениям, - говорится в заявлении.