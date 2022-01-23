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Здоровье23 января 2022 10:10

В Ярославской области 23 января от COVID-19 скончались восемь человек

Заразились коронавирусом 277 ярославцев
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области продолжает расти число заражений COVID-19 и летальных исходов. Рост начался с 13 января и ежедневно число новых диагнозов растет, не уменьшается и количество смертей.

По данным оперштаба на 23 января, от коронавируса скончались восемь человек. С начала пандемии умер 2 051 ярославец.

Заразились за сутки 277 жителей региона, с начала пандемии в Ярославской области зафиксировано 90 401 заражение COVID-19.

О новых COVID-ограничениях, которые вводятся в регионе, читайте здесь.

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