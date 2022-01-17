Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев возглавил региональное правительство

Сегодня, 17 января, стало известно о многочисленных кадровых изменениях в структуре правительства Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 17 января, стало известно о многочисленных кадровых изменениях в структуре правительства Ярославской области. Исполнять обязанности председателя регионального правительства теперь будет врио губернатора Михаил Евраев.

- Я несу ответственность за происходящее в регионе. Это поможет мне сконцентрировать усилия, быть постоянно погруженным во все процессы, контролировать их, - так пояснил глава области свое решение.

Напомним, что с 28 сентября 2016 года по 30 декабря 2021 года этот пост занимал Дмитрий Степаненко.

Заместителем председателя регионального правительства назначена Лариса Андреева. Она будет курировать департамент труда и соцподдержки населения, которым руководила на протяжении последних 15 лет, департамент здравоохранения и фармации, департамент образования, а также управление по социальной и демографической политике.

Еще один новым замом председателя областного правительства стал Артем Молчанов. С 2015 года он возглавлял Правовое управление Федеральной антимонопольной службы. Под его кураторством будут находиться департамент имущественных и земельных отношений, департамент охраны окружающей среды, департамент лесного хозяйства, департамент объектов культурного наследия, инспекция административно-технического надзора.

Также заместителем председателя стал Алексей Доронкин, который последние 8 лет проработал в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Алексей Сергеевич будет курировать департамент госзаказа, департамент информатизации и связи, департамент экономики и стратегического планирования, управление записи актов гражданского состояния, отдел международных связей.

Бывший директор Дворца молодежи Вера Дергель, последние три года проработавшая заместителем директора департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, также назначении заместителем председателя правительства. Под ее кураторство попали департамент государственной службы занятости населения, департамент по физкультуре, спорту и молодежной политике, управление госслужбы и кадровой политики.

В структуре регионального правительства, как и прежде, будут работать три заместителя губернатора. Замом по внутренней политике стал Андрей Колядин. До этого он возглавлял департамент региональной политики Управления внутренней политики Администрации Президента, был заместителем полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Андрей Колядин будет курировать департамент общественных связей, департамент региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления, департамент региональной безопасности, управление массовых коммуникаций, управление по взаимодействию с законодательными органами, управление по противодействию коррупции.

Андрей Шабалин, ранее занимавший этот пост, временно переходит на вакантную должность заместителя губернатора области – руководителя представительства области при Правительстве РФ. Он обеспечит передачу дел своему новому коллеге.

Свои посты сохранят заместитель губернатора-руководитель администрации губернатора области Илья Баланин, а также заместители председателя правительства – Максим Авдеев, Валерий Холодов, Виктор Неженец.