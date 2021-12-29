Дмитрий Степаненко покидает пост председателя правительства Ярославской области

Дмитрий Степаненко работал в региональном правительстве с сентября 2016 года. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом сегодня сообщил врио губернатора Михаил Евраев на последнем в этом году заседании правительства области. Глава региона поблагодарил Дмитрия Степаненко за работу.

- Дмитрий Александрович, вы руководили правительством с сентября 2016 года. За это время под вашим началом в Ярославской области реализовано много важных для людей и для экономики проектов. Ваш вклад в развитие региона трудно переоценить, - сказал Михаил Евраев.

Врио губернатора отметил, что за 5 лет, благодаря работе правительства региона, Ярославская область значительно улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись с 28-го на 8-е место. Созданы и успешно работают три территории опережающего социально-экономического развития – в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Значительное развитие получила социальная инфраструктура. Началась активная газификация региона. Привлечены 25 миллиардов рублей из федерального бюджета для решения важных социальных вопросов.

- Дмитрий Александрович, результатов действительно много. Команда правительства под вашим руководством вывела регион на новый уровень социально-экономического развития. Установила высокую планку. Спасибо вам за работу и службу на благо жителей Ярославской области.

Дмитрий Степаненко в свою очередь поблагодарил коллег за работу, отметив, что достигнутые показатели – результат совместной деятельности команды правительства области и органов местного самоуправления.

В числе достижений правительства Дмитрий Степаненко отметил возобновление работы остановленных ранее предприятий - НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе, рыбинского завода «Раскат», «Верфи братьев Нобель», решение проблем с жильем почти 6 тысяч обманутых дольщиков, увеличение темпов и объёмов дорожного строительства – за 5 лет приведено в порядок более 1000 километров дорог. За 5 лет губернаторского проекта «Решаем вместе» благоустроено около 2500 объектов, парков, дворов и скверов во всех районах области. Введено в эксплуатацию 25 детских садов и яслей, 3 школы, больше 220 спортивных объектов.

Начата работа над важными социальными объектами. Это строительство хирургического корпуса областной онкологической больницы, волейбольного центра, школ в Борисоглебском районе и Ярославле, спального корпуса для ветеранов войны и труда в Бурмакино, центра дополнительного образования «Лидер» в Гаврилов-Яме, проектирование капитального ремонта моста через Волгу в Рыбинске.

- Всего этого мы добивались вместе. Я благодарен каждому из вас, Ярославской области за этот опыт, за возможность реализовать много важных и полезных проектов для жителей и для региона, - сказал Дмитрий Степаненко.

Дмитрий Степаненко вступил в должность председателя регионального правительства 28 сентября 2016 года. Ранее занимал пост Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, был советником министра инвестиций и инноваций Московской области. Много лет работал на руководящих позициях в коммерческих структурах.