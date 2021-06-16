Пассажир поезда «Кинешма – Москва» сообщил о бомбе в вагоне, обидевшись на проводников

Ивановец обиделся на проводников за то, что его высадили из поезда и сообщил о бомбе в тамбуре Фото: Артем КИЛЬКИН

Возбуждением уголовного дела грозит закончиться поездка в столицу для 33-летнего жителя Ивановской области. Обидевшись на бригаду поезда «Кинешма – Москва» за то, что его высадили на станции за курение в неположенном месте, ивановец устроил железнодорожникам и полиции веселую ночь, сообщив о бомбе в вагоне.

С самого начала поездки ивановец показал себя довольно проблематичным пассажиром. Первым делом привязался к проводникам по поводу мусорного пакета, который стоял в тамбуре и, якобы, мешал всем пассажирам ходить.

Бригадир поезда объяснила мужчине, что в черном пакете находятся отходы, которые выкинут на станции Иваново, что потом и было сделано. Но пассажир продолжал возмущаться, а потом и вовсе устроил в тамбуре курилку. За что был выпровожен из вагона на ближайшей станции.

Оказавшись на каком-то незнакомом ему вокзале посреди ночи, мужчина задумал страшную месть проводникам. Он набрал номер спасателей 112 и предупредил, что в тамбуре поезда, с которого его ссадили, стоит подозрительный черный мешок.

Началась проверка сообщения. В 3:30 ночи на станции в Александрове состав осмотрели и, естественно, ничего подозрительного не нашли. Камень преткновения, а точнее, пакет с мусором выкинули еще в Иванове.

С пассажиром, сообщившем о «бомбе», провели беседу. Он не стал скрывать, что руководствовался жаждой мести, «ввиду личных неприязненных отношений к поездной бригаде».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении злопамятного пассажира.

В Ярославле сообщение об опасном предмете на вокзале оказалось не ложным. На железнодорожных путях рабочие нашли снаряд.