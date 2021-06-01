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Происшествия1 июня 2021 11:20

В Ярославле на вокзале нашли снаряд

Боеприпас обнаружили во время строительных работ на железнодорожных путях
Полина Вачнадзе
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В Ярославле на вокзале нашли снаряд. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

В Ярославле на вокзале нашли снаряд. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

На вокзале Ярославль-Главный рабочие во время строительных работ нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, весь покрытый коррозией. О находке рабочие сообщили в правоохранительные органы, на место выехали полицейские и сотрудники Росгвардии.

- Прибывшие на место взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии идентифицировали предмет как 76-мм снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был сильно поврежден коррозией, с соблюдением необходимых мер безопасности его вывезли его на полигон и уничтожили, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Ярославской области.

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