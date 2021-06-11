«Я люблю тебя. Несмотря ни на что»: психолог рассказала, как поддержать подростка в период экзаменов

В чем причина поступков, на которые порой решаются школьники из-за неудачи на экзамене Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас июнь, а это значит, что настал один из самых сложных этапов в жизни выпускников. Во всей России тысячи ребят готовятся к сдаче и сдают ЕГЭ, переживают по поводу поступления и боятся завалить экзамены. И, естественно, в этот момент нервы на пределе у всех: дети, родители, учителя - все не находят себе места в ожидании результатов. И зачастую такие переживания перерастают хроническую тревожность, нервные срывы и даже депрессию, что порой приводит к самым плачевным последствиям.

Яркий пример тому - случай, произошедший в Ярославле несколько дней назад. 16-летнего подростка нашли мертвым после того, как он узнал неутешительные результаты экзамена. Он долго стремился к хорошей оценке, однако не оправдал своих же ожиданий. Мальчик ни с кем не ссорился, рос в благополучной семье и никто не ожидал, что плохая, по его мнению, оценка, станет причиной его ухода из жизни.

К сожалению, в современных реалиях такие случаи стали довольно частным явлением. Что же толкает подростков на эти страшные поступки и что нужно делать, чтобы этого не допустить? Свое мнение высказала детский психолог Виктория Сметанина. В своем комментарии она подчеркнула, что зачастую значимость оценки и достижения результата сильно завышают не только дети, но и родители в процессе воспитания.

- К сожалению, за результатами часто стоят боль, ссоры, стресс, плохие отношения с близкими. Такая плата за хорошие оценки не всегда оправдана и не всегда этого стоит. Ведь, даже если ребенок не сдаст экзамен или напишет его плохо - мир не рухнет. Да, это определенные трудности, но их реально разрешить. Особенно, когда есть поддержка от близкого человека. Сейчас уже другое время и если раньше образование и знания можно было получить только в высших учебных заведениях, то сейчас уже все по-другому. Существуют достойные курсы, которые выдают «корочки» и практические знания в той или иной сфере. Сегодня намного больше возможностей и шансов сделать свою жизнь успешной, - говорит Виктория.

Психолог Виктория Сметанина. ФОТО: с личной страницы Виктории Сметаниной

Психолог называет и другую причину, по которой ребенок боится не оправдать ожиданий родителей, тем самым загоняя себя в состояние постоянной тревоги и страха.

- Часто самооценка родителей напрямую зависит от успехов их детей. Если вы чувствуете себя лучше и круче, когда ваш сын или дочь приносит одни пятерки или занимается на фортепиано; если вы питаетесь восторгом окружающих на успехи дочки или сына - это повод заняться своей самооценкой в кабинете у психолога. И это будет прекрасным опытом в вашей жизни. Ведь появится чувство свободы не только у вашего чада, но и у вас, - поясняет специалист.

Бывают ситуации, когда родители пытаются реализовать свои несбывшиеся мечты на детях. И когда ребенок сопротивляется, их это злит, ведь в этот момент рушится их последняя надежда на реализацию своей мечты.

- Будьте честны с собой и не перекладываете ответственность за свою жизнь на ребёнка, - призывает Виктория.

Порой родителям хочется поддержать ребёнка, ободрить его и морально помочь. В таком случае можно сказать ему несколько важных фраз, которые успокоят и возможно даже замотивируют подростка:

- Я люблю тебя несмотря ни на что. Любым. Люблю тебя, даже если плохо напишешь экзамен и не поступишь. Люблю тебя, когда ты ошибаешься. Люблю тебя, когда......(продолжите сами).

- Ошибаться - нормально. И ты и имеешь на это право. Я рядом и всегда поддержу тебя.

- Жизнь - это возможность! Пробуй!

- С тобой все в порядке. Даже если если боишься, если тревожишься... Все, что ты чувствуешь - это нормально. Я рядом.

Последнее, что советует Виктория родителям, это помнить, что оценочные факторы, вроде школы или университета закончатся, а ваши отношения с детьми останутся навсегда.