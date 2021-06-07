"Непоправимая трагедия": в Ярославле школьника нашли мертвым после того, как он узнал результаты экзамена

Школьника огорчили результаты экзамена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле нашли мертвым ученика одной из городских школ. Трагедия произошла 4 июня, по предварительной информации, 16-летнего юношу огорчили результаты экзамена.

- Произошла непоправимая трагедия. Искренне соболезнуем горю семьи, родных и близких. Выяснением всех обстоятельств, в том числе и причин случившегося, сейчас занимаются правоохранительные органы. По результатам расследования, когда наступит понимание ситуации, мы сможем сделать свои выводы, - прокомментировали ситуацию в департаменте образования Ярославской области.

Подробности расследования на данный момент узнать не удалось. Правоохранительные органы воздержались от комментариев.