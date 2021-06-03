В Ярославле сносят бывший кинотеатр «Родина»? Фото и видео с места

На месте работает экскаватор Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле начали сносить бывший кинотеатр «Родина»? Такой вопрос сегодня задают многие ярославцы: сейчас на месте работает экскаватор, он рушит заднюю часть здания.

Так выглядит фасад "Родины" сейчас Фото: Полина Вачнадзе

Люди не могли пройти мимо: стоят и смотрят, как рушится часть их жизни, уходит в прошлое детство и юность.

- Сколько здесь фильмов посмотрела. Детей сюда водила, потом внуки ходили. Очень жаль. До слез, - сожалеет Ольга Владимировна.

- Переживаю очень. Был очень хороший кинотеатр, очень удачное для него выбрано место. Современный кинотеатр, современное здание. Все построено и сделано для людей, что было не так, я не понимаю. Мы до последнего дня ходили сюда. Если честно, я сейчас в большой растерянности. Надо было оставить все, как есть. Теперь мест, куда можно сходить с семьей просто не осталось, - говорит Ирина.

Груда кирпичей справа от здания Фото: Полина Вачнадзе

Внутри кинотеатра все довольно печально. От любимого места многих ярославцев остаются руины. Без грусти смотреть на это сложно.

Холл бывшего кинотеатра Фото: Полина Вачнадзе

Последним днем работы здания в качестве кинотеатра стало 25 ноября прошлого года. Решение о закрытии «Родины» принял его владелец - не помогли ни просьбы ярославцев, ни даже петиция в адрес мэрии. Чуть успокоила горожан информация, что здание сохранят, правда, полностью перепрофилируют: шла речь и о торговом центре, и о ресторане. Судя по всему, не будет ни того, ни другого…

Внутри находятся рабочие Фото: Полина Вачнадзе

Здание "Родины" планировали сохранить, но... Фото: Полина Вачнадзе

Редакция КП-Ярославль обратилась в пресс-службу мэрии города за комментариями по поводу разрушения «Родины». Вот что нам ответили:

- По информации собственника здания, ведется демонтаж оборудования. Снос объекта не планируется.

Кругом груды строительного мусора Фото: Полина Вачнадзе

Картина очень печальная... Фото: Полина Вачнадзе

Из истории:

Кинотеатр «Родина» был открыт в ноябре 1959 года. Два зрительных зала на 800 мест, буфет, просторный холл, книжный киоск – все это сразу привлекло ярославцев. Но в суровые 1990-е года кинотеатр был закрыт и получил вторую жизнь только в мае 2003 года. И 18 лет радовал ярославцев новыми фильмами.