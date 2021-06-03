В Ярославле сносят бывший кинотеатр «Родина»? Фото и видео с места

На месте работает экскаватор
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославле начали сносить бывший кинотеатр «Родина»? Такой вопрос сегодня задают многие ярославцы: сейчас на месте работает экскаватор, он рушит заднюю часть здания.
Так выглядит фасад "Родины" сейчас
Фото: Полина Вачнадзе
Люди не могли пройти мимо: стоят и смотрят, как рушится часть их жизни, уходит в прошлое детство и юность.
- Сколько здесь фильмов посмотрела. Детей сюда водила, потом внуки ходили. Очень жаль. До слез, - сожалеет Ольга Владимировна.
- Переживаю очень. Был очень хороший кинотеатр, очень удачное для него выбрано место. Современный кинотеатр, современное здание. Все построено и сделано для людей, что было не так, я не понимаю. Мы до последнего дня ходили сюда. Если честно, я сейчас в большой растерянности. Надо было оставить все, как есть. Теперь мест, куда можно сходить с семьей просто не осталось, - говорит Ирина.
Груда кирпичей справа от здания
Фото: Полина Вачнадзе
Внутри кинотеатра все довольно печально. От любимого места многих ярославцев остаются руины. Без грусти смотреть на это сложно.
Холл бывшего кинотеатра
Фото: Полина Вачнадзе
Последним днем работы здания в качестве кинотеатра стало 25 ноября прошлого года. Решение о закрытии «Родины» принял его владелец - не помогли ни просьбы ярославцев, ни даже петиция в адрес мэрии. Чуть успокоила горожан информация, что здание сохранят, правда, полностью перепрофилируют: шла речь и о торговом центре, и о ресторане. Судя по всему, не будет ни того, ни другого…
Внутри находятся рабочие
Фото: Полина Вачнадзе
Здание "Родины" планировали сохранить, но...
Фото: Полина Вачнадзе
Редакция КП-Ярославль обратилась в пресс-службу мэрии города за комментариями по поводу разрушения «Родины». Вот что нам ответили:
- По информации собственника здания, ведется демонтаж оборудования. Снос объекта не планируется.
Кругом груды строительного мусора
Фото: Полина Вачнадзе
Картина очень печальная...
Фото: Полина Вачнадзе
Из истории:
Кинотеатр «Родина» был открыт в ноябре 1959 года. Два зрительных зала на 800 мест, буфет, просторный холл, книжный киоск – все это сразу привлекло ярославцев. Но в суровые 1990-е года кинотеатр был закрыт и получил вторую жизнь только в мае 2003 года. И 18 лет радовал ярославцев новыми фильмами.
Почти 62-летняя история культового здания закончилась
Фото: Полина Вачнадзе