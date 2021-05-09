Поздравление губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Днем Победы

Глава региона поздравил ярославцев с 9 Мая Фото: Правительство Ярославской области

Уважаемые жители Ярославской области!

Сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – особый день для каждого человека в нашей стране. Это праздник мужества, самопожертвования и искренней, всеобъемлющей любви к Родине. Мы вспоминаем тех, кто проливал кровь на полях сражений, и тех, кто, не жалея сил, трудился в тылу.

На фронт отправились 600 тысяч уроженцев нашей земли. Ярославская промышленность, АПК работали без остановок, чтобы обеспечить воинов, спасавших мир от фашизма, техникой, снаряжением, продуктами.

Искренние слова благодарности хочу адресовать участникам тех исторических событий – ветеранам. Ваши доблесть, патриотизм, стремление защитить Отчизну позволили победить врага и сохранить целостность и независимость государства. Вы – настоящий пример для нас.

Я желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Храните память о войне, о ее героях. Пусть никто не будет забыт!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов