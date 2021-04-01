В Ярославской области люди остались без еды и воды из-за разлива реки

Начался разлив реки Кубря в деревнях Леонтьево и Ченцы Переславского района. Фото: Анна Соловьева

"Комсомольская правда" уже писала о проблеме жителей деревень Леонтьево и Ченцы Переславского района. Они оказались отрезаны от внешнего мира из-за того, что в поселениях нет нормальной дороги. Спустя пару дней ситуация усугубилась: люди остались без еды и воды.

По их словам, обычно река Кубря разливается в конце апреля - начале мая. Местные жители знают, что в это время связи с внешним миром у них не будет и заранее запасаются едой и питьевой водой недели на две. В этом году вода подобралась к деревням слишком рано и застала врасплох.

- Сегодня 1 апреля, а завтра нас уже отрежет. Реакций от власти - ноль! Они даже не читают писем. Мы никак не успели подготовиться, зарплата только на днях. Не знаю даже, сможет ли муж вернуться домой. Разлив обычно в мае, а в этот раз очень рано. Это минимум на пару недель, а то и на месяц,- пишет жительница Анна Соловьева.

Поселения никак не оборудованы для половодья. Нет даже лодок. В случае опасности помощь до людей не дойдет. О опасность уже есть.