Отрезаны от внешнего мира: жители Ярославской области не могут выехать в город из-за разлива реки

Так выглядит дорога в деревни Леонтьево и Ченцы. Фото: Анна Соловьева

Жители деревень Леонтьево и Ченцы Переславского района оказались в западне. Они не ходят работу и не могут вызвать скорую из-за того, что к поселениям нет дороги.

Люди неоднократно обращались за помощью в администрацию Переславля-Залесского и в правительство Ярославской области, но проблема так и не была решена.

- Зимой вместо дороги разбитые колеи, по которым невозможно заехать и выехать. Весной - это сплошная жижа из глины с огромным ямами по колено в кромешной темноте. Самое главное, что река Кубря выходит из берегов и разливается, отрезая нас от внешнего мира и помощи. Разлив длится не один день. В деревне живут старики и дети! - пишет жительница Анна Соловьева.

В деревне нет даже водонапорной башни, а ближайшая колонка сломана, поэтому

в разлив реки люди остаются без воды.

- Лично я плавать не умею и учиться на старости лет не собираюсь. Писать объяснительные на работу, что не могу выйти в течении двух недель, потому что разлилась река - руководство не поверит. В деревне дети и старики ,а нас на днях река отрежет от питьевой воды! - продолжает девушка.