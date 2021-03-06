На заводе имени Менделеева под Ярославлем загорелись два резервуара с нефтепродуктами

Пожар начался около 20 часов. ФОТО: Александра Чуприна

Взрыв на заводе имени Менделеева в Константиновском Ярославской области прогремел сегодня, 6 марта, вечером. На месте сейчас работают пожарные, сотрудники МЧС и полиция.

- Возникло возгорание двух 600 м3 резервуаров с нефтепродуктами. идет проливка и охлаждение резервуаров. Угрозы распространения пожара не зафиксировано, пострадавших нет, - пояснили в правительстве Ярославской области.

Как сообщают местные жители, жертв среди сотрудников завода удалось избежать, так как именно в это время был пересменок.