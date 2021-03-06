На Менделеевском заводе под Ярославлем произошел взрыв. ФОТО: Светлана Поверенкова, группа "Тутаев Подслушано"

На заводе имени Менделеева поселке Константиновский Тутаевского района вечером 6 марта произошел взрыв. По словам очевидцев, взорвались резервуары одной из установок.

Как пояснили КП-Ярославль в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о ЧП поступило около 20 часов. На месте уже работают пожарные части Константиновского и Тутаева, выехали машины из Ярославля. Информации о пострадавших пока нет, но по предварительной версии, обошлось без жертв.

- Говорят, что жертв нет, потому что как раз был пересменок. Сейчас на месте много пожарных машин, скорых, - рассказывают жители Константиновского.

- Шли по Волге, зрелище было ужас. Резко свет, ярко-оранжевый, и шапка взрыва, - пишет очевидцы в соцсетях.

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