Пропавших в Кохме Ивановской области девочек нашли в Шуе

Девочек нашли в Шуе. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ивановская область ВКонтакте

Три 11-летние девочки, которые 3 февраля пропали в городе Кохма Ивановской области, живы и здоровы. Их местонахождение было установлено вчера вечером.

- Дети найдены. Была получена информация о том, что они находятся в Шуе. Там девочки посетили кинотеатр «Родина». Спустя непродолжительное время они нашлись. Все в порядке, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Напомним, что около 7:30 утра девочки ушли из дома в школу, но на занятия не пришли, на звонки не отвечали. Все они учатся в одном образовательном учреждении, но в разных классах. На поиски подростков поднялась полиция, присоединились добровольцы. А школьницы в это время, судя по всему, весело проводили время.

В социальных сетях ивановцы рады, что с детьми все в порядке, но рекомендуют их родителям провести с девочками воспитательную беседу и наказать, чтобы впредь было неповадно так поступать.