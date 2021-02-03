Ушли в школу и пропали: в Иваново ищут трех 11-летних девочек

Девочки ушли в школу и не вернулись. ФОТО: "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Ивановская область

Сегодня, 3 февраля, в Иваново пропали три 11-летние девочки. Утром в районе 7:30 они ушли в школу, но в учебном заведении не появились и домой не вернулись. Полиция и волонтеры ведут поиски, в ориентировке добровольцев говорится, что девочки могут быть в торговых центрах.

Приметы:

- Хаева Елизавета: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, заплетены в косы, глаза зеленые. Одета: розовая куртка, бежевая толстовка, черные лосины, черные сапоги, белая шапка, при себе есть мобильный телефон.

- Малейкина Ксения: рост 158 см, нормального телосложения, волосы русые длинные, глаза карие. Одета: черная куртка, сиреневая рубашка, темно-серые брюки, бежевые зимние кроссовки, бежевая шапка с помпоном, при себе есть мобильный телефон.

- Солодова Алина: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые длинные, глаза серые. Одета: темно-серебристая куртка, белые ботинки, бежевая шапка, при себе есть мобильный телефон.

Если вы знаете, где находятся девочки, или видели их сегодня, сообщите в дежурную часть полиции: +7 (4932) 55-10-02, 02 или 112.