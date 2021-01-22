Проект года: обсуждение ONLINE

Каким будет Тутаев, решают его жители. Фото: пресс-служба Главы Тутаевского муниципального района

Глава Тутаевского района Ярославской области Дмитрий Юнусов накануне провел прямой эфир на трех площадках в социальных сетях: VK, Facebook и OK.

Дмитрий Рафаэлевич представил жителям проект «Восхождение к адмиралу Ушакову» и открыл его публичное обсуждение, сообщает пресс-служба Главы района. По проекту, выигравшему Всероссийский конкурс Минстроя РФ, предстоит в этом году выполнить масштабные работы по благоустройству левобережной Волжской набережной и исторического центра Тутаева.

Ничего подобного на Романовской стороне ранее никогда не проводилось. Вполне естественно при этом получить одобрение жителей и учесть их пожелания. Принцип открытости - один из основополагающих в работе администрации Тутаевского района.

Дмитрий Юнусов ответил на вопросы жителей Тутаева. Фото: пресс-служба Главы Тутаевского муниципального района

Вопросы, пожелания и просьбы внимательно отнестись к деталям будут однозначно учтены.В ходе видеотрансляции в кабинете у главы присутствовали представители проектной организации, которые фиксировали поступающие обращения. Все они будут детально рассмотрены и проработаны. В общей сложности поступило более 130 комментариев с конструктивными предложениями.

- Мы зафиксировали и обязательно проработаем каждое мнение. Работа предстоит большая, обязательно о ней расскажем, когда встретимся с жителями в следующих эфирах для дальнейших обсуждений. Благодарен за обратную связь, ценные комментарии. Сегодня я увидел, что мы идем в правильном направлении и жители поддерживают проект, - прокомментировал Интернет-диалог Дмитрий Юнусов. – Чтобы сделать оптимальный выбор, необходимо держать связь, вносить предложения.

Вместе реализуем проект нашей мечты, который поможет городу еще более повысить привлекательность, увеличить поток туристов, восстановить экономику и вдохнуть второе дыхание.