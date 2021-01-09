В Ярославской области четыре ребенка попали в больницу после катания с горок. Все дети получили тяжелые травмы, трое лечатся в отделении травматологии, один находится в реанимации. У всех - черепно-мозговые травмы разной степени тяжести, а также переломы костей черепа и ушиб головного мозга.Как рассказал травматолог-ортопед областной детской больницы Егор Карташов, ежедневно в клинику поступают от 5 до 10 детей. У всех повреждения, полученные при катании с горок и чаще всего это черепно-мозговые травмы и компрессионные переломы позвоночника. Не редки и переломы рук и ног.- В большинстве случаев травмы получены после катания с больших горок, при столкновении с другими людьми или препятствиями. Часто бывает, что взрослые при падении придавливают детей, с которыми скатывались вместе, - пояснил врач.Но если соблюдать элементарные меры безопасности, всего этого можно избежать.- Не нужно ходить с малышами на оживленную горку, где много детей 7-10 лет и старше.- Избегайте катания с горок с неровным покрытием.- Вначале прокатитесь с горки сами. а потом - пускайте ребенка.- \\"Страхуйте\\" ребенка внизу.- Не катайтесь с железнодорожных насыпей и вблизи проезжей части.- Прежде чем скатиться, убедитесь, что путь свободен и внизу нет людей.- Скатившись, как можно скорее уходите с трассы.- Не катайтесь головой вниз или стоя в полный рост.