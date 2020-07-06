Ярославцам рассказали, как действовать, если рядом тонет человек

Наступили жаркие дни и ярославцы потянулись на водоемы – хоть и запрещено в них купаться из-за состояния вода, но освежиться тянет. Собираются на берегах рек и озер шумные компании, веселье которых чаще всего вызвано изрядной долей алкоголя. Купание не всегда заканчивается чувством бодрости и хорошим настроением – несчастье может произойти в любой момент и к нему нужно быть готовым.

Специалисты рассказала, что делать, если вы заметили тонущего человека.

В первую очередь, об этом нужно сообщить спасателям. У них имеется все необходимое оборудование, в том числе и для подъема утонувшего со дна. Специалисты могут и «оживить» человека, если он находился под водой не более 6 минут – неподготовленному простому очевидцу это не под силу.

Если поблизости нет спасательной станции и кроме вас, прийти на помощь некому, оцените свои возможности и только если вы уверены в своих силах, действуйте.

Посмотрите, нет ли рядом спасательного круга или предмета, который может увеличить плавучесть человека. Подойдут палки, доски. Бросьте то, что вы нашли в сторону тонущего. Подплывите к нему (но не вплотную), постарайтесь успокоить. Если человек не потерял самообладание, помогите ему удержаться на воде и добраться до берега. Он может держаться за ваши плечи.

Если тонущий потерял самообладание, действовать нужно осторожно, чтобы он не увлек вас за собой в воду. Подплыв, нырните под него и, взяв за ноги, вытолкните наверх, одновременно разворачивая его спиной к себе. Оказавшись сзади, захватите своей рукой обе его руки под локти, приподнимите и разверните лицом вверх над водой, чтобы он мог дышать, вторая ваша рука при этом должна остаться свободной, тогда вы сможете плыть.

Если человек уже ушел под воду, не оставляйте попыток найти его на глубине и вернуть к жизни. Подняв пострадавшего из воды и доставив его на берег, попросите кого-нибудь вызвать скорую помощь и начните реанимационные действия.