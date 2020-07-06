Жара невыносимая: где в Ярославле разрешено купаться

Ближайшие дни в Ярославской области обещают быть жаркими. Согласно данным Gismeteo, в среду, 8 июля, столбик термометра поднимется до 32 градусов. Потом жара пойдет на спад, но пекло еще надо пережить. Естественно, все, кто могут себе это позволить, потянутся на пляжи.

В Ярославле постановлением мэра города определены три места для массового отдыха людей, именно отдыха, а не купания. Это Центральный пляж на Которосльной набережной, Заволжский пляж на Тверицкой набережной и Дзержинский пляж на 1-ой Норской набережной. Однако исследования Роспотребнадзора показали, что на Центральном и Дзержинском купаться не рекомендуется – вода не прошла контроль по микробиологическим показателям. Санитарным требованиям отвечала лишь вода в Волге на Заволжском пляже. Да и то недолго.

Тверицкий пляж вроде как открыли, но.. почти сразу закрыли. Результаты проб воды из Волги показали, что ее качество не соответствует санитарным нормам.

- В соответствии с требованием Роспотребнадзора по Ярославской области запрещено купаться в Волге в районе Тверицкого пляжа и обводненном карьере в районе улицы Шевелюха. Такое решение связано с тем, что качество воды по результатам лабораторных исследований не соответствует санитарным требованиям, - сообщил на своей странице в социальной сети глава Заволжского района Андрей Мамонтов.

Сейчас в Ярославской области идет второй этап снятия ограничений в связи с коронавирусом. Посещение пляжей будет разрешено только на третьем этапе, а когда он будет – одному губернатору известно. Но ярославцев это нисколько не смущают: в жаркие дни люди идут к воде, несмотря на все запреты и ограничения. Не пугает людей ни вирус, ни отвратительное качество воды.