Ярославец продолжает составлять летопись 54-го гвардейского минометного полка

Андрей Торхов на протяжении долгого времени ищет потомков бойцов 54-го гвардейского минометного полка, в котором в Великую Отечественную войну служил его дед. «КП-Ярославль» рассказывала о начале поисков и вот спустя год можно уже подвести некоторые промежуточные итоги.

На статью отреагировали три человека: Александр Голышкин, правнук рядового Баранова Дмитрия Ивановича, Дмитрий Чернов, правнук рядового Чернова Дмитрия Антоновича и Александр Черешнев, правнук старшины Житенева Андрея Семеновича. Последний из Ростова-на-Дону, двое связаны с Липецкой областью.

- Откликнулось мало людей. Причиной этого я считаю отсутствие информации о месте службы фронтовиков. Если потомки будут знать, как в Интернете спросить о своих родственниках, служивших во времена ВОВ, то количество обратившихся, несомненно, возрастет, считает Андрей Торхов.

И все равно работа проделана большая и она еще не закончена. Но определенные выводы можно сделать.

- В ходе изучения документов по 54ГМП, выявляется много вспомогательного материала. Было желание разместить его в тексте летописи, но я от этого отказался из опасения размывания сути задуманного. Конечной целью работы будет книга под тем же названием - Летопись 54 гвардейского минометного Рославльско-Харбинского Краснознаменного ордена Александра Невского полка. Книга, читая которую мои внуки, внуки дедовских сослуживцев, будут формировать представление о Великой Отечественной войне через реальные описания тех боевых действий, в которых принимали участие их героические предки, - говорит Андрей Торхов.

Список военнослужащих 54 гвардейского минометного полка

1. Абдулин Лутфей Абдулович, 1914 г.р., уроженец д. Мендюпс Арского р-на Татарской АССР. Призван Юдинским РВК Татарской АССР в январе 1942 года, рядовой.

2. Абдурахманов Хази Галядинович, 1914 г.р. Призван Больше-Тарханским РВК Татарской АССР в апреле 1942 года, мл. сержант.

3. Абитов Муса Резванович, 1918 г.р. Призван Старо-Кулатнинским РВК Куйбышевской области в 1941 году, рядовой.

4. Абрамов Василий Матвеевич, 1907 г.р., уроженец с. М-Овянка Пестравского р-на Куйбышевской области. Призван Пестравским РВК Куйбышевской области в июне 1941 года, рядовой.

5. Абызов Тихон Петрович, 1910 г.р., уроженец д. Кукуп Кимовского р-на Тульской области. Призван Сталиногорским ГВК Тульской области в августе 1941 года, старший техник-лейтенант.

6. Авдеев Федор Яковлевич, 1916 г.р., уроженец г. Горький. Призван Сормовским РВК г. Горького 10.07.1941 года, сержант.

7. Аверкин Степан Васильевич, 1913 г.р., уроженец п. Залесье Дубенского р-на Мордовской АССР. Призван Дубенский РВК Мордовской АССР в октябре 1941 года, сержант.

8. Агишев Петр Иванович, 1919 г.р. Призван Юсьвинским РВК Молотовской области в июне 1941 года, рядовой.

9. Адясов Владимир Иванович, 1922 г.р., уроженец Богородского р-на Горьковской области. Призван Шурминским ГВК Кировской области в октябре 1941 года, лейтенант.

10. Айсин Мустафа, 1916 г.р., уроженец Краснооктябрьского р-на Горьковской области.

Призван Ухтомским РВК Московской области в августе 1941 года, сержант.

11. Аксенов Михаил Александрович, 1923 г.р., уроженец д. Полетаево-1 Сосновского р-на Челябинской области. Призван Сосновским РВК Челябинской области в 1941 году, рядовой.

12. Алдошин Николай Павлович, 1921 г.р., уроженец с. Клинское Навлинского р-на Брянской области. Призван Пролетарским РВК г. Москвы в ноябре 1940 года, ст. сержант.

13. Александров Григорий Константинович, 1919 г.р., уроженец д. Демяховка Кировского р-на Калининской области. Призван Кировским РВК Калининской области в 1939 году, ст. лейтенант.

14. Алексеев Давид Алексеевич, 1923 г.р. Призван Ойрот-Турским РВК Ойротской АО Алтайского края, даты призыва нет, рядовой.

15. Алексеев Иван Иванович, 1912 г.р., уроженец д. Кононово Боровичского р-на Новгородской области. Призван Калининским РВК Калининской области в июне 1941 года, ст. лейтенант.

16. Алексеев Лукьян Иванович, 1909 г.р., уроженец Егорьевского с/с Вбдулинского р-на Чкаловской области. Призван Сарыагачским РВК Казахской ССР в октябре 1941 года, сержант.

17. Аливердеев Назар Байметович, 1920 г.р. Призван Беговатским РВК Узбекской ССР 03.08.1940 года, рядовой.

18. Аминьев Андрей Иванович, 1907 г.р. Призван Дзержинским ГВК г. Дзержинска Горьковской области в 1941 году, рядовой.

19. Ананченков Степан Капитонович, 1903 г.р., уроженец с Тараски Всходского р-на Смоленской области. Призван Перовским РВК Московской области в августе 1941 года. Погиб 21.10.1944 года в Восточной Пруссии. Похоронен: Калининградская область, Нестеровский гор. округ, п. Бабушкино.

20. Андреев Сага Петрович, 1913 г.р. Призван Зимовниковским РВК Ростовской области, даты призыва нет, мл. сержант.

21. Андросов Петр Максимович, 1917 г.р., уроженец с. Беломестное Белгородского р-на Курской области. Призван Воронежским ОВК г. Воронежа в июне 1941 года, инженер - ст. лейтенант.

22. Аникин Василий Александрович, 1923 г.р., уроженец с. Семидено Небыловского р-на Ивановской области. Призван Кольчугинским РВК Ивановской области 29.10.1941 г, ефрейтор.

23. Аникин Иван Яковлевич, 1915 г.р., уроженец г. Нижний Тагил Свердловской области. Призван Нижне-Тагильским РВК Свердловской области 14.12.1940 года, майор.

24. Аникин Родион Иванович, 1914 г.р. Призван Мельцанским РВК Мордовской АССР 11.07.1941 года, сержант.

25. Анисимов Павел Кириллович, 1924 г.р., уроженец д. Петровское Ковровского р-на Владимирской области. Призван Ковровским РВК Ивановской области 01.06.1941 года, рядовой.

26. Антонов Андрей Ефимович, 1912 г.р., уроженец с. Райгородка Верхне-Теплянского р-на Ворошиловградской области УССР. Призван Верхне-Теплянским РВК Ворошиловградской области УССР 08.06.1941 года, рядовой.

27. Анфиногенов Дмитрий Семенович, 1903 г.р., уроженец Индуховского с/с Лысогорского р-на Тамбовской области. Призван Лысогорским РВК Тамбовской области 18.10.1941 года, рядовой.

28. Арсенин Иван Васильевич, 1921 г.р., уроженец д. Бойтово Чекалинского р-на Тульской области. Призван Калужским ГВК Тульской области 10.10.1940 года, старшина.

29. Архангельский Василий Павлович, 1922 г.р., уроженец д. Аревское Дмитровского р-на Московской области. Призван Клинским РВК Московской области в октябре 1941 года, лейтенант м/с.

30. Архипов Николай Иванович, 1912 г.р., уроженец д. Твердево Демянского р-н Новгородской области. Призван Демянским РВК Ленинградской области в июне 1941 года, старшина.

31. Астахов Михаил Семенович, 1905 г.р. Призван Каширским ГВК Московской области в 1941 году, рядовой.

32. Афанасьев Алексей Иванович, 1915 г.р., уроженец д. Соколово Первомайского р-на Ярославской области. Призван Первомайским РВК Ярославской области в июне 1941 года, рядовой.

33. Афанасьев Сергей Сергеевич, 1913 г.р., уроженец г. Ленинграда. Призван Сковородинским РВК Читинской области в 1941 году, рядовой.

34. Ахмадышин Фахрази Валиевич, 1924 г.р., уроженец с. Урмамаево Ознакаевского р-на Татарской АССР. Призван Ознакаевским РВК Татарской АССР в июне 1942 года, рядовой.

35. Бабешкин Степан Митрофанович, 1908 г.р., уроженец Каскеленского р-на Алма-Атинской области Казахской ССР. Призван Фрунзенским РВК Казахской ССР 20.08.1941 года, мл. сержант.

36. Бавинов Илья Тимофеевич, 1915 г.р., уроженец Серебряно-Прудского р-на Тульской области. Призван Серебряно-Прудским ГВК Тульской области в 1941 год, ст. сержант.

37. Багаев Николай Петрович, 1923 г.р., уроженец Кусинского р-на Челябинской области. Призван Кусинским РВК Челябинской области 29.05.1942 года, ефрейтор.

38. Бажев Иван Алексеевич, 1912 г.р., уроженец Полевское Свердловской области. Призван Полевским РВК Свердловской области 25.06.1941 года, старшина.

39. Базаров Николай Павлович, 1910 г.р., уроженец с. Ерофеево Тутаевского р-на Ярославской области. Призван Фрунзенским РВК г. Москвы 25.10.1941 года, мл. сержант.

40. Бакин Дмитрий Афанасьевич, 1906 г.р., уроженец с. Сухорково Еткульского р-на Челябинской области. Призван Еткульским РВК Челябинской области 01.09.1941 года, рядовой.

41. Балакин Дмитрий Петрович, 1907 г.р., уроженец д. Зименки Коробовского р-на Московской области. Призван Коробовским РВК Московской области, рядовой.

42. Баландин Валентин Алексеевич, 1914 г.р., уроженец г. Горький. Призван Ждановским РВК г. Горький в марте 1941 года, ст. сержант.

43. Балашов Андрей Ефимович, 1912 г.р., уроженец с. Товолжанка Карсунского р-на Ульяновской области. Призван Вешкаймским РВК Ульяновской области в декабре 1942 года, сержант.

44. Балясников Дмитрий Николаевич, 1925 г.р., уроженец д. Козулино Давыдковского р-на Ярославской области. Призван Ярославским РВК Ярославской области в 1943 году, рядовой.

45. Баранов Василий Нефедович, 1924 г.р., уроженец д. Акулово Бельковского р-на Рязанской области. Призван Бельковским РВК Рязанской области в ноябре 1942 года, рядовой.

46. Баранов Дмитрий Иванович, 1907 г.р., уроженец с. Буховое Колыбельского р-на Рязанской области. Призван Раненбургским РВК Рязанской области в июне 1941 года, рядовой.

47. Баратов Ибрагим, 1907 г.р., уроженец г. Джаркент Талды-Курганской области Казахской ССР. Призван Джаркентским РВК Казахской ССР в июне 1942 года, рядовой.

48. Баринов Иван Павлович, 1906 г.р., уроженец с. Трасна Зарайского р-на Московской области (д/а. Москва, ул. Ново-Московская, д. 29). Призван Ухтомским РВК Московской области 13.09.1941 года, старшина.

49. Барышев Дмитрий Борисович, 1912 г.р., уроженец д. Чернево Каширского р-на Московской области. Призван Ленинским РВК г. Москвы в июне 1941 года, рядовой.

50. Баталов Павел Петрович, 1924 г.р., уроженец г. Куса Челябинской области. Призван Кусинским РВК Челябинской области 10.05. 1942 года, рядовой.

51. Баталов Степан Федорович, 1913 г.р., уроженец д. Опалиха Пермско-Ильинского р-на Молотовской области. Призван Пермско-Ильинским РВК Молотовской области 01.08.1941 года, сержант.

52. Батеньков Матвей Андреевич, 1901 г.р. Призван Лениногорским РВК Казахской ССР 01.07.1941 года, рядовой.

53. Баяндин Андрей Иванович, 1916 г.р. Призван Хабаровским РВК Хабаровского края 01.06.1941 года, рядовой.

54. Бебик Трофим Кузьмич, 1922 г.р. Призван Октябрьским РВК г. Кривой Рог УССР в сентябре 1939 года, рядовой.

55. Бевзюк Иосиф Никитович, 1921 г.р. Призван Тростянецким РВК Винницкой области УССР в 1940 году, рядовой.

56. Бегеничев Джибар, 1923 г.р. Призван Чаршангинским РВК Туркменской ССР 20.06.1942 года, рядовой.

57. Безгодов Василий Алексеевич, 1916 г.р., уроженец д. Безгодово Чермозского р-на Молотовской области. Призван Серовским РВК Свердловской области в июне 1937 года, капитан.

58. Беззубов Иван Ивлиевич, 1911 г.р. Призван Тумским РВК Рязанской области 28.08.1941 года, рядовой. Погиб 22.07.1944 года. Выписка из журнала боевых действий: «При обстреле р-на ОП 2ГМД убит гв. рядовой Беззубов Иван Ивлиевич».

59. Бекренев Иван Васильевич, 1909 г.р., уроженец с. Усады Каверинского р-на Рязанской области. Призван Коломенским РВК Московской области 11.06.1941 года, сержант.

60. Белецкий Иван Сазонович, 1909 г.р. Призван Липецким РВК Воронежской области в 1942 году, рядовой.

61. Белов Сергей Павлович, 1924 г.р. Призван Ленинградским РВК г. Москвы в августе 1942 года, сержант.

62. Белоусов Иван Михайлович, 1905 г.р., уроженец д. Плюхино Линдовского р-на Горьковской области. Призван Линдовским РВК Горьковской области в июне 1941 года, рядовой.

63. Беляев Алексей Михайлович, 1924 г.р., уроженец с. Сухорецкое Владимирского р-на и области. Призван Владимирским РВК Ивановской области в августе 1942 года, ст. сержант.

64. Беляков Иван Афанасьевич, 1913 г.р., уроженец д. Усады Больше-Болдинского р-на Горьковской области. Призван Кстовским РВК Горьковской области в июле 1941 года, ст. сержант.

65. Беляковцев Яков Максимович, 1918 г.р., уроженец г. Шадринск Курганской области. Призван Уксянским РВК Челябинской области 24.06.1941 года, рядовой.

66. Белянин Александр Андреевич, 1922 г.р., уроженец д. Певна Янушпольского р-на Житомирской области УССР. Призван Дмитровским РВК Московской области в августе 1941 года, мл. сержант.

67. Бесогонов Иван Матвеевич, 1914 г.р. Призван Мало-Пургинским РВК Удмуртской АССР в ноябре 1941 года, сержант.

68. Бибичев Михаил Иванович, 1923 г.р., уроженец г. Новосибирска. Призван Анжеро-Судженским РВК Кемеровской области 12.12.1941 года, мл. сержант.

69. Бизякин Михаил Герасимович, 1914 г.р., уроженец п. Калиновский Суземского р-на Брянской области. Призван Суземским РВК Орловской области в 1941 году, сержант.

70. Благов Николай Васильевич, 1924 г.р. Призван Коломенским РВК Московской области 23.07.1942 года, рядовой.

71. Блинов Михаил Петрович, 1909 г.р., уроженец с. Аньково Аньковского р-на Ивановской области. Призван Ильинско-Хованским РВК Ивановской области 07.07.1942 года, рядовой.

72. Блюсюк Карп Семенович, 1917 г.р., уроженец с. Святец Теофипольского р-на Каменец-Подольской области УССР. Призван Антонинским РВК Каменец-Подольской области УССР в 1938 году.

73. Бобырев Алексей Андреевич, 1904 г.р., уроженец с. Бемок Мостовского р-на Краснодарского края. Призван Майкопским РВК Краснодарского края в 1941 году, ст. сержант.

74. Богатов Сергей Алексеевич, 1909 г.р., уроженец д. Полбино (или Гора) Егорьевского

р-на Московской области. Призван Клинским РВК Московской области в июне 1941

года, рядовой.

75. Богатырев Алексей Михайлович, 1923 г.р., уроженец д. Берестовщиха Харьковской области УССР. Призван Нижне-Тагильским РВК Свердловской области в августе 1942 года, рядовой.

76. Богородский Виталий Васильевич, 1920 г.р., уроженец с. Базино Бутурлинского р-на Горьковской области. Призван Бутурлинским РВК Горьковской области в 1939 году, майор.

77. Бодягин Василий Павлович, 1918 г.р., уроженец д. Аристовка Базарно-Сызганского р-на Ульяновской области. Призван Базарно-Сызганским РВК Куйбышевской области 01.06.1941 года, рядовой.

78. Болдырев Виталий Иванович, 1910 г.р., уроженец ст. Вонвиусенская Краснодарского края. Призван Коминтерновским РВК г. Москвы в 1941 году, капитан интендантской службы.

78. Большаков Михаил Яковлевич, 1915 г.р., уроженец ст. Жуковка Базарно-Карабулакского р-на Саратовской области. Призван Базарно-Карабулакским РВК Саратовской области 03.07.1941 года, майор.

79. Большаков Павел Петрович, 1905 г.р., уроженец Удомельского р-на Калининской области. Призван Первомайским РВК г. Москвы в июне 1942 года, рядовой.

80. Бондаренко Александр Григорьевич, 1919 г.р., уроженец г. Сталино УССР. Призван в 1938 году, Кадровый военный РККА, майор.

81. Бондаренко Алексей Евстихеевич, 1910 г.р., уроженец Беспечна Букского р-на Киевской области УССР. Призван Михайловским РВК Приморского края в июле 1941 года, рядовой.

82. Борисенко Григорий Кузьмич, 1917 г.р. Призван Ново-Троицким РВК Запорожской области УССР, даты призыва нет, рядовой.

83. Борисенко Иван Емельянович, 1919 г.р. Призван Васильковским РВК Киевской области УССР в сентябре 1939 года, мл. сержант.

84. Борисов Николай Тимофеевич, 1916 г.р., уроженец Ромодановского р-на Мордовской АССР. Призван Ромодановским РВК Мордовской АССР в июле 1941 года, лейтенант.

85. Борисов Петр Прохорович, 1914 г.р., уроженец д. Памятка Дорогобужского р-на Смоленской области. Призван Ленинским РВК г. Москвы в декабре 1941 года, сержант.

86. Бородин Иван Игнатьевич, 1913 г.р., уроженец г. Миасс Челябинской области. Призван Миасским РВК Челябинской области в июне 1941 года, старшина.

87. Бородин Николай Петрович, 1923 г.р., уроженец с. Вознесенское Запорожской области УССР. Призван Молотовским РВК г. Омска в августе 1942 года, рядовой.

88. Бортников Алексей Иванович, 1911 г.р., уроженец с. Среднее Средне-Ахтубинского р-на Сталинградской области. Призван Сталинградским ГВК г. Сталинграда в 1941 году, рядовой.

89. Босенко Григорий Андреевич, 1919 г.р., уроженец х. Цветочный Сахновщинского р-на Харьковской области УССР. Призван Сахновщинским РВК Харьковской области УССР в октябре 1939 года, сержант.

90. Бочаров Александр Васильевич, 1919 г.р., уроженец с. Н. Никольское Мичуринского р-на Тамбовской области. Призван Мичуринским РВК Тамбовской области в октябре 1939 года, рядовой.

91. Бочаров Николай Сергеевич, 1912 г.р., уроженец с. Кариан Покрово-Марфинского р-на

Тамбовской области. Призван Мытищинским РВК Московской области в октябре 1941

года, ст. сержант.

92. Бочкарев Иван Иванович, 1904 г.р. Призван Красно-Пресненским РВК г. Москвы 12.08.1942 года, рядовой.

93. Брагин Федор Григорьевич, 1922 г.р., уроженец Куриловского р-на Саратовской области. Призван Наро-Фоминским РВК Московской области в июле 1941 года, сержант.

94. Брехов Михаил Матвеевич, 1924 г.р., уроженец с. Б. Введено Строительского р-на Тамбовской области. Призван Москворецким РВК г. Москвы в июле 1942 года, рядовой.

95. Бригидин Илья Федорович, 1924 г.р., уроженец д. Новотроицкая Верхне-Чеболинского р-на Новосибирской области. Призван Ленинским РВК г. Иркутска 28.06.1942 года, мл. сержант.

96. Бугров Иван Васильевич, 1898 г.р., уроженец с. Кисловка Работкинского р-на Горьковской области. Призван Работкинским РВК Горьковской области в сентябре 1941 года, рядовой.

97. Будыкин Иван Миронович, 1908 г.р., уроженец д. Голови Октябрьского р-на Рязанской области. Призван Октябрьским РВК Рязанской области 28.08.1941 года, рядовой.

98. Букушкин Василий Иванович, 1911 г.р. Призван Мелекесским РВК Ульяновской области в августе 1941 года, рядовой.

99. Бурденков Борис Александрович, 1925 г.р., уроженец д. Ангелово Ростовского р-на Ярославской области. Призван Красно-Перекопским РВК г. Ярославля в январе 1943 года, мл. сержант.

100. Бурлин Василий Федорович, 1919 г.р., уроженец с. М. Зверяевка Токаревского р-на Тамбовской области. Призван Токаревским РВК Тамбовской области в мае 1939 года, ст. сержант.

101. Бурчевский Аркадий Васильевич, 1916 г.р., уроженец с. Учка Лальского р-на Кировской области. Призван Ростокинским РВК г. Москвы в октябре 1941 года, ст. сержант.

102. Бут Григорий Андреевич, 1914 г.р., уроженец д. Чеботаревка Илекского р-на Куйбышевской области. Призван Волновахским РВК Сталинской области УССР в июле 1941 года, рядовой.

103. Бутов Александр Сергеевич, 1898 г.р., уроженец г. Харьков УССР. Призван Бауманским РВК г. Москвы в июле 1941 года, старший техник-лейтенант.

104. Быков Федор Давыдович, 1906 г.р., уроженец д. Камышино Варгашинского р-на Курганской области. Призван Варгашинским РВК Челябинской области в июле 1941 года, рядовой.

105. Вагин Геннадий Андреевич, 1922 г.р., уроженец д. Буторинская Шабалинского р-на Кировской области. Призван Шабалинским РВК Кировской области в октябре 1940 года, ст. лейтенант.

106. Вакуленко Николай Георгиевич, 1924 г.р., уроженец п. Закирпичный Красноармейского р-на Сталинградской области. Призван Кировским РВК г. Сталинграда в ноябре 1942 года, рядовой.

107. Вакулин Федор Ильич, 1908 г.р., уроженец г. Майкоп Краснодарского края. Призван Майкопским РВК Краснодарского края в августе 1941 года, ст. сержант.

108. Валабуев Владимир Гаврилович, 1914 г.р. Призван Павловским РВК Краснодарского края в августе 1941 года, рядовой.

109. Ванюшин Геннадий Анатольевич, 1923 г.р., уроженец д. Горка Уломского р-на Вологодской области. Призван Овинищенским РВК Калининской области в октябре 1941 года, сержант.

110. Вареничев Семен Васильевич, 1911 г.р., уроженец д. Козловка Ново-Деревеньковского р-на Орловской области. Призван Ново-Деревеньковским РВК Орловской области в июне 1941 года, рядовой.

111. Васек Станислав Иванович, 1917 г.р., уроженец д. Борки Шкловского р-на Могилевской области БССР. Призван Копаткевичским РВК Полесской области Белорусской ССР в июне 1941 года, старший техник-лейтенант.

112. Васильев Григорий Михайлович, 1916 г.р., уроженец д. Дуброво Смоленского р-на Смоленской области. Призван Смоленским ГВК г. Смоленска в мае 1937 года, капитан.

113. Васильев Николай Кириллович, 1915 г.р. Призван Гулькевичским РВК Краснодарского края в 1941 году, рядовой.

114. Васильев Федор Никитович,1913 г.р. Призван Зарайским РВК Московской области 23.06.1941 года, рядовой.

115. Веденеев Иван Емельянович, 1916 г.р., уроженец с. Сельцо-Сергиевка (на 1985 г. - с. Инякино) Шиловского р-на Рязанской области. Призван Шиловским РВК Рязанской области в 1938 году, лейтенант.

116. Величко Василий Михайлович, 1915 г.р. Призван Фрунзенским РВК Казахской ССР 26.08.1941 года, мл. сержант.

117. Верба Прокофий Иванович, 1919 г.р., уроженец с. Токаревка Липецкого р-на Харьковской области УССР. Призван Харьковским ГВК г. Харькова Украинской ССР в июне 1941 года, техник-лейтенант.

118. Вербицкий Иван Петрович, 1913 г.р. Призван Алданским РВК Якутской АССР в 1941 году, рядовой.

119. Вербовой Алексей Андреевич, 1907 г.р., уроженец п. Ершовка Ленинского р-на Кустанайской области Казахской ССР. Призван Узункольским РВК Казахской ССР 18.01.1942 года, рядовой.

120. Верещагин Николай Тихонович, 1909 г.р., уроженец ст. Надеждинская Приморского края. Призван Сайрамским РВК Казахской ССР в августе 1942 года, сержант.

121. Виноградов Андрей Андреевич, 1904 г.р., уроженец д. Иваньково Муромского р-на Владимирской области. Призван Муромским РВК Горьковской области в августе 1941 года, сержант.

122. Вислянский Василий Ефимович, 1909 г.р., уроженец с Архангельское Задонского р-на Орловской области. Призван Кировским РВК г. Сталинграда в июле 1941 года, сержант.

123. Витюгов Степан Ермилович, 1924 г.р. Призван Уренским РВК Горьковской области в июне 1942 года, рядовой.

124. Военков Степан Павлович, 1908 г.р., уроженец Людинского с/с Еланского р-на, Свердловской области. Призван Еланским РВК Свердловской области в ноябре 1941 года, рядовой.

125. Вознюк Карп Савельевич, 1910 г.р. Призван Чудновским РВК Житомирской области УССР в июле 1941 года, рядовой.

126. Волков Григорий Константинович, 1907 г.р., уроженец д. Бельское Понизовского р-на, Смоленской области. Призван Белоярским РВК Свердловской области 10.03.1942 года, рядовой.

127. Волков Петр Васильевич, 1912 г.р., уроженец д. Докукино Мухтоловсого р-на Горьковской области. Призван Балахнинским РВК Горьковской области в июле 1941 года, сержант.

128. Володин Дмитрий Сергеевич, 1918 г.р., уроженец д. Соглино Чапаевского р-на Московской области. Призван Пролетарским РВК г. Москвы 21.09.1941 года, рядовой.

129. Воробьев Василий Данилович, 1915 г.р., уроженец д. Вименка Глинковского р-на Смоленской области. Призван Коминтерновским РВК г. Москвы в июне 1941 года, старшина.

130. Воробьев Василий Ильич, 1912 г.р., уроженец д. Колочево Титовского р-на Новосибирской области. Призван Титовским РВК Новосибирской области в июне 1941 года, рядовой.

131. Воробьев Иван Степанович, 1910 г.р. Призван Таштыпским РВК Хакасской АО в августе 1941 года, сержант.

132. Воронов Михаил Кузьмич, 1913 г.р., уроженец г. Ревда Свердловской области. Призван Свердловским ГВК г. Свердловска в апреле 1943 года, рядовой.

133. Вудник Степан Иванович, 1915 г.р. Призван Тимирязевским РВК г. Москвы 30.03.1942 года, рядовой.

134. Гаврилов Иван Егорович, 1911 г.р., уроженец д. Желнино Погорельского р-на Калининской области. Призван Советским РВК г. Москвы в июне 1941 года, лейтенант.

135. Гаврилов Федор Васильевич, 1906 г.р., уроженец д. Хлинево Путятинского р-на Рязанской области. Призван Коломенским РВК Московской области в июле 1941 года, сержант.

136. Гайваронский Семен Иванович, 1914 г.р., уроженец с. Константиновка Алма-Атинской области Казахской ССР. Призван Алма-Атинским ГВК Казахской ССР в ноябре 1941 года, ефрейтор.

137. Гайнутдинов Анвар Гайнутдинович, 1924 г.р., уроженец г. Кыштым, (ул. Горелова, 11) Курганской области. Призван Кыштымским РВК Челябинской области в декабре 1942 года, рядовой.

138. Гакенберг Анатолий Вячеславович, 1918 г.р., уроженец г. Одессы. Призван Ворошиловским РВК г. Одессы УССР в июле 1941 года, инженер-капитан.

139. Галанов Олег Степанович, 1919 г.р., уроженец г.Тбилиси Грузинской ССР. Кадровый военный РККА, призван в 1938 году, майор.

140. Гаранский Дмитрий Михайлович, 1924 г.р. Призван Тутаевским РВК Ярославской области в 1942 году, сержант.

141. Гарбузов Иван Игнатьевич, 1914 г.р., уроженец п. С. Буда Сумской области УССР. Призван Дубенским РВК Тульской области 11.07.1941 года, сержант.

142. Гарубчин Анатолий Николаевич, 1926 г.р. Призван Егорьевским РВК Московской области 11.07.1941 года, мл. сержант.

143. Гаршин Григорий Ильич, 1905 г.р., уроженец с. Запласное Борского р-на Куйбышевской области. Призван Базарно-Сызганским РВК Куйбышевской области в июле 1941 года, рядовой.

144. Гафаров Халлил Иосифович, 1923 г.р. Призван Нахичеванским РВК Азербайджанской ССР в ноябре 1942 года, рядовой.

145. Герасимов Иван Михайлович, 1917 г.р., уроженец д. Кушлянщина Смоленского р-на Смоленской области. Призван Смоленским РВК Смоленской области в 1938 году, капитан.

146. Герасимов Филипп Филиппович, 1914 г.р. Призван Тульским РВК Тульской области в июне 1941 года, мл. сержант.

147. Герштейн Исаак Шмулевич, 1922 г.р., уроженец г. Киева. Призван Амвросиевским РВК Сталинской области УССР в августе 1941 года, ст. лейтенант.

148. Гиблов Василий Андреевич, 1914 г.р., уроженец д. Богдань Нерехтского р-на Костромской области. Призван Нерехтский РВК Костромской области 08.07.1941 года, ст. сержант.

149. Глазунов Василий Петрович, 1913 г.р., уроженец г. Чистополь Арского р-на Татарской АССР. Призван Щелковским РВК Московской области 06.11.1941 года, рядовой.

150. Глотов Иван Петрович, 1901 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Красногвардейским РВК г. Москвы в 1941 году, рядовой. Погиб 18.01.1945 г. в Восточной Пруссии. Похоронен: Калининградская область, Нестеровский гор. округ, п. Ватутино.

151. Глухов Иван Тихонович, 1909 г.р., уроженец с. Тростянка Приволжского р-на Куйбышевской области. Призван Приволжским РВК Куйбышевской области в 1941 году, мл. сержант.

152. Глухов Павел Иванович, 1914 г.р., уроженец с. Янкоево Кадомского р-на Рязанской области. Призван Кадомским РВК Рязанской области 25.06.1941 года, интендант 2 ранга.

153. Глухов Петр Федорович, 1906 г.р. Призван Богатовским РВК Куйбышевской области, даты призыва нет, рядовой.

154. Гнездилов Филипп Иванович, 1904 г.р. уроженец с. С-Карцы Добринского р-на Воронежской области. Призван Майкопским РВК Краснодарского края в 1941 году, ст. сержант.

155. Говоров Владимир Петрович, 1924 г.р., уроженец г. Ливны Орловской области. Призван Калужским ГВК Тульской области 25.09.1942 года, рядовой.

156. Говоров Михаил Леонтьевич, 1914 г.р., уроженец с. Кнопиха Красно-Партизанского р-на Саратовской области. Призван Красно-Партизанским РВК Саратовской области в июне 1941 года, рядовой.

157. Головкин Иван Сергеевич, 1922 г.р. Призван Дзержинским РВК г. Куйбышева в июле 1942 года, рядовой.

158. Голубев Павел Иванович, 1924 г.р. Призван Пошехоно-Володарским РВК Ярославской области в июне 1943 года, рядовой.

159. Гольшман Борис Григорьевич, 1923 г.р., уроженец г. Ленинграда. Призван Дзержинским РВК г. Ленинграда в 1941 году, ст. лейтенант.

160. Горбачев Михаил Иванович, 1903 г.р., уроженец д. Слободка Глинковского р-на Смоленской области. Призван Октябрьским РВК г. Москвы в июне 1941 года, старшина медицинской службы.

161. Горбунов Александр Филиппович, 1912 г.р., уроженец д. Сосновка Павловского р-на Горьковской области. Призван Павловским РВК Горьковской области в 1941 году, майор.

162. Горбунов Иван Семенович, 1914 г.р., уроженец д. Б.Клычаг Березовского р-на Орловской области. Призван Березовский РВК Сталинградской области 25.04.1942 года, рядовой.

163. Горбунов Павел Ильич, 1925 г.р., уроженец г. Кушва Свердловской области. Призван Кушвинским РВК Свердловской области в 1942 году, сержант.

164. Горелышев Анатолий Гаврилович, 1924 г.р., уроженец д. Сизино Суздальского р-на Владимирской области. Призван Суздальским РВК Владимирской области 23.08.1942 года, рядовой.

165.Горнихин Алексей Александрович, 1924 г.р., уроженец д. Васильевское Некрасовского р-на Ярославской области. Призван Некрасовским РВК Ярославской области в августе 1941 года, рядовой.

166. Городцев Захар Павлович, 1913 г.р. Призван Луховицким РВК Московской области 24.06.1941 года, рядовой.

167. Горчаков Ефим Семенович, 1924 г.р., уроженец д. Ингалы Большереченского р-на Омской области. Призван Слюдянским РВК Иркутской области 13.08.1942 года, рядовой.

168. Горшин Григорий Иванович, 1905 г.р., уроженец с. Базарная Сызранского р-на Куйбышевской области. Призван Базарно-Сызганским РВК Куйбышевской области в июле 1941 года, рядовой.

169. Горшков Петр Кузьмич, 1912 г.р., уроженец Волчковского р-на Тамбовской области. Призван Волчковским РВК Тамбовской 20.08.1941 года, рядовой.

170. Горячев Александр Андреевич, 1920 г.р., уроженец г. Костромы. Призван Костромским РВК Костромской области в 1939 году, капитан.

171. Готовцев Борис Алексеевич, 1920 г.р., уроженец г. Москвы. Призван в 3 Ленинградское артиллерийское училище в 1939 году, майор.

172. Гоцкий Виктор Иванович, 1914 г.р., уроженец Сталинской области УССР. Призван Ногинским ГВК Московской области в 1937 году, капитан.

173. Граушкин Федор Антонович, 1893 г.р., уроженец с. Н.Шаткино Камешкирского р-на Пензенской области. Призван Верхне-Услонским РВК Татарской АССР в сентябре 1941 года, старшина.

174. Грачев Иван Васильевич, 1924 г.р., уроженец с. Банаки Ряжского р-на Рязанской области. Призван Кизеловским ГВК, Молотовской области в апреле 1941 года, рядовой.

175. Гренков Лев Николаевич, 1917 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Советским РВК г. Москвы в августе 1941 года, мл. сержант.

176. Гречищев Константин Григорьевич, 1916 г.р., уроженец г. Рязани. Призван Рязанским ГВК г. Рязани 28.08.1941 года, рядовой.

177. Грибанов Дмитрий Николаевич, 1915 г.р., уроженец г. Моршанск Тамбовской области. Призван Ракшинским РВК Тамбовской области 05.07.1941 года, сержант.

178.Григорьев Петр Васильевич, 1909 г.р., уроженец г. Омска. Призван Кокандским РВК Ферганской области Узбекской ССР в августе 1941 года, рядовой.

179. Григорьев Эрнст Степанович, 1913 г.р. Призван Болотнинским РВК Новосибирской области в 1935 году, ст. сержант.

180. Гришин Михаил Степанович, 1910 г.р., уроженец д. с. Красный Яр Чердаклинского р-на Ульяновской области. Призван Чердаклинским РВК Ульяновской области 23.06. 1941 года, мл. сержант.

181. Груша Иван Потапович, 1912 г.р., уроженец с. Хижна Маньковского р-на Киевской области УССР. Призван Маньковским РВК Киевской области УССР в 1941 году, майор.

182. Губарь Григорий Матвеевич, 1921 г.р., уроженец с. Веприк Гадячского р-на Полтавской области УССР. Призван Гадячским РВК Полтавской области УССР 20.09.1939 года, майор.

183. Губский Пантелей Петрович, 1912 г.р., уроженец с. Маруха Зеленчукского р-на Ставропольского края. Призван Отрадненским РВК Краснодарского края в октябре 1941 года, рядовой.

184. Гуляков Виктор Ефремович, 1917 г.р., уроженец д. Даниловка Судогорского р-на Владимирской области. Призван Владимирским РВК Владимирской области в 1938 году, ст. лейтенант.

185. Гурьянов Степан Константинович, 1924 г.р. Призван Белярским РВК Татарской АССР в сентябре 1942 года, рядовой.

186. Гусев Николай Петрович, 1922 г.р., уроженец п. Очер Очерского р-на Молотовской области. Призван Кагановичским РВК г. Молотов в июле 1942 года, сержант.

187. Гусев Павел Иванович, 1924 г.р., уроженец д. Топорово Вичугского р-на Ивановской области. Призван Вичугским РВК Ивановской области в августе 1942 года, сержант.

188. Гусейнов Карим, 1924 г.р. Призван Центральным РВК г. Сталинабада в октябре 1942 года, рядовой.

189. Гутовский Виктор Иванович, 1922 г.р., уроженец г. Кронштадт Ленинградской области. Призван Выборгским РВК г. Ленинграда 03.07.1941 года, ст. сержант.

190. Гущин Алексей Николаевич, 1913 г.р., уроженец с. Хмелевка Воротынского р-на Горьковской области. Призван Чебоксарский РВК Чувашская АССР в октябре 1941 года, лейтенант.

191. Давиденко Георгий Емельянович, 1923 г.р., уроженец с. Екатериновка Булаевского р-на Омской области. Призван Исиль-Кульским РВК Омской области в июле (октябре) 1936 года, майор.

192. Давыдов Михаил Иванович, 1913 г.р., уроженец д. Маклаково Рузского р-на Московской области. Призван Советским РВК г. Москвы в январе 1942 года, рядовой.

193. Давыдов Николай Васильевич, 1909 г.р., уроженец с. Лобан Высвелое Михайловского р-на Московской области. Призван Бауманским РВК г. Москвы 17.10.1941 года, ст. сержант.

194. Дадонов Николай Васильевич, 1915 г.р. Призван Медногорским ГВК г. Медногорска Чкаловской области в июле 1941 года, рядовой.

195. Данилин Павел Иванович, 1904 г.р., уроженец д. Новотрицкое Октябрьского р-на Рязанской области. Призван Октябрьским РВК Рязанской области в июле 1941 года, мл. сержант.

196. Данилов Арсений Борисович, 1919 г.р., уроженец д. Козино Ильинского р-на Калининской области. Призван Ильинским РВК Смоленской области в 1939 году, капитан.

197. Данилочкин Василий Петрович, 1926 г.р., уроженец д. Арана Арсеньевского р-на Тульской области. Призван Арсеньевским РВК Тульской области 27.11.1943 года, рядовой.

198. Дворников Анатолий Иванович, 1925 г.р. Призван Тимирязевским РВК Московской области 28.03.1943 года, рядовой.

199. Дворников Михаил Степанович, 1906 г.р., уроженец д. Наумовка Михайловского р-на Московской области. Призван Москворецким РВК г. Москвы 25.09.1941 года, рядовой.

200. Дедов Александр Федорович, 1917 г.р. Призван Рыбинским РВК Ярославской области 25.09.1941 года, рядовой.

201. Деев Иван Федорович, 1924 г.р., уроженец п. Стрельниково Воскресенского р-на Рязанской области. Призван Павлово-Посадским РВК Московской области 24.07.1942 года, рядовой.

202. Дергунов Филимон Кириллович, 1908 г.р., уроженец с. Сагайск Каратузского р-на Красноярского края. Призван Абаканским ГВК г. Абакан Хакасского АО 22.06.1941 года, рядовой.

203. Дмитриев Иван Степанович, 1917 г.р. Призван Поддорским РВК Ленинградской области в августе 1941 года, рядовой.

204. Догадов Андрей Иванович, 1904 г.р., уроженец с. Поленки Пурдошанского р-на Мордовской АССР. Призван Пурдошанским РВК Мордовской АССР в июле 1941 года, рядовой.

205. Дождиков Александр Николаевич, 1924 г.р., уроженец Яранского р-на Кировской области. Призван Яранским РВК Кировской области в августе 1942 года, рядовой.

206. Долбилин Тимофей Алексеевич, 1906 г.р., уроженец х. Антоновский Вешенского р-на Ростовской области. Призван Вешенским РВК Ростовской области в июле 1941 года, рядовой.

207. Должанский Даниил Кауманович, 1914 г.р., уроженец г. Городок Витебской области БССР. Призван Городокским РВК Витебской области Белорусской ССР 13.07.1941 года, сержант.

208. Долотов Николай Семенович, 1917 г.р., уроженец с. Кр. Сосна Базарно-Сызганского р-на Куйбышевской области. Призван Базарно-Сызганским РВК Куйбышевской области в июле 1941 года, рядовой.

209. Донников Аркадий Николаевич, 1910 г.р., уроженец с. Петушки Петропавловского р-на Тобольской области Казахской ССР. Призван Кунцевским РВК Московской области в июне 1941 года, сержант.

210. Донских Иван Денисович, 1922 г.р., уроженец с. Подгорное Старо-Юрьевского р-на Тамбовской области. Призван Ленинградским РВК г. Москвы в 1941 году, капитан.

211. Доровских Николай Семенович, 1916 г.р., уроженец д. Туманы Оричевского р-на Кировской области. Призван Оричевским РВК Кировской области в июле 1941 года, старшина медицинской службы.

212. Дороговцев Митрофан Иванович, 1913 г.р., уроженец д. Казанское Ливенского р-на Орловской области. Призван Сафоновским ГВК Тульской области 07.04.1940 года, рядовой.

213. Дорохин Василий Дмитриевич, 1914 г.р. Призван Сальским РВК Ростовской области, даты призыва нет, ст. сержант.

214. Дудкин Михаил Иванович, 1923 г.р. Призван Троицким РВК Челябинской области 21.05.1942 года, рядовой. Погиб 25.06.1944 года. Выписка из журнала боевых действий: «В 11.00 самолеты противника прорвались к нашим боевым порядкам и подвергли бомбардировке расположение полка. Осколками бомб убит гв рядовой Дудкин Михаил Иванович».

215. Дудыкин Виктор Сергеевич, 1916 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Сталинским РВК г. Москвы в 1941 году, сержант. Ранен в Восточной Пруссии 18.01.1945, умер от ран. Похоронен: Калининградская область, Нестеровский гор. округ, п. Бабушкино.

216. Дунечкин Алексей Михайлович, 1905 г.р. Призван Дзержинским РВК г. Москвы в сентябре 1941 года, ст. сержант.

217. Дымов Матвей Никанорович, 1911 г.р., уроженец д. Требунки Данковского р-на Воронежской области. Призван Коломенским РВК Московской области в 1941 году, мл. сержант.

218. Дьяков Илья Романович, 1914 г.р., уроженец с. Губари Байчуровского р-на Воронежской области. Призван Байчуровским РВК Воронежской области в июне 1941 года, сержант.

219. Дятлов Иван Алексеевич, 1905 г.р., уроженец г. Пенза Пензенской области. Призван Пензенским РВК г. Пензы в 1928 году, капитан.

220. Евстратов Борис Михайлович, 1915 г.р., уроженец с. Дубровка Думиничского р-на Калужской области. Призван Думиничским РВК Смоленской области 23.06.1941 года, ст. сержант.

221. Евтихеев Александр Андреевич, 1913 г.р. Призван Верейским РВК Московской области в июне 1941г, рядовой.

222. Егин Иван Васильевич, 1912 г.р., уроженец д. Трегубовка Мельцанского р-на Мордовской АССР. Призван Мельцанским РВК Мордовской АССР в июле 1941 года, мл. сержант.

223. Егоров Иван Иванович, 1914 г.р., уроженец д. Заозерье Ковровского р-на Ивановской области. Призван Петушинским РВК Московской области в ноябре 1941 года, ст. сержант. Погиб 08.02.1945 года в Восточной Пруссии. Похоронен: Калининградская область, Гурьевский городской округ, п. Цветково.

224. Егоров Николай Егорович, 1925 г.р., уроженец д. Заретцкие-Сусами Островского р-на Ленинградской области. Призван Боровичским РВК Ленинградской области в мае 1942 года, сержант.

225. Елисеев Яков Григорьевич, 1915 г.р., уроженец д. Хохлово Камешковского р-на Владимирской области. Призван Владимирским РВК Владимирской области 22.08.1941 года, рядовой.

226. Емельянов Александр Леонтьевич, 1925 г.р., уроженец с. Алтайское Алтайского р-на Алтайского края. Призван Алтайским РВК Алтайского края в январе 1943 года, рядовой.

227. Емельянов Михаил Павлович, 1912 г.р. Призван Тербунским РВК Курской области в феврале 1942 года, рядовой. Погиб 07.08.1944 года. Выписка из журнала боевых действий: «ОП 3ГМД в районе леса южнее Грице в квадрате 31-36. В результате налета авиации противника на ОП 3ГМД …убит наводчик орудия 25ГМД гв. мл. сержант Емельянов Михаил Павлович».

228. Ермачков Иван Егорович, 1916 г.р., уроженец с. Сластуха Екатериновского р-на Саратовской области. Призван Шатурским РВК Московской области в ноябре 1941 года, ст. сержант.

229. Ершов Михаил Кузьмич, 1916 г.р. Призван Муромским РВК Горьковской области в июне 1941 года, мл. сержант. Погиб 08.10.1943 года.

230. Ефимцев Дмитрий Павлович, 1909 г.р., уроженец ст. Данская Пластуновского р-на Краснодарского края. Призван Пластуновским РВК Краснодарского края в октябре 1942 года, рядовой.

231. Ефремов Николай Иванович, 1924 г.р., уроженец Барановского с/с Яранского р-на Кировской области. Призван Яранским РВК Кировской области в августе 1942 года, рядовой.

232. Жалнин Ефим Алексеевич, 1917 г.р. Призван Гудермесским РВК ЧИАССР в сентябре 1939 года, сержант.

234. Жамалетдинов Абдул Колонизбаевич, 1921 г.р. Призван Таганским РВК г. Москвы в августе 1941 года, рядовой.

235. Жидик Николай Николаевич, 1914 г.р., уроженец с. Семяновка Дубовязовского р-на Полтавской области УССР. Призван Дубовязовским РВК Сумской области УССР 22.06.1941 года, рядовой.

236. Житенев Андрей Семенович, 1912 г.р., уроженец с. Покойное Буденновского р-на Ставропольского края. Призван Буденновским РВК Ставропольского края в сентябре 1941 года, старшина.

237. Жорин Егор Терентьевич, 1909 г.р., уроженец с. Крутицы Лазаревского р-на Орловской области. Призван Плавским РВК Тульской области в июле 1941 года, ст. сержант.

238. Завадский Иван Васильевич, 1912 г.р. Призван Азинским РВК Саратовской области 29.06.1941 года, сержант. Погиб 23.08.1942 года. Выписка из журнала боевых действий: «В 25ГМД убит водитель боевой установки М-8 25ГМД гв. сержант Завадский Иван Васильевич».

239. Завадских Иван Семенович, 1919 г.р. Призван Шутенским РВК Воронежской области в октябре 1939 года, сержант.

240. Загайнов Иван Васильевич, 1910 г.р., уроженец д. Буреполом Тоншаевского р-на Горьковской области. Призван по спецнабору Горьковских областных партийных курсов в июле 1941 года, политрук.

241. Загузин Павел Егорович, 1910 г.р. Призван Просницким РВК Кировской области 06.07.1941 года, мл. сержант.

242. Задорожный Захар Игнатьевич, 1912 г.р., уроженец п. Софьевка Красно-Партизанского р-на Чкаловской области. Призван Асекеевским РВК Чкаловской области в июне 1941 года, рядовой.

243. Зайцев Борис Лукич, 1915 г.р. Места рождения и призыва не указаны. Кадровый военный РККА, призван в 1933 году, ст. лейтенант.

244. Зайцев Василий Дмитриевич, 1922 г.р. Призван Луковниковским РВК Калининской области в июле 1941 года, ст. сержант.

245. Зайцев Григорий Михайлович, 1911 г.р., уроженец д. Мячково Тумского р-на Московской области. Призван Москворецким РВК г. Москвы в 1933 году, старшина.

246. Зайцев Иван Александрович, 1907 г.р. Призван Большесельским РВК Ярославской области 11.07.1941 года, рядовой. Погиб 27.01.1942 г. похоронен в д. Хлуднево Доминического р-на, Смоленской области.

247. Закиров Шакур, 1908 г.р. Призван Молотовским РВК г. Казани в марте 1942 года, ст. сержант.

248. Залялютдинов Кемал, 1903 г.р. Призван Нурлатским РВК Татарской АССР 20.10.1941 года, рядовой.

249. Занин Владимир Петрович, 1924 г.р., уроженец с. Климиха Ординского р-на Молотовской области. Призван Ординским РВК Молотовской области в августе 1942 года, сержант.

250. Запольский Владимир Михайлович, 1924 г.р., уроженец г. Златоуст Челябинской области. Призван Кусинским РВК Челябинской области в августе 1942 года, сержант.

251. Засадивов Степан Степанович, 1920 г.р. Призван Павлоградским РВК Днепропетровской области УССР в сентябре 1939 года, рядовой.

252. Захаров Александр Егорович, 1911 г.р., уроженец с. Невежкино Ширококарамышского р-на Саратовской области. Призван Ширококарамышским РВК Саратовской области 19.06.1941 года, рядовой.

253. Захаров Павел Иванович, 1925 г.р., уроженец д. Волхонка Ленинского р-на Московской области. Призван в Москве, Верхних котлах в июне 1943 года, рядовой.

254. Звездочкин Василий Яковлевич, 1922 г.р. Призван Белевским РВК Тульской области в 1940 году, лейтенант.

255. Звонков Василий Федорович, 1920 г.р. Призван Городокским РВК Витебской области Белорусской ССР в 1940 году, сержант.

256. Здобников Павел Иванович, 1922 г.р., уроженец д. Богданово Дзержинского р-на Калужской области. Призван Красногорским РВК Московской области в декабре 1941 года, рядовой.

257. Здоровенков Виктор Александрович, 1924 г.р. Призван Сталинским РВК г. Ташкента в сентябре 1942 года, сержант. Погиб 16.04.1945 года. Выписка из журнала боевых действий: «Осколком снаряда на НП убит радист 1ГМД гв. сержант Здоровенков Виктор Александрович».

258. Зеленкин Иван Семенович, 1903 г.р., уроженец г. Саратова. Призван Кировским РВК г. Саратова в августе 1941 года, рядовой.

259. Зимаков Николай Назарович, 1916 г.р., уроженец ст. Земцы Нелидовского р-на Великолукской области. Призван Октябрьским РВК Калининской области в июне 1941 года, рядовой.

260. Зиновьев Николай Васильевич, 1923 г.р., уроженец ст. Жуковка Базарно-Карабулакского р-на Саратовской области. Призван Базарно-Карабулакским РВК Саратовской области в сентябре 1941 года, сержант.

261. Злобин Виктор Иванович, 1925 г.р. Призван Кунцевским РВК Московской области в 1943 году, рядовой.

262. Злобин Петр Алексеевич, 1912 г.р. Призван Просницким РВК Кировской области в апреле 1942 года, рядовой.

263. Золотарев Илья Андреевич, 1910 г.р. Призван Ирбитским РВК Свердловской области в июле 1941 года, рядовой.

264. Зубов Тимофей Гаврилович, 1915 г.р., уроженец с. Нижнее Куртамышского р-на Курганской области. Призван Куртамышским РВК Курганской области в августе 1941 года, сержант.

265. Зуборев Иосиф Лазаревич, 1913 г.р. Призван Свердловский ГВК г. Свердловска, даты призыва нет, рядовой.

266. Зуйкин Николай Георгиевич, 1912 г.р., уроженец г. Наро-Фоминска Московской области (в 1985 году проживал в д. Лыково). Призван Киевским РВК г. Москвы 20.06.1941 года, ст. сержант.

267. Ивакин Валентин Николаевич, 1921 г.р., уроженец п. Заметчино Земетчинского р-на Пензенской области. Призван Земетчинским РВК Пензенской области в 1939 году, майор.

268. Иванов Александр Леонтьевич, 1924 г.р., уроженец д. Ново-Севека Заинского р-на Татарской АССР. Призван Заинским РВК Татарской АССР в марте 1942 года, рядовой.

269. Иванов Виталий Иванович, 1911 г.р., уроженец д. Молявка Оленинского р-на Калининской области. Призван Кунцевским РВК Московской области 18.05.1941 года, старшина.

270. Иванов Игорь Николаевич, 1917 г.р., уроженец г. Житомира УССР. Призван Новочеркасским РВК Ростовской области в 1941 году, капитан.

271. Иванов Петр Прохорович, 1907 г.р., уроженец с. Лопанка Целинского р-на Ростовской области. Призван Целинским РВК Ростовской области 01.07.1941 года, сержант.

272. Иванов Феодосий Федорович, 1909 г.р. Призван Чапаевским РВК Куйбышевской области в октябре 1941 года, ст. сержант.

273. Иванча Иван Васильевич, 1910 г.р., уроженец с. Лопанка Целинского р-на Ростовской области. Призван Целинским РВК Ростовской области в июле 1941 года, рядовой.

274. Ивашкевич Анатолий Францевич, 1918 г.р., уроженец д. Ново-Гудково Слуцкого р-на Могилевской области БССР. Призван Слуцким РВК Минской области Белорусской ССР в сентябре 1939 года, ст. сержант.

275. Ивашнев Михаил Кузьмич, 1915 г.р., уроженец д. Рожово Великолукского р-на Великолукской области. Призван Великолукским РВК Калининской области 22.06.1941 года, ст. сержант.

276. Ивойлов Констант Васильевич, 1909 г.р. Призван Спасским РВК Горьковской области в сентябре 1941 года, санинструктор.

277. Игрушкин Анатолий Андреевич, 1908 г.р. Призван Кстовским РВК Горьковской области в августе 1941 года, сержант. Погиб 07.08.1944 года. Выписка из журнала боевых действий: «ОП 3ГМД в районе леса южнее Грице в квадрате 31-36. В результате налета авиации противника на ОП 3ГМД …убит командир орудия 25ГМД гв. сержант Игрушкин Анатолий Андреевич».

278. Иконников Андрей Иванович, 1908 г.р., уроженец г. Благовещенска Дальневосточного края. Призван Автозаводским РВК г. Горького 25.06.1941 года, сержант.

279. Илотовский Павел Павлович, 1915 г.р., уроженец д. Новошино Красноборского р-на Архангельской области. Призван Калининским г. Москвы в 1941 году, сержант.

280. Ильвес Александр Христофорович, 1909 г.р., уроженец г. Полтава (ул. Шевченко, д. 116 Б) УССР. Призван Брянским РВК Орловской области в 1932 году, подполковник. Ранен 14.04.1945 года в Восточной Пруссии, умер от ран. Похоронен: Литва, Каунасский уезд, Каунасское районное самоуправление, г. Каунас, ул. Ашмянос 1-ая, 23.

281. Ильин Даниил Никанорович, 1914 г.р., уроженец Сампурского р-на Тамбовской области. Призван Ленинским РВК г. Москвы 17.11.1941 года, ст. сержант.

282. Ильин Николай Максимович, 1922 г.р., уроженец п. Городище Покровского р-на Владимирской области. Призван Орехово-Зуевским РВК Московской области 26.06.1941 года, рядовой.

283. Ильин Николай Яковлевич, 1904 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Ленинградским РВК г. Москвы в 1941 году, батальонный комиссар.

284. Илюнин Иван Григорьевич, 1923 г.р., уроженец г. Плавск (Октябрьская,16) Тульской области. Призван Льговским РВК Курской области в сентябре 1941 года, мл. сержант.

285. Илюхин Степан Степанович, 1912 г.р., уроженец д. Извеково Тумского р-на Рязанской области. Призван Тумским РВК Рязанской области 23.07.1941 года, сержант.

286. Илюшечкин Алексей Данилович, 1912 г.р. Призван Октябрьским РВК г. Москвы в июне 1941 года, сержант.

287. Имеков Карп Григорьевич, 1922 г.р., уроженец с. Шунта Боханского р-на Иркутской области. Призван Боханским РВК Бурят-Монгольского НО Иркутской области 18.02.1940 года, рядовой.

288. Имонгулов Иван Герасимович, 1915 г.р., уроженец г. Томска. Призван Сарыагачским РВК Казахской ССР в ноябре 1936 года, рядовой.

289. Инкин Митрофан Васильевич, 1902 г.р., уроженец с. Ректовск Больше-Игнатовского р-на Мордовской АССР. Призван Анапским РВК Краснодарского края в ноябре 1941 года, рядовой.

290. Инячкин Василий Никифорович, 1919 г.р., уроженец с. Преградное Молотовского р-на Ставропольского края. Призван Молотовским РВК Ставропольского края в октябре 1939 года, сержант.

291. Исакбаев Амон Михайлович, 1919 г.р., уроженец г. Коканд (ул. Ленина, 1), Ферганской области, Узбекской ССР. Призван Куйбышевским РВК г. Ташкента в 1941 году, капитан медицинской службы.

292. Истомин Михаил Игнатьевич, 1910 г.р., уроженец с. Марчуки-1 Ряжского р-на Рязанской области. Призван Каширским РВК Московской области 28.03.1942 года, рядовой.

293. Ищанов Кинжагали Амонович, 1924 г.р. Призван Джетыгаринским РВК Казахской ССР в августе 1942 года, рядовой.

294. Кабанов Тихон Иванович, 1920 г.р., уроженец с. Архангельское Елецкого р-на Липецкой области. Призван Чибисовским РВК Орловской области 22.09.1940 года, ст. сержант.

295. Каверин Василий Иванович, 1909 г.р. Призван Кзыл-Ординским РВК Казахской ССР, даты призыва нет, рядовой.

296. Кагырин Александр Васильевич, 1914 г.р., уроженец д. Реково Кимовского р-на Московской области (в 1985 год д. Реново Кимовского р-на Тульской области). Призван Кимовским РВК Московской области в 1941 году, рядовой.

297. Кадушкин Виктор Антонович, 1924 г.р., уроженец с. Потово Ребрихинского р-на Алтайского края. Призван Петропавловским ГВК Казахской ССР 11.08.1942 года, мл. сержант.

298. Казмирук Николай Карпович, 1923 г.р., уроженец с. Алексеевка Синявского р-на Каменец-Подольской области УССР. Призван Ленинским РВК г. Челябинска 17.12.1941 года, сержант.

299.Калиберда Василий Яковлевич, 1917 г.р., уроженец с. Лопанка Целинского р-на Ростовской области. Призван Целинским РВК Ростовской области в июле 1941 года, рядовой.

300. Калинин Иван Устинович, 1912 г.р., уроженец с. Аргунск Нерчинско-Заводского р-на Читинской области. Призван Читинским РВК Читинской области в июне 1941 года, рядовой.

301. Калинин Николай Александрович, 1905 г.р., уроженец д. Заречье Борисоглебского р-на Ярославской области. Призван Галичским РВК Ярославской области 25.06.1941 года, ст. сержант. Умер 16.02.1946 года, похоронен на Борисоглебском поселковом кладбище.

302. Калиниченко Александр Васильевич, 1913 г.р., уроженец ст. Кисляковка Кущевского р-на Краснодарского края. Призван Кущевским РВК Краснодарского края в 1936 году, майор.

303. Калистов Александр Борисович, 1925 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Солигаличским РВК Костромской области в июле 1943 года, рядовой.

304. Калюканов Семен Кузьмич, 1915 г.р., уроженец с. Мойлово Хвастовичского р-на Орловской области. Призван Калининским РВК Московской области в октябре 1941 года, сержант. Погиб 21.10.1944 года в Восточной Пруссии. Похоронен: Калининградская область, Нестеровский гор. округ, п. Бабушкино.

305. Капустин Николай Антонович, 1914 г.р. Призван Куйбышевским РВК г. Омска 19.08.1941 года, рядовой.

306. Каракчеев Анатолий Михайлович, 1908 г.р. Призван Реутовским РВК Московской области в июне 1941 года, рядовой.

307. Кардашев Леонид Павлович, 1911 г.р., уроженец г. Севастополя. Призван Октябрьским РВК г. Ташкента в 1938 году, ст. сержант.

308. Каримов Мирзажан, 1920 г.р., уроженец к/з им. Ленина, Ленинского р-на Андижанской области, Узбекской ССР. Призван Ленинским РВК Узбекской ССР в марте 1942 года, рядовой.

309. Карпешин Николай Петрович, 1925 г.р., уроженец с. Кривель Сапожковского р-на Рязанской области. Призван Сапожковским РВК Рязанской области в 1943 году, рядовой.

310. Карпов Александр Иванович, 1924 г.р., уроженец д. Барсуки Егорьевского р-на Московской области. Призван Егорьевским РВК Московской области 14.10.1942 года, мл. сержант.

311. Карпов Василий Тимофеевич, 1906 г.р., Призван Средне-Ахтубинским РВК Сталинградской области в июне 1941 года, рядовой.

312. Карпов Дмитрий Борисович, 1911 г.р., уроженец с. Никольское Ильинского р-на Ивановской области. Призван Ивановский ГВК г. Иваново 12.07.1941 года, сержант.

313. Карпов Николай Тихонович, 1923 г.р., уроженец с. Никольское-2 Воробьевского р-на Воронежской области. Призван Новохоперским РВК Воронежской области в октябре 1941 года, ефрейтор.

314. Карпунькин Иван Петрович, 1915 г.р., уроженец с. Б. Мелик Балашовского р-на Саратовской области. Призван Ленинградским РВК г. Москвы в августе 1941 года, рядовой.

315. Карцев Иван Алексеевич, 1911 г.р., уроженец д. Сельцы Дмитровского р-на Московской области. Призван Красногвардейским РВК г. Москвы в июне 1941 года, рядовой.

316. Катаев Павел Михайлович, 1924 г.р., уроженец д. Баранцы Зуевского р-на Кировской области. Призван Фаленским РВК Кировской области 22.06.1942 года, рядовой.

317. Катин Лев Николаевич, 1924 г.р., уроженец г. Хабаровска. Призван Ухтомским РВК Московской области. Даты призыва нет, рядовой.

318. Качнов Николай Осипович, 1918 г.р., уроженец г. Орехово-Зуево Московской области. Призван Орехово-Зуевским РВК Московской области 07.11.1938 года, сержант.

319. Качулин Николай Алексеевич, 1924 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Кировским РВК г. Москвы в августе 1942 года, мл. сержант.

320. Кащенко Алексей Иванович, 1923 г.р. Призван Евдаковским РВК Воронежской области 12.02.1942 года, мл. лейтенант.

321. Кириллов Дмитрий Сергеевич, 1918 г.р. Призван Иваньковским РВК Тульской области в июне 1941 года, мл. сержант.

322. Кирьяков Василий Андреевич, 1918 г.р., уроженец с. Ново-Красное Сапожковского р-на Рязанской области. Призван Электростальским РВК Московской области 25.03.1943 года, мл. сержант.

323. Кислый Григорий Леонтьевич, 1910 г.р. Призван Шишацким РВК Полтавской области УССР 01.09.1941 года, рядовой.

324. Кистерев Иван Николаевич, 1923 г.р., уроженец д. Сомовка Добринского р-на Воронежской области. Призван Москворецким РВК г. Москвы в январе 1942 года, лейтенант.

325. Кияков Хаким Ахатович, 1905 г.р., уроженец с. Краснояр Бардымского р-на Молотовской области. Призван Бардымским РВК Молотовской области 15.09.1942 года, рядовой.

326. Кленин Иван Матвеевич, 1914 г.р. Призван Калининским РВК Московской области 14.08.1941 года, рядовой.

327. Клименков Николай Иванович, 1918 г.р. Призван Мстиславльским РВК Могилевской области Белорусской ССР в сентябре 1942 года, рядовой.

328. Клочков Иван Алексеевич, 1917 г.р. Призван Рыбновским РВК Рязанской области в 1941 году, сержант.

329. Клочков Михаил Матвеевич, 1922 г.р. Призван Орехово-Зуевским РВК Московской области 14.05.1941 года, мл. сержант.

330. Ключников Александр Константинович, 1923 г.р., уроженец с. Кр.Челны Набережно-Чалнинского р-на Татарской АССР. Призван Набережно-Чалнинским РВК Татарской АССР в октябре 1941 года, мл. сержант.

331. Кляев Федор Александрович, 1918 г.р., уроженец с. Муравьиха Дальнеконстантиновского р-на Горьковской области. Призван Дальнеконстантиновским РВК Горьковской области в августе 1942 года, рядовой.

332. Князькин Павел Петрович, 1916 г.р. Призван Октябрьским РВК г. Москвы в октябре 1941 года, ст. сержант.

333. Кобзев Михаил Пантелеевич, 1920 г.р., уроженец д. Алексеевка Горьковского р-на Омской области. Призван Ленинским РВК г. Омска 10.10.1940 года, сержант.

334. Коблинский Иван Иванович, 1912 г.р., уроженец г. Краснотурьинск Свердловской области. Призван Карпинским РВК Свердловской области 05.07.1943 года, рядовой.

335. Кобяков Алексей Семенович, 1918 г.р., уроженец д. Сугробы Данковского р-на Рязанской области. Призван Данковским РВК Рязанской области в июле 1941 года, рядовой.

336. Коваленко Дмитрий Несторович, 1922 г.р., уроженец с. Вильно-Запорижье Новобугского р-на Николаевской области УССР. Призван в августе 1936 года в г. Новый Буг Николаевской области УССР, сержант.

337. Ковров Андрей Павлович, 1909 г.р. Призван Краюшинским РВК Алтайского края 07.07.1941 года, сержант.

338. Ковырзин Андрей Андреевич, 1915 г.р. Призван Сталинским РВК г. Алма-Аты Казахской ССР в 1939 году, майор. Погиб 07.11.1943 года. Выписка из журнала боевых действий. «В 25ГМД при обстреле района огневых позиций осколками снарядов…тяжело ранен и отправлен в госпиталь, где затем умер, замполит 25ГМД гв. майор Ковырзин Андрей Андреевич».

339. Козел Аким Иванович, 1910 г.р., уроженец ст. Троицкая Славинского р-на Краснодарского края. Призван Славинским РВК Краснодарского края 05.10.1941 года, мл. сержант.

340.Козин Александр Иванович, 1917 г.р., уроженец с. Ивановка Воротынского р-на Горьковской области. Призван Балахнинским РВК, Горьковской области в 1936 году, майор.

341. Козлов Василий Фомич, 1919 г.р., уроженец Ялчиковского р-н Горьковской области. Призван Кунцевским РВК г. Москвы в марте 1944 года, лейтенант.

342. Козлов Николай Иванович, 1906 г.р., уроженец Салганского р-на Горьковской области. Призван Ленинским РВК г. Горького в 1941 году, старшина.

343. Козлов Павел Васильевич, 1916 г.р. Призван Ногинским РВК Московской области в апреле 1941 года, рядовой.

344. Козубовский Ростислав Евгеньевич, 1919 г.р. уроженец г. Днепропетровска Украинской ССР. Кадровый военный РККА с 1937 года, инженер-майор.

345. Козырев Иван Иванович, 1911 г.р., уроженец Верейского р-на Московской области. Призван Фрунзенским РВК г. Москвы в 1933 году, лейтенант Государственной Безопасности.

346. Кокшаров Павел Александрович, 1914 г.р., уроженец д. Перьмяки Юго-Осокинского р-на Молотовской области. Призван Кунгурским РВК Молотовской области в 1941 году, ст. сержант.

347. Колбин Василий Васильевич, 1910 г.р., уроженец д. Селичи Халтуринского р-на Кировской области. Призван Молотовским РВК Кировской области в июле 1941 года, сержант.

348. Колебанов Константин Васильевич, 1915 г.р., уроженец с. Молчаново Большеболдинского р-на Горьковской области. Призван Ждановским РВК г. Горького в 1941 году, ст. лейтенант.

349. Колесников Леонид Данилович, 1914 г.р., уроженец г. Орехова Запорожской области Украинской ССР. Призван Днепропетровским ГВК г. Днепропетровска УССР в 1939 году, майор.

350. Колесников Николай Евгеньевич, 1915 г.р., уроженец с. Популово Большемурашкинского р-на Горьковской области. Призван Ленинским РВК г. Горького 26.06.1941 года, ст. сержант.

351. Колесников Федор Иванович, 1911 г.р., уроженец с. Ермишь Ермишинского р-на Рязанской области. Призван Ермишинским РВК Рязанской области 17.02.1942 года, ефрейтор.

352. Комаров Александр Филиппович, 1907 г.р., уроженец ст. Пролетарская Ростовской области. Призван Зимовниковским РВК Ростовской области 30.06.1941 года, мл. сержант.

353. Конивец Петр Федорович, 1917 г.р., уроженец с. Садовое Сталинского р-на Киргизской ССР. Призван Сталинским РВК Киргизской ССР в 1938 году, мл. политрук.

354. Конькин Афанасий Данилович, 1909 г.р. Призван Шаховским РВК Московской области 23.06.1941 года, ст. сержант.

355. Конюк Тимофей Пантелеевич, 1914 г.р., уроженец с. Самарское Самарского р-на Ростовской области. Призван Самарским РВК Ростовской области в июне 1941 года, рядовой.

356. Конюхов Геннадий Алексеевич, 1923 г.р., уроженец с. Пильно Горьковской области. Доброволец, призван в июле 1941 года, лейтенант.

357. Конягин Василий Фролович, 1913 г.р., уроженец г. Мытищи Московской области. Призван Мытищинским РВК Московской области в ноябре 1941 года, ст. сержант.

358. Копылов Виктор Михайлович, 1924 г.р., Призван Верхнеуслонским РВК Татарской АССР в июле 1942 года, рядовой.

359. Корепанов Сергей Захарович, 1924 г.р., уроженец д. Байвал Игринского р-на Удмуртской АССР. Призван Игринским РВК Удмуртской АССР в декабре 1942 года, рядовой.

360. Коркин Алексей Иванович, 1899 г.р. Призван Уржумским РВК Кировской области в январе 1942 года, рядовой.

361. Корнев Андрей Васильевич, 1921 г.р., уроженец д. Норино Бельковского р-на Рязанской области. Призван Бельковским РВК Рязанской области в апреле 1941 года, мл. сержант.

362. Корниенко Алексей Петрович, 1925 г.р., уроженец п. Пушкино Кузнецкого р-на Кемеровской области. Призван Кузнецким РВК Новосибирской области 18.01.1943 года, рядовой. Погиб 15.04.1945 года в Восточной Пруссии. Похоронен: Калининградская область, Гурьевский городской округ, п. Петрово.

363. Коробейников Яков Алексеевич, 1914 г.р. Призван Еловским РВК Молотовской области в сентябре 1938 года, ст. сержант.

364. Коробков Валентин Николаевич, 1924 г.р., уроженец д. Аксеново Луховицкого р-на Московской области. Призван Луховицким РВК Московской области в апреле 1942 года, сержант.

365. Коростелкин Григорий Андреевич, 1917 г.р., уроженец с. Речица Ливенского р-на Липецкой области. Призван Ливенским РВК Орловской области в 1938 году, рядовой.

366. Коротеев Кузьма Григорьевич, 1914 г.р., уроженец г. Краснодара. Призван Краснодарским ГВК г. Краснодара в июле 1941 года, старшина.

367. Коротков Василий Николаевич, 1912 г.р. Призван Таганским РВК г. Москвы в августе 1942 года, рядовой.

368. Коротков Василий Филиппович, 1912 г.р., уроженец д. Ольхово Озерского р-на Московской области. Призван Озерским РВК Московской области 18.09.1941 года, рядовой.

369. Коротков Ефим Григорьевич, 1915 г.р., уроженец с. Огнево Большенарымского р-на Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Призван Большенарымским РВК Казахской ССР 14.12.1941 года, рядовой.

370. Корчагин Иван Степанович, 1920 г.р., уроженец с. Чистоозерка Петуховского р-на Челябинской области. Призван Исиль-Кульским РВК Омской области 26.10.1940 года, ст. сержант.

371. Костров Петр Иванович, 1920 г.р., уроженец д. Новотроицкое-3 Долгоруковского р-на Орловской области. Призван Долгоруковским РВК Орловской области 23.02.1942 года, рядовой.

372. Костюхин Алексей Иванович, 1921 г.р. Призван Проскуровским РВК Рязанской области в 1940 году, рядовой.

373. Котляров Умар Фатихович, 1922 г.р. Проживал с. Подлипки Касимовского района Рязанской области. Призван в Красную Армию добровольно в 1939 году, капитан.

374. Котов Георгий Георгиевич, 1908 г.р., уроженец д. Белые Колодези Озерского р-на Московской области. Призван Коломенским РВК Московской области в 1941 году, сержант.

375. Котов Федор Артемович, 1922 г.р., уроженец д. Земцы Шкловского р-на Могилевской области БССР. Призван Кировским РВК Мурманска в июне 1941 года, ст. сержант.

376. Кочетков Алексей Васильевич, 1920 г.р., уроженец д. Левашовка Арсеньевского р-на Тульской области. Призван Куйбышевским РВК г. Москвы в октябре 1940 года, рядовой.

377. Кочетков Константин Иванович, 1916 г.р. Призван Сок-Кармалинским РВК Чкаловской области в декабре 1941 года, рядовой.

378. Кочетков Федор Дмитриевич, 1914 г.р., уроженец с. Б. Кузьмино Ардатовского р-на Мордовской АССР. Призван Ардатовским РВК Мордовской АССР в июле 1941 года, сержант.

379. Кочетов Николай Иванович, 1927 г.р., проживал Москва, пл. Крымская, 23. Призван Ленинским РВК г. Москвы в феврале 1943 года, сержант.

380. Кошелев Михаил Федорович, 1904 г.р. Призван Коробовским РВК Московской области, дата призыва не установлена, рядовой.

381. Кошлатый Григорий Калистратович, 1918 г.р., уроженец с Гребниково Краснопольского р-на Сумской области УССР. Призван Архангельским РВК в 1938 году, лейтенант.

382. Крайнов Тимофей Михайлович, 1913 г.р., уроженец д. Коровенка Арсеньевского р-на Тульской области. Призван Краснопахорским РВК Московской области в 1939 году, ст. сержант.

383. Красных Михаил Иванович, 1910 г.р. Призван Дубрянским РВК Молотовской области 26.08.1941 года, рядовой.

384. Кремповский Митрофан Венедиктович, 1914 г.р., уроженец п. Сахалин г. Нижний Днепровск Днепропетровской области УССР. Призван Петушинским РВК Московской области в июле 1941 года, сержант.

385. Кривенко Михаил Андреевич, 1911 г.р. Призван Кролевецким РВК Сумской области УССР 23.06.1941 года, ст. сержант.

386. Кривогуз Иван Николаевич, 1920 г.р., уроженец с. Калиновица Варвинского р-на Черниговской области УССР. Призван Херсонским РВК Херсонской области УССР 16.09.1940 года, ст. сержант.

387. Криворучкин Петр Николаевич, 1922 г.р. Призван Зианчуринским РВК Чкаловской области 16.08.1942 года, рядовой.

388. Кривошеев Дмитрий Евстафьевич, 1917 г.р., уроженец д. Ключики Всходского р-на Смоленской области. Призван Всходским РВК Смоленской области в июне 1941 года, ст. сержант.

389. Кривошлыков Александр Дмитриевич, 1914 г.р., уроженец г. Воронежа. Призван Славинским РВК Краснодарского края в июне 1941 года, рядовой.

390. Кромский Михаил Евдокимович, 1910 г.р., уроженец г. Щелково Московской области. Призван Щелковским РВК Московской области в июле 1941 года, мл. сержант.

391. Кропычев Феоктист Иванович, 1923 г.р. Призван Куртамышским РВК Челябинской области 21.05.1942 года, рядовой.

392. Кротков Павел Дмитриевич, 1904 г.р. Призван Тимирязевским РВК Московской области в сентябре 1941 года, ст. сержант.

393. Крохмалев Иван Федорович, 1908 г.р. Призван Новогаченским РВК Ставропольского края в 1941 году, рядовой.

394. Крутов Семен Григорьевич, 1907 г.р., уроженец г. Кокчетав Казахской ССР. Призван Кокчетавским РВК Казахской ССР 11.07.1941 года, рядовой.

395. Крымский Яков Абрамович, 1920 г.р., уроженец г. Днепропетровска Украинской ССР. Призван Кировским РВК г. Днепропетровска УССР в 1941году, старшина.

396. Крячко Григорий Иванович, 1921 г.р. Призван Петровским РВК Кировоградской области УССР 17.10.1940 года, рядовой.

397. Кубрин Андрей Ефимович, 1911 г.р., уроженец с. Сухопечаевск Нижеломовского р-на Пензенской области. Призван Кагановичским РВК г. Горького 08.10.1941 года, сержант.

398. Кузькин Михаил Петрович, 1921 г.р., уроженец с. Сосуновка Атяшевского р-на Мордовской АССР. Призван Атяшевским РВК Мордовской АССР 16.09.1940 года, рядовой.

399. Кузьмин Иван Сергеевич, 1921 г.р. Призван Избердеевским РВК Тамбовской области в мае 1941 года, рядовой.

400. Кулаков Иван Ефимович, 1922 г.р., уроженец Солотчинского р-на Рязанской области. Призван Октябрьским РВК г. Свердловска в августе 1941 года, мл. сержант.

401. Кулаков Тимофей Константинович, 1910 г.р. Призван Ново-Завидовским РВК, регион не установлен, рядовой.

402. Кулдыркаев Иван Фролович, 1908 г.р., уроженец с. Лобаски Козловского р-на Мордовской АССР. Призван Козловским РВК Мордовской АССР в августе 1941 года, ст. сержант.

403. Куликов Николай Елисеевич, 1900 г.р. Призван Шиловским РВК Рязанской области в августе 1941 года, ст. сержант.

404. Куляпин Григорий Михайлович, 1919 г.р., уроженец д. Самсоновка Мордовской АССР. Призван Кривандинским РВК Московской области в 1939 году, политрук.

405.Куприянов Алексей Васильевич, 1914 г.р., уроженец с. Панфилово Муромского р-на Владимирской области. Призван Муромским РВК Горьковской области 12.07.1941 года, сержант.

406. Куприянов Николай Васильевич, 1908 г.р., уроженец Лазаревского р-на Тульской области. Призван Плавским РВК Тульской области 10.07.1941 года, старший лейтенант интендантской службы.

407. Купцов Иван Александрович, 1916 г.р., уроженец г. Касли Челябинской области. Призван Миасским РВК или Уфалейским РВК Челябинской области в июне 1941 года, мл. сержант.

408. Курапов Борис Алексеевич, 1924 г.р., уроженец с. Помаево Астрадамовского р-на Ульяновской области. Призван Астрадамовским РВК Куйбышевской области 30.08.1942 года, рядовой.

409. Курбатов Дмитрий Иванович, 1915 г.р. Призван Журавлянским РВК Рязанской области в 1941 году, ефрейтор.

410. Куречин Фаддей Васильевич, 1915 г.р., уроженец с. Васильевка Кондольского р-на Пензенской области. Призван Кондольским РВК Пензенской области 22.06.1941 года, мл. сержант.

411. Кустов Иван Алексеевич, 1919 г.р., уроженец с. Елово Еловского р-на Молотовской области. Призван Молотовским РВК г. Молотов 06.06.1940 года, мл. сержант.

412. Кушмелюк Тимофей Юрьевич, 1919 г.р., уроженец с. Ключи Великие Печенежинского р-на Станиславской области УССР. Призван Печенежинским РВК Станиславской области УССР 22.09.1939 года, рядовой.

413. Кушнырь Аполлон Никифорович, 1914 г.р., с. Люксембург Днепропетровской области УССР. Призван Мариупольским РВК Сталинской области УССР в июне 1941 года, рядовой.

414. Кущенко Михаил Тимофеевич, 1909 г.р., уроженец с. Даановка Черкасского р-на Киевской области УССР. Призван Ирклеевским РВК Полтавской области УССР 03.09.1941 года, старшина.

415. Куянов Хамадулла Аллиулович, 1924 г.р., уроженец Первомайского р-на Чувашской АССР. Призван Чкаловским РВК Чувашской АССР в августе 1942 года, мл. сержант.

416. Лавринович Иван Ефремович, 1915 г.р., уроженец д. Ступени Бобруйского р-на Бобруйской области БССР. Призван Бобруйским РВК Могилевской области БССР в 1936 году, подполковник.

417. Лавров Иван Егорович, 1920 г.р. Призван Юмагузинским РВК Башкирской АССР в октябре 1940 года, мл. сержант.

418. Лавцов Сергей Ефимович, 1910 г.р., уроженец д. Холмы Озерского р-на Московской области. Призван Озерским РВК Московской области 01.07.1941 года, ст. сержант.

419. Ладягин Николай Сергеевич, 1922 г.р., уроженец г. Орехово-Зуево Московской области. Призван Орехово-Зуевским РВК Московской области в августе 1941 года, рядовой.

420. Лазебник Харитон Давыдович, 1912 г.р., уроженец с. Режановка Звенигородского р-на Киевской области УССР. Призван Запорожским РВК Запорожской области УССР в июне 1941 года, рядовой.

421. Лазуренко Василий Савельевич, 1912 г.р., уроженец с. Великодское Меловского р-на Ворошиловградской области УССР. Призван Ворошиловградским РВК Ворошиловградской области УССР в 1933 году, капитан.

422. Ландихов Алексей Семенович, 1905 г.р., уроженец г. Кинешма Ивановской области. Призван Кинешемский РВК Ивановской области 03.08.1941 года, ст. сержант.

423. Лановлюк Иван Васильевич, 1920 г.р., уроженец с. Житники Жашковского р-на Киевской области УССР. Призван Жашковским РВК Киевской области УССР в 1940 году, капитан.

424. Лапин Борис Игнатьевич, 1924 г.р., уроженец с. Медведево Чебаркульского р-на Челябинской области. Призван Златоустьинским РВК Омской области в мае 1942 года, мл. сержант.

425. Лапин Леонид Никитович, 1924 г.р. Призван Кусинским РВК Челябинской области 30.05.1942 года, рядовой.

426. Ларионов Константин Ильич, 1911 г.р. Призван Ирбитским РВК Свердловской области в августе 1941 года, рядовой.

427. Латухин Леонид Иванович, 1912 г.р., уроженец д. Думенкино Городецкого р-на Горьковской области. Призван Городецким РВК Горьковской области 22.07.1941 года, рядовой.

428. Лаушкин Петр Андреевич, 1905 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Киевским РВК г. Москвы в 1941 года, ст. сержант.

429. Лахин Иван Иосифович, 1912 г.р., уроженец д. Шубное Острогожского р-на Воронежской области. Призван Острогожским РВК Воронежской области в июне 1941 года, рядовой.

430. Лебеденко Анатолий Петрович, 1918 г.р., уроженец г. Полтава УССР. Призван Кагановичским РВК г. Новосибирска в январе 1942 года, сержант.

431. Левенец Григорий Андреевич, 1923 г.р., уроженец с. Морозовка Щучинского р-на Кокчетавской области Казахской ССР. Призван Акмолинским РВК Казахской ССР в августе 1942 года, рядовой.

432. Левкович Андрей Васильевич, 1912 г.р., уроженец Верейского р-на Московской области. Призван Верейским РВК Московской области в июне 1941 года, рядовой.

433. Левченко Константин Касьянович, 1924 г.р. Призван Уярским РВК Красноярского края в сентябре 1942 года, рядовой.

434. Леонов Андрей Павлович, 1909 г.р., уроженец с. Глубокое Серебряно-Прудского р-на Московской области. Призван Кунцевским РВК Московской области в июле 1941 года, мл. сержант.

435. Леонтьев Геннадий Сергеевич, 1923 г.р. Призван Окуловским РВК Ленинградской области в 1941 году, капитан. Ранен 27.04.1944 года, умер 03.05.1944 года. Выписка из журнала боевых действий: «Вследствие тяжелого ранения, полученного при бомбежке 27.04.1944 г. умер в медсанбате гв. капитан Леонтьев Геннадий Сергеевич, командир 1 батареи 13ГМД. Гв. капитан Леонтьев похоронен со всеми воинскими почестями в районе дер. Вороны».

436. Лепешкин Федор Георгиевич, 1914 г.р., уроженец с. Чек-Полянки Ковылкинского р-на Мордовской АССР. Призван Горловским РВК УССР в 1934 году, майор.

437. Лернер Калман Моисеевич, 1912 г.р., уроженец г. Сатанов Каменец-Подольской области УССР. Призван Сатановским РВК Каменец-Подольской области УССР в августе 1941 года, рядовой.

438. Лескин Григорий Ананьевич, 1914 г.р., уроженец с. Белые Ключи Баландинского р-на Саратовской области. Призван Рыбинским РВК Ярославской области в июне 1941 года, рядовой.

439. Лехин Анатолий Порфирьевич, 1916 г.р. Призван Микояновским РВК Куйбышевской области в 1941 году, рядовой.

440. Ливенцов Владимир Иванович, 1924 г.р., уроженец с. Шилово Волынского р-на Орловской области. Призван Волынским РВК Орловской области в декабре 1941 года, лейтенант.

441. Липатов Сергей Федорович, 1918 г.р., уроженец с. Н-Верея Выксунского р-на Горьковской области. Призван Выксунским РВК Горьковской области в 1939 году, техник-интендант 2 ранга.

442. Липин Алексей Тихонович, 1913 г.р., уроженец д. Талашманово Володарского р-на Горьковской области. Призван Дзержинским РВК г. Горького в июле 1941 года, рядовой.

443. Лисицин Виктор Никитович, 1912 г.р. Призван Сокольническим РВК г. Москвы 24.10.1941 года, ст. сержант.

444. Лисицин Григорий Захарович, 1914 г.р., уроженец Поспелихинского р-на Алтайского края. Призван Ленинским РВК г. Алма-Аты Казахской ССР в августе 1941 года, рядовой.

445. Литовка Прокопий Павлович, 1922 г.р., уроженец с. Василевка Семеновского р-на Полтавской области УССР. Призван Марьинским РВК Сталинской области УССР в августе 1941 года, рядовой.

446. Лобанов Дмитрий Павлович, 1902 г.р. Призван Атюрьевским РВК Мордовской АССР в июне 1941 года, рядовой.

447. Ловцов Сергей Ефимович, 1910 г.р., уроженец д. Холмы Озерского р-на Московской области. Призван Озерским РВК Московской области 01.07.1941 года, ст. сержант.

448. Логачев Василий Иванович, 1915 г.р., уроженец д. Низкое Егорьевского р-на Московской области. Призван Егорьевским РВК Московской области в августе 1941 года, рядовой.

449. Лодатко Григорий Романович, 1923 г.р., уроженец д. Затишенка Пешковского р-на Кустанайской области Казахской ССР. Призван Кустанайским РВК Челябинская области в 1942 году, ст. лейтенант.

450. Лодягин Николай Сергеевич, 1922 г.р., уроженец г. Орехово-Зуево Московской области. Призван Орехово-Зуевским РВК Московской области в ноябре 1941 года, рядовой.

451. Ложкин Василий Федорович, 1909 г.р. Призван Гавриловским РВК Тамбовской области в июне 1941 года, рядовой.

452. Лозовский Алексей Петрович, 1922 г.р., уроженец д. Уралка Тюхтетского р-на Красноярского края. Призван Тюхтетским РВК Красноярского края 14.10.1941 года, рядовой.

453. Лонин Федор Петрович, 1912 г.р. Призван Пролетарским РВК г. Куйбышева в сентябре 1939 года, техник-лейтенант.

454. Лопашев Виктор Иванович, 1926 г.р., уроженец д. Рыбаки Раменского р-на Московской области. Призван Раменским РВК Московской области в ноябре 1943 года, ефрейтор.

455. Лукашин Иван Семенович, 1924 г.р., уроженец с. Сохаево Теньгушевского р-на Мордовской АССР. Призван Кировским РВК г. Москвы в апреле 1942 года, рядовой.

456. Лушин Иван Дмитриевич, 1913 г.р. Призван Сизганским РВК Куйбышевской области в июне 1941 года, рядовой.

457. Лымарь Григорий Гаврилович, 1914 г.р., уроженец с. Казачка Саратовской области. Призван Игаркинским РВК Красноярского края 07.09.1940 года, рядовой.

458. Любимов Александр Степанович, 1918 г.р., уроженец с. Аятское Невьянского р-на, Свердловской области. Призван Невьянским РВК Свердловской области в июле 1941 года, младший политрук.

459. Любых Андрей Яковлевич, 1908 г.р., уроженец с. Вознесенка Приишимского р-на Северо-Казахстанской области Казахской ССР. Призван Пресновским РВК Казахской ССР 24.06.1941 года, рядовой.

460. Лягин Владимир Васильевич, 1921 г.р., уроженец с. Белое Бежецкого р-на Калининской области. Призван Бежецким РВК Калининской области в октябре 1940 года, рядовой.

461. Мадельян Михаил Мелкопович, 1915 г.р. Призван Сочинским РВК Краснодарского края 26.06.1941 года, рядовой.

462. Мазов Александр Иванович, 1914 г.р., уроженец д. П. Висловка Саранского р-на Мордовской АССР. Призван Саранским РВК Мордовской АССР в августе 1941 года, ст. сержант.

463. Макаров Иван Григорьевич, 1915 г.р., уроженец д. Павлово Ряжского р-на Рязанской области. Призван Фрунзенским РВК г. Москвы в сентябре 1941 года, сержант.

464. Макаров Николай Дмитриевич, 1924 г.р., Призван Сталинским РВК г. Ярославля 09.09.1942 года, рядовой.

465. Макоров Павел Васильевич, 1915 г.р. Призван Переславским РВК Ярославской области в июле1941 года, рядовой.

466. Максимов Иван Макарович, 1923 г.р. Призван Томским РВК Новосибирской области в декабре 1941 года, рядовой.

467. Максимов Михаил Тимофеевич, 1920 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Сталинским РВК г. Ташкента в июне 1942 года, рядовой.

468. Маликов Андрей Сергеевич, 1903 г.р., уроженец ст. Линейная Краснодарского края. Призван Краснодарским ГВК г. Краснодара в 1941 году, рядовой.

469. Малиновский Яков Тимофеевич, 1898 г.р., уроженец Себежского р-на Великолукской области. Призван Себежским РВК Калининской области в июле 1941 года, рядовой.

470. Малов Василий Михайлович, 1907 г.р., уроженец д. Лушнево Родниковского р-на Ивановской области. Призван Родниковским РВК Ивановской области в июле 1941 года, рядовой.

471. Мамадалиев Иргаш, 1922 г.р. Призван Избаскентским РВК Узбекской ССР в январе 1941 года, рядовой.

472. Мамаджанов Ергаш, 1920 г.р. Призван Ташкентский ГВК г. Ташкента (или Паркентский РВК) Узбекской ССР в сентябре 1940 года, рядовой.

473. Мамедов Амангельды, 1909 г.р. Призван Ашхабадским РВК Туркменской ССР в июне 1942 года, рядовой.

474. Мамонов Александр Петрович, 1920 г.р. Призван Овинищенским РВК Калининской области в августе 1941 года, рядовой.

475. Мандрин Петр Федорович, 1924 г.р., уроженец с. Абатское Абатского р-на Омской области. Призван Ульяновским РВК Омской области в августе 1942 года, лейтенант.

476. Маранов Александр Иванович, 1924 г.р., уроженец с. Безводное Кстовского р-на Горьковской области. Призван Кстовским РВК Горьковской области 06.09.1942 года, рядовой.

477. Маркин Андрей Романович, 1916 г.р. Призван Бауманским РВК г. Москвы в октябре 1941 года, сержант.

478. Маркин Назар Дмитриевич, 1909 г.р. Призван Красноярским РВК Куйбышевской области в 1941 году, ст. сержант.

489. Марков Архип Михайлович, 1909 г.р. Призван Вишневским РВК Смоленской области в 1941 году, рядовой.

480. Мартынов Яков Леонтьевич, 1913 г.р., уроженец х. Золотаревка Семикаракорского р-на Ростовской области. Призван Семикаракорским РВК Ростовской области в июле 1941 года, рядовой.

481. Матюшкин Петр Анисимович, 1912 г.р. Призван Мельцанским РВК Мордовской АССР в июле 1941 года, ст. сержант.

482. Маханько Василий Яковлевич, 1922 г.р., уроженец х. Каврайск Золотоношенского р-на Полтавской области УССР. Призван Роменским РВК Сумской области УССР 29.09.1940 года, сержант.

483. Махов Анатолий Дмитриевич, 1926 г.р. Призван Борисоглебским РВК Ярославской области в ноябре 1943 года, рядовой.

484. Мацуца Дмитрий Дмитриевич, 1907 г.р., уроженец с. Лопанка Целинского р-на Ростовской области. Призван Целинским РВК Ростовской области в июне 1941 года, мл. сержант.

485. Мегиль Евгений Иванович, 1920 г.р., уроженец г. Харькова Украинской ССР. Призван Октябрьским РВК г. Харькова УССР в сентябре 1939 года, рядовой.

486. Медовников Иван Артемович, 1913 г.р., уроженец Семикаракорского р-на Ростовской области. Призван Семикаракорским РВК Ростовской области в июне 1941 года, рядовой.

487. Меленков Иван Павлович, 1904 г.р., уроженец с. Узюково Ново-Буянского р-на Куйбышевской области. Призван Ново-Буянским РВК Куйбышевской области 12.08.1941 года, ст. сержант.

488. Мелехов Михаил Артемьевич, 1904 г.р. Призван Коробовским РВК Московской области, сержант.

489. Мельников Григорий Лукьянович, 1907 г.р. Призван Люблинским РВК Московской области в октябре 1941 года, рядовой.

490. Мельников Дмитрий Сергеевич, 1920 г.р. Призван Благовещенским РВК Алтайского края в 1940 году, сержант.

491. Меньшиков Станислав Андреевич, 1922 г.р., уроженец с. Красное Угличского р-на Ярославской области. Призван Василеостровским РВК г. Ленинграда 10.05.1940 года, капитан.

492. Мерзлый Григорий Васильевич, 1913 г.р., уроженец д. Засулье Карпогорского р-на Архангельской области. Призван Маймаксанскм РВК Архангельской области в 1935 году, ст. лейтенант.

493. Мигашкин Анатолий Иванович, 1924 г.р., уроженец Дуванского р-на Башкирской АССР. Призван Кусинским РВК Челябинской области 29.05.1942 года, рядовой.

494. Миков Петр Михайлович, 1921 г.р., уроженец д. Долды Чердынского р-на Молотовской области. Призван Чердынским РВК Молотовской области в июне 1943 года, рядовой.

495. Милохин Николай Николаевич, 1912 г.р., уроженец с. Шиновка Кирсановского р-на Тамбовской области. Призван Кирсановским РВК Тамбовской области в 1941 году, сержант.

496. Мимясов Борис Алексеевич, 1910 г.р. Призван Сталинским РВК г. Ярославля, рядовой.

497. Минаков Александр Александрович, 1912 г.р. Призван Бобровским РВК Воронежской области в 1939 году, лейтенант.

498. Минаков Петр Васильевич, 1914 г.р., уроженец д. Ирзовка Михайловского р-на Московской области. Призван Сокольническим РВК г. Москвы в июне 1941 года, сержант.

499. Митусов Василий Федотович, 1924 г.р., уроженец д. Кочмас Плесецкого р-на Архангельской области. Призван Молотовским ГВК Архангельской области в августе 1942 года, ст. сержант.

500. Михайлов Алигасан Рагимович, 1921 г.р. Призван Кази-Магомедским РВК Азербайджанской ССР в 1940 году, ст. лейтенант. Погиб 21.12.1943 года. Выписка из журнала боевых действий. «Потери: при артобстреле 22ГМД ранен тяжело начальник разведки гв. старший лейтенант Михайлов Алигасан Рагимович, который в госпитале умер».

501. Михайлов Василий Михайлович, 1907 г.р., уроженец х. Заречье Полянского р-на Ленинградской области. Призван Куйбышевским РВК г. Горького в мае 1942 года, рядовой.

502. Михайлов Николай Иванович, 1910 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Дзержинским РВК г. Москвы в июне 1941 года, рядовой.

503. Михеев Иван Семенович, 1909 г.р., уроженец с. Адоевщина Сараевского р-на Рязанской области. Призван Ленинским РВК г. Москвы в 1941 году, рядовой.

504. Михеев Иван Семенович, 1909 г.р., уроженец с. Адоевщина Сараевского р-на Рязанской области. Призван Сараевским РВК Рязанской области в 1941 году, лейтенант.

Возможно, это один и тот же человек.

505. Михеев Фрол Васильевич, 1904 г.р. Призван Ухтомским РВК Московской области в июне 1941 года, рядовой.

506. Михненко Павел Алексеевич, 1915 г.р., уроженец г. Днепродзержинска Днепропетровской области Украинской ССР. Призван Днепродзержинским ГВК Днепропетровской области УССР в 1937 году, ст. лейтенант.

507. Мовчан Иван Васильевич, 1914 г.р., уроженец д. Потичево Смолевичского р-на Минской области БССР. Призван в Потичево Смолевичского р-на Минской области БССР в июле 1944 года, рядовой.

508. Моисеенко Иван Михайлович, 1921 г.р., уроженец с. Б. Писаревка Писаревского р-на Сумской области УССР. Кадровый военный РККА, призван в 1938 году, капитан.

509. Монахов Михаил Семенович, 1925 г.р. Проживал в д. Волхонка Ленинского р-на Московской области. Доброволец, призван в июне 1943 года, рядовой.

510. Морозкин Николай Петрович, 1912 г.р., уроженец д. Ракино (1985 год - Рыгино) Солнечногорского р-на Московской области. Призван Солнечногорским РВК Московской области в 1941 году, мл. сержант.

511. Морозов Александр Михайлович, 1903 г.р., уроженец д. Потанино Переславского р-на Ярославской области. Призван Переславским РВК Ярославской области 23.08.1943 года, рядовой.

512. Морозов Василий Фролович, 1913 г.р., уроженец с. Дубровичи Солотчинского р-на Рязанской области. Призван Рязанским РВК Рязанской области в 1941 году, рядовой.

513. Морозов Константин Павлович, 1924 г.р., уроженец с. Дегтяное Ижевского (1985 год - Спасского) р-на Рязанской области. Призван Ижевским РВК Рязанской области 17.09.1942 года, рядовой.

514. Морозов Николай Иванович, 1925г.р., уроженец д. Алешово Буйского р-на Костромской области. Призван Буйским РВК Костромской области в октябре 1943 года, рядовой.

515. Москворецкий Михаил Иванович, 1924 г.р. Призван Раненбургским РВК Рязанской области в августе 1942 года, сержант.

516. Московский Дмитрий Митрофанович, 1905 г.р. Призван Артемовским РВК Сталинской области УССР в июне 1941 года, рядовой.

517. Мосягин Петр Константинович, 1915 г.р., уроженец с. Тургень Энбекши-Казахского р-на Алма-Атинской области Казахской ССР. Призван Сталинским РВК г. Алма-Аты Казахской ССР в 1941 году, мл. сержант.

518. Мошков Геннадий Федорович, 1918 г.р. Призван Буйским РВК Костромской области, в августе 1941 года, сержант.

519. Муравьев Дмитрий Алексеевич, 1917 г.р., уроженец д. Мокруша Княгининского р-на Горьковской области. Призван Спасским РВК Горьковской области в июле 1941 года, сержант.

520. Надаршин Гадди Мавлетович, 1912 г.р. Призван Старо-Кулаткинским РВК Куйбышевской области в июне 1941 года, сержант.

521. Надеев Иван Федорович, 1918 г.р., уроженец д. Гори Новотроицкого р-на Кировской области. Призван Шабалинским РВК Кировской области 30.08.1941 года, сержант.

522. Назаров Василий Федорович, 1924 г.р., уроженец д. Береговая Козловского р-на Калининской области. Призван Козловским РВК Калининской области 13.07.1942 года, рядовой.

523. Названов Сергей Васильевич, 1926 г.р., уроженец с. Гавриловское Сасовского р-на Рязанской области. Призван Рязанским ГВК г. Рязани 05.11.1943 года, мл. сержант.

524. Напалков Борис Евгеньевич, 1911 г.р., уроженец г. Горького. Призван Сормовским РВК г. Горького в 1941 году, сержант.

525. Науменко Алексей Борисович, 1914 г.р., уроженец с. Новоалександровка Борисовского р-на Курской области. Призван Исакогорским РВК Архангельской области 25.06.1941 года, рядовой.

526. Небоженко Тихон Никитович, 1915 г.р., уроженец с. Богатое Ивнянского р-на Курской области. Призван Ивнянским РВК Курской области в 1933 году, майор.

527. Недорезов Семен Владимирович, 1919 г.р., уроженец с. Романовка Пономаревского р-на Чкаловской области. Призван Пономаревским РВК Чкаловской области в 1939 году, старший политрук.

528. Нежельский Михаил Григорьевич, 1913 г.р. Призван Самаркандским ОВК Узбекской ССР в 1938 году, инженер-майор. Погиб 17.12.1942 года во время второй Ржевской войсковой операции.

529. Никитин Александр Павлович, 1918г.р., уроженец г. Свердловска. Призван Ленинградским РВК г. Свердловска в октябре 1939 года, лейтенант.

530. Никитин Пимен Павлович, 1912 г.р., уроженец д. М. Огороды Куньинского р-на Великолукской области. Призван Великолукским РВК Калининской области 20.06.1941 года, сержант.

531. Никифоров Николай Николаевич,1924 г.р. Призван Вышневолоцким РВК Калининской области в октябре 1942 года, рядовой.

532. Никишин Николай Максимович, 1926 г.р. Призван Липецким РВК Тульской области 12.11.1943 года, рядовой.

533. Николаев Алексей Васильевич, 1916 г.р., уроженец д. Попарино (1985 год -Понарино) Щекинского р-на Тульской области. Призван Подольским РВК Московской области 23.06.1941 года, рядовой.

534. Николаев Лев Александрович, 1921 г.р., уроженец д. Квашнино Нерехтского р-на Костромской области. Призван Нерехтский РВК Костромской области 10.10.1940 года, сержант.

535. Николаев Михаил Степанович, 1907 г.р., уроженец г. Сорочинска Чкаловской области. Призван Марыйским РВК Туркменской ССР 24.08.1941 года, ст. сержант.

536. Николаев Петр Николаевич, 1924 г.р., уроженец с. П-Михайловка Дубово-Уметского р-на Куйбышевской области. Призван Пролетарским РВК г. Куйбышева в августе 1942 года, рядовой.

537. Никольский Вячеслав Александрович, 1907 г.р., уроженец г. Тула. Призван Центральным РВК г. Тула в августе 1941 года, рядовой.

538. Никулин Василий Михайлович, 1912 г.р. Призван Кировским РВК Смоленской области в июле 1941 года, рядовой.

539. Никулина Юлия Яковлевна, 1922 г.р., уроженка г. Витебск БССР. Призвана Москворецким РВК г. Москвы в марте 1943 года, лейтенант медицинской службы.

540. Нилов Александр Гаврилович, 1914 г.р. Призван Великолукским РВК Калининской области в декабре 1939 года, ст. сержант.

541. Новиков Семен Ефимович, 1904 г.р., уроженец Селивановского р-на Владимирской области. Призван Владимирским РВК Ивановской области в августе 1941 года, мл. сержант.

542. Новиков Сергей Андреевич, 1925 г.р. Призван Привокзальным РВК г. Тула в августе 1943 года, рядовой.

543. Новожилов Федор Николаевич, 1904 г.р. Призван Кинешемским РВК Ивановской области в марте 1942 года, рядовой.

544. Ножев Алексей Михайлович, 1920 г.р. Призван Пролетарским РВК г. Куйбышева в июле 1941 года, мл. сержант.

545. Носенко Константин Афанасьевич, 1902 г.р. Призван Чимкентским РВК Казахской ССР в августе 1941 года, сержант.

546. Носков Дмитрий Андреевич, 1917 г.р. Призван Ухтомским РВК Московской области в октябре 1941 года, ст. сержант.

547. Оборотов Иван Николаевич, 1924 г.р., уроженец с. Лавы Елецкого р-на Орловской области. Призван Елецким РВК Орловской области в мае 1942 года, рядовой.

548. Огольцов Василий Прохорович, 1912 г.р., уроженец с. Ульяново Б-Кайбицкого р-на Татарской АССР. Призван Кайбицким РВК Татарской АССР в июле 1941 года, рядовой.

549. Округин Евгений Иванович, 1913 г.р. Призван Свердловским ГВК г. Свердловска в сентябре 1936 года, ст. сержант.

550. Окунев Дмитрий Александрович, 1918 г.р., уроженец д. Починок Буйского р-на Костромской области. Призван Буйским РВК Костромской в августе 1941 года, рядовой.

551. Олейников Алексей Дмитриевич, 1915 г.р., уроженец с. Неклюдово Шебекинского р-на Курской области. Призван Шебекинским РВК Курской области в октябре 1941 года, рядовой.

552. Орабинский Илья Михайлович, 1910 г.р., уроженец Бренчанского с/с Красно-Партизанского р-на Чкаловской области. Призван Осиповским РВК Чкаловской области

06. 06. 1941 года, рядовой.

553. Орефьев Владимир Иванович, 1921 г.р. Призван Суражским РВК Витебской области БССР в 1940 году, ст. лейтенант.

554. Орлов Аполлон Алексеевич, 1912 г.р., уроженец г. Молотов. Призван Молотовским РВК г. Молотов 02.07.1941 года, рядовой.

555. Орлов Юрий Петрович, 1923 г.р., уроженец г. Сталинграда. Призван Сенгилеевским РВК Куйбышевской области в августе 1941 года, лейтенант.

556. Осауленко Василий Алексеевич, 1923 г.р., уроженец м. Бородянка Бородянского р-на Киевской области УССР. Призван Амвросиевским РВК Сталинской области УССР в августе 1941 года, ст. лейтенант.

557. Оскотский Александр Захарович, 1908 г.р., уроженец г. Невель Калининской области. Призван Невельским РВК Калининской области в июне 1941 года, сержант.

558. Павлов Алексей Павлович, 1924 г.р., уроженец д. Д-Сормово Чурачикского р-на Чувашской АССР. Призван Шихазановским РВК Чувашской АССР в августе 1944 года, сержант.

559. Павлов Павел Николаевич, 1916 г.р., уроженец д. Кузнецовка Кирсановского р-на Тамбовской области. Призван Лопасненским РВК Московской области в июле 1941 года, сержант.

560. Павлухин Дмитрий Матвеевич, 1924 г.р., уроженец д. Бундово Коробовского р-на Московской области. Призван Коробовским РВК Московской области в августе 1941 года, мл. сержант.

561. Павлухин Иван Петрович, 1910 г.р., уроженец с. Жуланка Кочковского р-на Новосибирской области. Призван Кочковским РВК Новосибирской области 25.11.1943 года, рядовой.

562. Паксиваткин Владимир Иванович, 1914 г.р. Призван Дубенским РВК Мордовской АССР 11.07.1941 года, рядовой. Погиб 26.08.1942 года.

563. Панин Иван Абрамович, 1922 г.р. Призван Сасовским РВК Рязанской области в сентябре 1941 года, рядовой.

564. Панов Николай Петрович, 1923 г.р. уроженец г. Сапожок Рязанской области. Призван Сапожковским РВК Рязанской области в 1941 году, мл. лейтенант.

565. Парусков Леонид Лазаревич, 1915 г.р., уроженец д. Чапурда Богородского р-на Горьковской области. Призван Ждановским РВК г. Горького в 1941 году, мл. сержант.

566. Патанин Николай Павлович, 1922 г.р., уроженец Высокинского с/с Ливенского р-на Орловской области. Призван Задонским РВК Орловской области 25.05.1942 года, сержант.

567. Патудин Сергей Сергеевич, 1911 г.р., уроженец с. Прудище Веневского р-на Тульской области. Призван Заокским РВК Тульской области в 1941 году, сержант.

568. Паюсов Анатолий Владимирович, 1921 г.р. Призван Уксянским РВК Челябинской области 30.05.1942 года, рядовой.

569. Пентелькин Иван Петрович, 1926 г.р., уроженец с. Борок Шиловского р-на Рязанской области. Призван Шиловским РВК Рязанской области в 1943 году, ефрейтор. Погиб 21.10.1944 года в Восточной Пруссии. Выписка из журнала боевых действий: «Полк занял боевой порядок… ОП 2ГМД в точке х-66400, у-08300. При обстреле района ОП 2ГМД убит гв. ефрейтор Пентелькин Иван Петрович». Похоронен: Калининградская область, Нестеровский гор. округ, п. Бабушкино.

570. Первых Василий Михайлович, 1919 г.р., уроженец Отрадского с/с Мценского р-на Орловской области. Призван Мценским РВК Орловской области в августе 1941 года, рядовой.

571. Переверин Демьян Сергеевич, 1920 г.р., уроженец с. Петропавловка Саркандского р-на Талды-Курганской области Казахской ССР. Призван Саркандским РВК Казахской ССР 09.11.1940 года, рядовой.

572. Пермяков Александр Васильевич, 1924 г.р., уроженец г. Щучье (ул. Кирова, 113) Курганской области. Призван Щучанским РВК Челябинской области в августе 1941 года, рядовой.

573. Перушкин Константин Степанович, 1910 г.р., уроженец д. Сорм-Вары Аликовского р-на Чувашской АССР. Призван Ибресинским РВК Чувашской АССР в июле 1941 года, рядовой.

574. Першин Иван Васильевич, 1923 г.р., уроженец Краснинского р-на Орловской области. Призван Краснинским РВК Орловской области 21.07.1942 года, рядовой.

575. Першин Иван Семенович, 1911 г.р. Призван Резинокомбинатским РВК г. Ярославля 08.07.1941 года, рядовой.

576. Петинов Иван Кириллович, 1907 г.р., уроженец с Кремчаки Писаревского р-на Сумской области УССР. Призван Кировским РВК г. Караганды Казахской ССР 13.07.1941 года, мл. сержант.

577. Петкевич Евгений Александрович, 1919 г.р., уроженец г. Острогожска Воронежской области. Призван Острогожским РВК Воронежской области в ноябре 1941 года, ефрейтор.

578. Петраков Петр Емельянович, 1912 г.р., уроженец с. Петрово Ряжского р-на Рязанской области. Призван Ряжским РВК Рязанской области в июле 1941 года, рядовой.

579. Петров Александр Егорович, 1910 г.р., уроженец Сок-Кармалинского р-на Чкаловской области. Призван Кировским РВК г. Красноярска в феврале 1943 года, рядовой.

580. Петров Федор Петрович, 1904 г.р., уроженец д. Ивково Темкинского р-на Смоленской области. Призван Пролетарским РВК г. Москвы в июле 1941 года, рядовой.

581. Петрухин Василий Иванович, 1905 г.р., уроженец с. Крутицы Лазаревского р-на Тульской области. Призван Плавским РВК Тульской области в июле 1941 года, рядовой.

582. Печенин Семен Петрович, 1904 г.р., уроженец с. В. Ярославка Лямского р-на Тамбовской области. Призван Каширским РВК Московской области 28.03.1942 года, рядовой.

583. Пискунов Алексей Игнатьевич, 1913 г.р., уроженец г. Камень Тюменцевского р-на Алтайского края. Призван Алма-Атинским ГВК г. Алма-Аты Казахской ССР в августе 1941 года, рядовой.

584. Пискунов Михей Федорович, 1918 г.р., уроженец х. Крутинский Белокалитвенского р-на Ростовской области. Призван Шахтинским ГВК Ростовской области в 1940 году, старший техник-лейтенант.

585. Пиутлин Александр Васильевич, 1910 г.р., уроженец с. Подлубово Бузовьязовского р-на Башкирской АССР. Призван Бузовьязовским РВК Башкирской АССР 05.07.1941 года, сержант.

586. Пичугин Алексей Андреевич, 1914 г.р. Призван Локтевским РВК Алтайского края в 1936 году, старший политрук. Погиб 17.12.1942 года во время второй Ржевской войсковой операции.

587. Плечев Андрей Михайлович, 1922 г.р., уроженец с. Медведево Чебаркульского р-на Челябинской области. Призван Кусинским РВК Челябинской области 08.08.1942 года, мл. сержант.

588. Подарь Ненил Иванович, 1926 г.р., уроженец Красноокнянского р-на Одесской области УССР. Призван Рязанским РВК Рязанской области в ноябре 1943 года, мл. сержант.

589. Подборнов Филипп Григорьевич, 1905 г.р., уроженец д. Сверчково Ивановского р-на Ивановской области. Призван Октябрьским РВК г. Иваново в июне 1941 года, рядовой.

590. Подопригора Аркадий Данилович, 1907 г.р., уроженец д. Гранов Гайсинского р-на Винницкой области УССР. Призван Витебским РВК Витебской области БССР в октябре 1941 года, сержант.

591. Поздникин Василий Петрович, 1914 г.р., уроженец с. Ново-Русаково Жердевского р-на Воронежской области. Призван Кангуртским РВК Кулябской области Таджикской ССР в июле 1941 года, рядовой.

592. Поздняков Леонид Евгеньевич, 1924 г.р., уроженец г. Бердичев Житомирской области УССР. Призван Куйбышевским РВК Новосибирской области в июне 1942 года, сержант.

593. Позябкин Василий Данилович, 1913 г.р., уроженец с. Матвеевское Сасовского р-на Рязанской области. Призван Сасовским РВК Рязанской области в августе 1941 года, мл. сержант.

594. Полушин Александр Иванович, 1906 г.р. Призван Апшеронским РВК Краснодарского края 04.07.1941 года, рядовой.

595. Полуэктов Перфил Андреевич, 1914 г.р., уроженец с. Пожидаевка Щигровского р-на Тульской (1985 год - Курской) области. Призван Коломенским РВК Московской области в июле 1941 года, мл. сержант.

596. Поляков Иван Федорович, 1915 г.р. Призван Орловским ГВК г. Орел в октябре 1940 года, старший лейтенант.

597. Пономарев Федор Васильевич, 1906 г.р., уроженец с. М. Джалга Ставропольского края. Призван Ремонтненским РВК Ростовской области в июне 1942 года, рядовой.

598. Попко Дмитрий Дмитриевич, 1914 г.р., уроженец г. Геленджик Краснодарского края. Призван Краснодарским ГВК г. Краснодара в ноябре 1941 года, капитан.

599. Попов Аркадий Николаевич, 1910 г.р., уроженец г. Зубцова Калининской области. Призван Ленинским РВК г. Горького 29.06.1941 года, сержант.

600. Попов Михаил Тимофеевич, 1922 г.р., уроженец с. Бейровка Барнаульского р-на Алтайского края. Призван Листвянским РВК Молотовской области 02.07.1941 года, рядовой. Скорее всего, погиб 11.08.1942 года. Выписка из журнала боевых действий: «В момент окружения ОП 25ГМД противником, одна установка уйти с ОП не смогла и была взорвана... От места подрыва установки не вернулся гвардии красноармеец Попов».

601. Попов Петр Николаевич, 1915 г.р., уроженец с. Алманчиково Чкаловского р-на Чувашской АССР. Призван Чкаловским РВК Чувашской АССР в июне 1941 года, сержант.

602.Попрыгин Федор Дмитриевич, 1913 г.р., уроженец с. Сух-Березовка Бобровского р-на Воронежской области. Призван Бобровским РВК Воронежской области в сентябре 1941 года, сержант.

603. Порядкин Александр Алексеевич, 1909 г.р., уроженец с. Лисицы Оршанского р-на Калининской области. Призван Костромским РВК Костромской области 21.09.1941 года, ст сержант.

604. Поскребышев Аркадий Васильевич, 1924 г.р., уроженец д. Чадино Ярского р-на Удмуртской АССР. Призван Зуевским РВК Кировской области в августе 1942 года, ст. сержант.

605. Поспелов Василий Георгиевич, 1924 г.р., уроженец с. Сошниково Зонального р-на Алтайского края. Призван Бийским ГВК Алтайского края в 1941 году, ст. лейтенант.

606. Потапов Игорь Павлович, 1913 г.р., уроженец г. Новоузенок Саратовской области. Призван Сталинским РВК г. Ташкента Узбекской ССР 25.12.1941 года, капитан.

607. Потапов Илья Васильевич, 1907 г.р., уроженец с. Голено Епифанского р-на Тульской области. Призван Люблинским РВК Московской области в сентябре 1941 года, ст. сержант.

608. Потупчик Яков Алексеевич, 1906 г.р., уроженец д. Старые Максимовичи Кличевского р-на Могилевской области БССР. Призван Свердловским РВК г. Горького в октябре 1941 года, рядовой.

609. Поцелуев Михаил Егорович, 1910 г.р., уроженец х. Султанов Красногвардейского р-на Краснодарского края. Призван Красногвардейским РВК Краснодарского края 24.06.1941 года, сержант.

610. Почекаев Петр Петрович, 1915 г.р., уроженец с. Орловка Сергиевского р-на Куйбышевской области. Призван Пролетарским РВК г. Куйбышева в 1941 году, мл. сержант.

611. Приходько Василий Федорович, 1918 г.р., уроженец с. Гупаловка Котовского р-на Днепропетровской области УССР. Призван Муминабадским РВК Таджикской ССР в 1940 году, ст. лейтенант.

612. Пронин Алексей Петрович, 1919 г.р., уроженец Садовского р-на Воронежской области. Призван Бобровским РВК Воронежской области 25.06.1941 года, сержант.

613. Проценко Иван Трофимович, 1920 г.р. Призван Щорским РВК Днепропетровской области УССР 20.10.1940 года, рядовой.

614. Прытков Андрей Михайлович, 1913 г.р., уроженец д. Прытково Еланского р-на, Свердловской области. Призван Нижне-Тагильским РВК Свердловской области в октябре 1941 года, сержант.

615. Пузеев Марк Степанович, 1903 г.р. Призван Каттакурганским РВК Узбекской ССР в 1942 году, сержант.

616. Пушилин Николай Иванович, 1904 г.р., уроженец Глядянского р-на Курганской области. Призван Курганским ГВК г. Кургана в апреле 1942 года, сержант.

617. Пушкарев Николай Алексеевич, 1910 г.р., уроженец с. Денисковичи Злынковского р-на Брянской области. Призван Краснопресненским РВК г. Москвы 08.10.1941 года, рядовой.

618. Рабочий Алексей Максимович, 1914 г.р., уроженец с. Самойловка, (ул. Б. Коневка, 46) Самойловского р-на Саратовской области. Призван Славинским РВК Краснодарского края 18.08.1941 года, ефрейтор.

619. Ратнер Израиль Владимирович, 1909 г.р. Призван Ворошиловским РВК г. Минска БССР в июне 1941 года, сержант.

620. Ревва Александр Федорович, 1913 г.р. Призван Майкопским РВК Краснодарского края 23.08.1941 года, старшина.

621. Резник Александр Иванович, 1916 г.р., уроженец с. Поповка Беловодского р-на Ворошиловградской области УССР. Призван Беловодским РВК Ворошиловградской области УССР 01.09.1941 года, ст. сержант.

622. Резник Михаил Иванович, 1921 г.р., уроженец п. Кирово Краснолиманского р-на Сталинской области УССР. Призван Краснолиманским РВК Сталинской области УССР 15.04.1941 года, рядовой.

623. Рекунов Анатолий Николаевич, 1913 г.р., уроженец г. Тула. Призван Зареченским РВК г. Тулы в октябре 1941 года, мл. сержант.

624. Решетников Федор Михайлович, 1906 г.р., уроженец с. Бобровка Петровского р-на Саратовской области. Призван Автозаводским РВК г. Горького в июле 1941 года, ст. сержант.

625. Рогов Виктор Максимович, 1924 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Пролетарским РВК г. Москвы в марте 1942 года, рядовой.

626. Родашевич Борис Леонтьевич, 1903 г.р., уроженец с. Поповцы Копайгородского р-на Винницкой области УССР. Призван Сталинабадским РВК г. Сталинабада в 1941 году, майор.

627. Родин Василий Константинович, 1913 г.р. Призван Ульяновским РВК Орловской области в феврале 1942 года, сержант.

628. Родин Георгий Иванович, 1923 г.р., уроженец с. Ново-Стрелецкая слобода Пронского р-на Рязанской области. Призван Ленинский РВК г. Ленинграда в 1941 году, капитан.

629. Родионов Василий Иванович, 1913 г.р. Призван Автозаводским РВК г. Горького 27.06.1941 года, рядовой. Погиб 07.08.1944 года. Выписка из журнала боевых действий 54ГМП за 7 августа 1944 года. «ОП 3ГМД в районе леса южнее Грице в квадрате 31-36… В результате налета авиации противника на ОП 3ГМД убиты… слесарь гв. красноармеец Родионов Василий Иванович…».

630. Рожнов Тимофей Иванович, 1921 г.р., уроженец с. Николаевка Алексеевского р-на Куйбышевской области. Призван Алексеевским РВК Куйбышевской области в 1940 году, сержант.

631. Рубцов Виктор Григорьевич, 1919 г.р., уроженец с. Сергиевка (1985 год - Серповое) Моршанского р-на Тамбовской области. Призван Рязанским РВК Рязанской области в мае 1939 года, сержант.

632. Рудык Леонид Андреевич, 1914 г.р., уроженец с. Н-Варваровка Липатинского р-на Днепропетровской области УССР. Призван Севастопольским ГВК Крымской АССР в 1936 году, ст. лейтенант.

633. Румянцев Лев Николаевич, 1920 г.р., уроженец г. Харькова УССР. Кадровый военный РККА, призван в1938 году, лейтенант.

634. Рухлин Иван Филиппович, 1915 г.р., уроженец д. с. Тараново Фоминского р-на Владимирской области. Призван Кагановичским РВК г. Горького 05.01.1942 года, старшина.

635. Рыжих Михаил Григорьевич, 1922 г.р., уроженец Усть-Калманского р-на Алтайского края. Призван Сталинским РВК Киргизской ССР в августе 1941 года, мл. лейтенант.

636. Рыжков Алексей Михайлович, 1912 г.р., уроженец д. М. Владимирская Бель-Агачского р-на Семипалатинской области Казахской ССР. Призван Томским РВК Новосибирской области в июне 1941 года, батальонный комиссар.

637. Рымарчук Николай Гаврилович, 1915 г.р. Призван Кировским РВК г. Москвы 23.08.1944 года, ст. сержант.

638. Рябчиков Сергей Николаевич, 1909 г.р., уроженец г. Советск Кировской области. Призван Кашинским РВК Калининской области в январе 1942 года, ст. лейтенант.

639. Сабирзянов Ширияздан, 1911 г.р. Призван Кзыл-Юлским РВК Татарской АССР в мае 1941 года, мл. сержант.

640. Сабля Михаил Романович, 1911 г.р., уроженец с. Листвяково Краснотуранского р-на Красноярского края. Призван Артемовским РВК Красноярского края в августе 1942 года, сержант.

641. Сабуров Николай Павлович, 1914 г.р., уроженец г. Миасс Челябинской области. Призван Миасским РВК Челябинской области в 1941 году, сержант.

642. Савелов Константин Степанович, 1921 г.р., уроженец г. Тамбова. Призван Пушкинским ГВК Ленинградской области в мае 1940 года, сержант.

643. Савельев Алексей Алексеевич, 1922 г.р., уроженец г. Ленинграда. Призван из Ленинграда, военкомат и дата призыва не установлены, рядовой.

644. Савельев Константин Никитович, 1914 г.р., уроженец с. Черемшан Первомайского р-на Татарской АССР. Призван Первомайским РВК Татарской АССР в июле 1941 года, сержант.

645. Савенков Андрей Сергеевич, 1909 г.р., уроженец с. Котельниково Обоянского р-на Курской области. Призван Краматорским ГВК Украинской ССР в июне 1941 года, рядовой.

646. Савин Иван Алексеевич, 1918 г.р. Призван Мендыгаринским РВК Казахской ССР в ноябре 1942 года, рядовой.

647. Савкин Михаил Фокеевич, 1926 г.р., уроженец г. Смоленска. Призван Смоленским РВК Смоленской области в июне 1944 года, сержант.

648. Сазонов Петр Алексеевич, 1916 г.р., уроженец д. Рылево Одоевского р-на Тульской области. Призван Молотовским РВК г. Москвы 29.06.1941 года, рядовой.

649. Салавов Николай Яковлевич, 1919 г.р. Призван Завидовским РВК Калининской области в июне 1942 года, рядовой.

650. Самаренков Иван Ефремович, 1912 г.р., уроженец д. с. Серятино Чамзинского р-на Мордовская АССР. Призван Муромским РВК Горьковской области в июле 1941 года, рядовой.

651. Самойлов Иван Герасимович, 1906 г.р., уроженец с. Картмазово Большемурашкинского р-на Горьковской области. Призван Автозаводским РВК г. Горького 09.07.1941 года, рядовой.

652. Самородов Николай Иванович, 1926 г.р., уроженец д. Слободищево (1985 год - Михнево) Дмитровского р-на Московской области. Призван Дмитровским РВК Московской области 10.11.1943 года, рядовой.

653. Санин Владимир Петрович, 1924 г.р., уроженец с. Климиха Ординского р-на Молотовской области. Призван Ординским РВК Молотовской области в августе 1941 года, сержант.

654. Саранцев Александр Алексеевич, 1925 г.р., уроженец с. Сергеевка Лунинского р-на Пензенской области. Призван Лунинским РВК Пензенской области в августе 1941 года, рядовой.

655. Саушкин Иван Егорович, 1912 г.р., уроженец с. Николаевка Верхне-Хавского р-на Воронежской области. Призван Железнодорожным РВК г. Воронежа в июле 1941 года, рядовой.

656. Сафонов Георгий Алексеевич, 1926 г.р., уроженец с. Хмелевка Лебедянского р-на Рязанской (1985 год - Липецкой) области. Призван Лебедянским РВК Рязанской области 03.11.1943 года, сержант.

657. Седойкин Николай Иванович, 1922 г.р., уроженец с. Напольное Порецкого р-на Чувашской АССР. Призван Парголовским РВК Ленинградской области в июне 1941 года, сержант.

658. Селезнев Илларион Петрович, 1918 г.р., уроженец д. Бабичи Ельнинского р-на, Смоленской области, призван в 1939 году, майор.

659. Селиванов Виктор Петрович, 1915 г.р., Призван Оханским РВК Молотовской области в августе 1941 года, старшина.

660. Селиванов Павел Акимович, 1910 г.р., уроженец д. Калиновка Саянского р-на Красноярского края. Призван Саянским РВК Красноярского края в августе 1941 года, рядовой.

661. Семенов Александр Потапович, 1916 г.р. Призван Киевским РВК г. Москвы в 1941 году, ефрейтор.

662. Семенов Иван Иванович, 1909 г.р., уроженец д. Юдино Собинского р-на Владимирской области. Призван Савинским РВК Ивановской области в сентябре 1941 года, рядовой.

663. Семенов Тимофей Васильевич, 1901 г.р. Призван Сталинским РВК г. Горького 08.10.1941 года, сержант.

664. Семеняченко Василий Васильевич, 1906 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Калининским РВК г. Москвы в 1941 году, старшина. Погиб 18.01.1945 г. в Восточной Пруссии. Похоронен: Калининградская область, Нестеровский гор. округ, п. Ватутино.

665. Сенцев Петр Васильевич, 1922 г.р., уроженец д. Шарапово Наро-Фоминского р-на Московской области. Призван Наро-Фоминским РВК Московской области в ноябре 1941 года, мл. сержант.

666. Серебряков Дмитрий Васильевич, 1915 г.р., уроженец д. Титово Арефинского р-на Ярославской области. Призван Пошехоно-Володарским РВК Ярославской области 05.08.1941 года, рядовой.

667. Серокуров Иван Федорович, 1914 г.р. Призван Макеевским РВК Сталинской области УССР 20.07.1941 года, рядовой.

668. Сивак Бенцион Соломонович, 1924 г.р., уроженец с. Малышевка Самгородокского р-на Винницкой области УССР. Призван Марушинским ГВК Алтайского края 29.08.1942 года, лейтенант.

669. Сидоренко Александр Федорович, 1920 г.р., уроженец с. Походовичи Чериковского р-на Могилевской области БССР. Призван Могилевским РВК г. Могилева БССР в октябре 1940 года, лейтенант медицинской службы.

670. Сидоров Михаил Гаврилович, 1909 г.р., уроженец д. Коноплена Ухоловского р-на Рязанской области. Призван Краснопресненским РВК г. Москвы в июле 1941 года, рядовой.

671. Сизиков Василий Спиридонович, 1905 г.р., уроженец д. Луговое Линдовского р-на Горьковской области. Призван Линдовским РВК Горьковской области в июле 1941 года, ст. сержант.

672. Сизов Николай Васильевич, 1924 г.р. Призван Пителинским РВК Рязанской области в марте 1942 года, рядовой.

673. Сизов Николай Евсеевич, 1924 г.р., уроженец с. Суровцы Горловского р-на Рязанской области. Призван Павлово-Посадским РВК Московской области 24.07.1942 года, мл. сержант.

674. Сизов Павел Васильевич, 1917 г.р., уроженец д. Ямино Ярославского р-на Ярославской области. Призван Ярославским РВК г. Ярославля в июле 1941 года, мл. сержант.

675. Силин Иван Александрович, 1924 г.р. Призван Ленинским РВК г. Москвы в августе 1941 года, рядовой.

676. Симаков Алексей Яковлевич, 1924 г.р., уроженец с. Ясенево Ленинского р-на Московской области. Призван Ленинским РВК г. Москвы в 1942 году, сержант.

677. Синдячкин Николай Антонович, 1910 г.р., уроженец д. Еришпоси Вурнарского р-на Чувашской АССР. Призван Вурнарским РВК Чувашской АССР 08.08.1941 года, мл. сержант.

678. Синицин Евгений Григорьевич, 1915 г.р., уроженец с. Недостоево Мервинского р-на Рязанской области. Кадровый военный РККА с 1936 года, старший политрук.

679. Синицин Иван Андреевич, 1923 г.р., уроженец с. Н-Варлашово Каракульского р-на Челябинской области. Призван Каракульским РВК Челябинской области 28.05.1942 года, рядовой.

680. Сионский Борис Семенович, 1918 г.р. Призван Ярославским РВК г. Ярославля 10.07.1941 года, сержант.

681. Ситников Петр Михайлович, 1917 г.р., уроженец Шатковского р-на Горьковской области. Призван Шатковским РВК Горьковской области в июле 1941 года, сержант.

682. Скакунов Иван Сергеевич, 1924 г.р., уроженец д. М-Сокольники Калининского р-на Горьковской области. Призван Ветлужским РВК Горьковской области в октябре 1942 года, рядовой.

683. Скать Александр Федорович, 1919 г.р., уроженец с. Кротеновка Чутовского р-на Полтавской области УССР. Призван Чутовским РВК Полтавской области УССР в 1939 году, ст. сержант.

684. Скворцов Георгий Иванович, 1904 г.р., уроженец Мценского р-на Орловской области. Призван Кировским РВК г. Москвы в июле 1941 года, ст. сержант.

685. Скворцов Иван Владимирович, 1906 г.р., уроженец д. Луквино Рязанского р-на Рязанской области. Призван Рязанским РВК Рязанской области в 1941 году, мл. сержант.

686. Скоропадский Иван Ефимович, 1911 г.р., уроженец г. Глухов Сумской области УССР. Призван Глуховским РВК Сумской области УССР 08.07.1941 года, рядовой.

687. Скринский Виктор Викентьевич, 1919 г.р., уроженец г. Петергоф Ленинградской области. Призван Петергофским ГВК Ленинградской области в июне 1941 года, мл. сержант.

688. Скринько Иван Семенович, 1919 г.р., уроженец ст. Львовская Северского р-на Краснодарского края. Призван Андреевским РВК г. Ростов-на-Дону в 1939 году, ст. сержант.

689. Скрыпников Гавриил Ананьевич, 1906 г.р., уроженец с. Богородское Развиленского р-на Ростовской области. Призван Целинским РВК Ростовской области 01.07.1941 года, мл. сержант.

690. Слатин Степан Тихонович, 1917 г.р., уроженец п. Гусиное Бухтарминского р-на Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Призван Карагандинским ГВК, г. Караганды Казахской ССР в 1941 году, ефрейтор.

691. Сливницин Василий Михайлович, 1921 г.р. Призван Кильмезским РВК Кировской области, даты призыва нет, рядовой.

692. Случевский Иван Павлович, 1913 г.р. Призван Ивановским РВК Краснодарского края в октябре 1941 года, мл. сержант. Погиб 13.05.1943 года. Выписка из журнала боевых действий: «Во взводе управления полка от разрыва вражеского снаряда убит гв. мл. сержант Случевский Иван Павлович. Случевский похоронен с воинскими почестями».

693. Слюсарев Алексей Степанович, 1906 г.р., уроженец ст. Мечетенская Мечетенского р-на Ростовской области. Призван Павловским РВК Краснодарского края 20.08.1941 года, мл. сержант.

694.Смирнов Андрей Дмитриевич, 1901 г.р., уроженец д. Ново-Черкасово Коробовского (1985 год - Шатурского) р-на Московской области. Призван Коробовским РВК Московской области в сентябре 1941 года, мл. сержант.

695. Смирнов Геннадий Александрович, 1925 г.р. Призван Рыбинским РВК Ярославской области в ноябре 1942 года, рядовой.

696. Смирнов Евгений Никанорович, 1918 г.р. Призван Сталинским РВК г. Кирова 18.07.1944 года, сержант.

697. Смирнов Иван Абрамович, 1922 г.р., уроженец д. Петровка Подберезинского р-на Великолукской области. Призван Плоскошским РВК Калининской области в 1941 году, ст. лейтенант.

698. Смирнов Николай Александрович, 1924 г.р. Призван Сокольническим РВК г. Москвы 14.05.1942 года, рядовой.

699. Смуров Дмитрий Иванович, 1908 г.р., уроженец д. Хотилово Можайского р-на Московской области. Призван Можайским РВК Московской области в 1941 году, сержант.

700. Смыслов Анатолий Леонидович, 1910 г.р., уроженец г. Муром Владимирской области. Призван Муромским РВК Горьковской области 13.08.1941 года, ст. сержант.

701. Снытин Тимофей Иванович, 1907 г.р. Призван Рославльским РВК Смоленской области в 1931 году, майор.

702. Соколов Василий Семенович, 1910 г.р., уроженец с. Фомкино Шаховского р-на Московской области. Призван Шаховским РВК Московской области 15.07.1941 года, рядовой. Погиб 18.01.1945 года в Восточной Пруссии. Похоронен: Калининградская область, Нестеровский гор. округ, п. Ватутино.

703. Соколов Николай Павлович, 1924 г.р., уроженец д. Александровка Калининского р-на Горьковской области. Призван Ветлужским РВК Горьковской области 28.10.1942 года, рядовой.

704. Солдатов Александр Георгиевич, 1912 г.р. Призван Краснобаковским РВК Горьковской области в июле 1941 года, рядовой.

705. Соловьев Иван Федорович, 1918 г.р., уроженец д. Кротово Вешкаймского р-на Ульяновской области. Призван Вешкаймским РВК Ульяновской области в октябре 1940 года, рядовой.

706. Солоненцев Сергей Алексеевич, 1912 г.р. Призван Выгоничским РВК Орловской области в июне 1941 года, рядовой.

707. Сомов Алексей Михайлович, 1919 г.р. Призван Козловским РВК Воронежской области 15.10.1939 года, сержант.

708. Сорокин Василий Иванович, 1905 г.р., уроженец д. Лисцово Волоколамского р-на Московской области. Призван Москворецким РВК г. Москвы 23.06.1941 года, лейтенант.

709. Сорокин Михаил Петрович, 1924 г.р., уроженец с. Скрябино Саранского р-на Мордовской АССР. Призван Саранским РВК Мордовской АССР в августе 1942 года, рядовой.

710. Сорокин Петр Александрович, 1914 г.р., уроженец с. Кадницы Работкинского (1985 год - Кстовского) р-на Горьковской области. Призван Кунцевским РВК Московской области в 1937 году, майор.

711. Спиридонов Степан Иванович, 1904 г.р., уроженец с. Липовка Талызинского р-на Горьковской области. Призван Теплостанским РВК Горьковской области в декабре 1941 года, рядовой.

712. Станишевский Николай Антонович, 1918 г.р., уроженец с. Теперивка Деражнянского р-на Хмельницкой области УССР. Призван Деражнянским РВК Каменец-Подольской области УССР в 1938 году, ст. лейтенант.

713. Стародубов Алексей Дмитриевич, 1912 г.р., уроженец Ракшинского р-на Тамбовской области. Призван Ракшинским РВК Тамбовской области 01.09.1941 года, рядовой.

714. Степанов Василий Степанович, 1911 г.р. Призван Пожеревицким РВК Ленинградской области в июне 1941 года, рядовой.

715. Степанов Григорий Александрович, 1912 г.р., уроженец г. Бежецк Калининской области. Призван Бежецким РВК Калининской области 15.09.1932 года, капитан.

716. Степанов Леонид Степанович, 1923 г.р. Призван Больше-Сосновским РВК Молотовской области 16.12.1941 года, рядовой.

717. Степанов Петр Алексеевич, 1913 г.р. Призван Добринским РВК Воронежской области 21.06.1941 года, мл. сержант.

718. Степура Виктор Иванович, 1920 г.р., уроженец г. Краснодара. Призван Краснодарским РВК г. Краснодара в сентябре 1940 года, рядовой.

719. Стогов Александр Васильевич, 1922 г.р., уроженец д. Дорохово Верейского р-на Московской области. Призван Верейским РВК Московской области 29.05.1941 года, ст. сержант.

720. Стогов Алексей Васильевич, 1922 г.р. Призван Боровским РВК Московской области в мае 1941 года, ст. сержант.

721. Стрелков Николай Николаевич, 1925 г.р., уроженец г. Кондрово, (ул. Пушкина, 9 - 9)

Смоленской области. Призван Сталинским РВК г. Куйбышева 25.04.1942 года, рядовой.

722. Стученков Сергей Иванович, 1916 г.р., уроженец д. Северово Подольского р-на Московской области. Призван Подольским РВК Московской области 03.07.1941 года, старшина.

723. Стягликов Анатолий Федорович, 1923 г.р. Призван Смоленским РВК Смоленской области в октябре 1943 года, рядовой.

724. Суборев Василий Лукич, 1918 г.р. Призван Суражским РВК Орловской области 15.12.1939 года, старшина.

725. Сугира Василий Константинович, 1921 г.р., уроженец с. Яреничи Остропольского р-на Каменец-Подольской области УССР. Призван Барановским РВК Житомирской области УССР 06.10.1940 года, сержант.

726. Судовцев Георгий Митрофанович, 1916 г.р. Призван Подольским РВК Московской области в 1941 году, сержант.

727. Суровых Иван Александрович, 1918 г.р., уроженец д. Полибино Березовского р-на Рязанской области (1985 год - Липецкая область, Данковский р-н, с. Полибино). Призван Октябрьским РВК Рязанской области в июне 1941 года, мл. сержант.

728. Сутягин Николай Константинович, 1915 г.р. Призван Тракторозаводским РВК г. Челябинска 04.07.1941 года, мл. сержант. Погиб 09.07.1942 года. Выписка из журнала боевых действий: «Даны залпы: 25ГМД по н/п Уланово, … по высоте с отметкой 249.5. Во время этой операции был убит водитель боевой установки 25ГМД гв. мл. сержант Сутягин Николай Константинович».

729. Сухарский Савва Иванович, 1920 г.р., уроженец с. Иванковцы Сатановского р-на Каменец-Подольской области УССР. Призван Сатановским РВК Каменец-Подольской области УССР 10.10.1939 года, старшина.

730. Сухоруков Алексей Михайлович, 1913 г.р., уроженец с. Барневка Батуринского р-на Курганской области. Призван Шадринским РВК Курганской области в декабре 1942 года, рядовой.

731. Сухоруков Глеб Васильевич, 1924 г.р., уроженец д. Золотемово Зубцовского р-на Калининской области (возможно, проживал: г. Ленинград, ул. Дмитровская, 4). Призван Ряжским РВК Рязанской области в мае 1942 года, рядовой.

732. Сыров Николай Васильевич, 1914 г.р., уроженец с. Абрамово Гжатского р-на Смоленской области. Призван Ленинский РВК г. Москвы 23.06.1941 года, рядовой.

733. Сычев Александр Степанович, 1902 г.р., уроженец д. Лобаново Судогодского р-на Владимирской области. Призван Судогодским РВК Ивановской области, даты призыва нет, рядовой.

734. Сюзев Михаил Григорьевич, 1923 г.р., уроженец г. Златоуст. Призван Златоустовским РВК Челябинской области 09.03.1942 года, сержант.

735. Сячин Петр Иванович, 1925 г.р. уроженец с. Вихляевка Байчуровского р-на Воронежской области. Призван Байчуровским РВК Воронежской области в 1943 году, рядовой.

736. Тагачин Константин Семенович, 1916 г.р., уроженец с. Чиганары Ядринского р-на Чувашской АССР. Призван Ядринским РВК Чувашской АССР в июле 1941 года, рядовой.

737. Тамарин Семен Михайлович, 1912 г.р., уроженец г. Климовичи БССР. Призван Фрунзенским РВК г. Москвы в 1940 году, лейтенант.

738. Танайлов Петр Павлович, 1921 г.р., уроженец с. Дельная Дубрава Лямского р-на Тамбовской области. Призван Красногвардейским РВК г. Москвы 27.09.1940 года, сержант.

739. Тарасов Павел Павлович, 1910 г.р. Призван Елатомским РВК Рязанской области 02.07.1941 года, рядовой.

740. Ташлыков Дмитрий Алексеевич, 1914 г.р., уроженец д. Козаковка Усть-Ишимского р-на Омской области. Призван Усть-Ишимским РВК Омской области в августе 1941 года, рядовой. Погиб 18.01.1945 года в Восточной Пруссии. Похоронен: Калининградская область, Краснознаменный городской округ, п. Весново.

741. Тебляшкин Тихон Никифорович, 1923 г.р. Призван Сухоложским РВК Свердловской области 08.01.1942 года, рядовой.

742. Тельманов Николай Лукич, 1924 г.р., уроженец с. Черноборье Косулинского р-на Челябинской области. Призван Куртамышским РВК Челябинской области 21.05.1942 года, мл. сержант.

743. Терехин Илья Николаевич, 1903 г.р., уроженец Балтайского р-на Саратовской области. Призван Павлово-Посадским РВК Московской области в 1941 году, рядовой.

744. Терехов Борис Абрамович, 1902 г.р. Призван Малоярославским РВК Московской области в июне 1941 года, сержант.

745. Тимонин Михаил Иванович, 1907 г.р., уроженец д. Махровка Борисоглебского р-на Воронежской области. Призван Артемовским ГВК Приморского края в марте 1942 года, сержант.

746. Тимофеев Василий Степанович, 1912 г.р., уроженец с. Перекоп Ершовского р-на Саратовской области. Призван Ершовским РВК Саратовской области в сентябре 1941 года, рядовой.

747. Тимофеев Георгий Трофимович, 1913 г.р., уроженец ст. Михайловка Ворошиловского р-на Ставропольского края. Призван Ворошиловским РВК Ставропольского края 22.06.1941 года, капитан.

748. Тимофеев Тимофей Дмитриевич, 1907 г.р., уроженец с. Воронцово Сердопского р-на Саратовской области. Призван Юрьев-Польским РВК Ивановской области в июле 1941 года, рядовой.

749. Тимошкин Петр Николаевич, 1908 г.р., уроженец с. Мельцаны Мельцанского р-на Мордовской АССР. Призван Мельцанским РВК Мордовской АССР в июле 1941 года, сержант.

750. Тисков Александр Александрович, 1919 г.р., уроженец д. Абананово Череповецкого р-на Вологодской области. Призван Черновицким РВК Черновицкой области УССР в ноябре 1939 года, сержант.

751. Титаренко Иван Матвеевич, 1919 г.р. Призван Макеевским РВК Сталинской области УССР в 1939 году, старшина.

752. Тихонов Василий Карпович, 1904 г.р. Призван Пестречинским РВК Татарской АССР в апреле 1942 года, мл. сержант.

753. Тишин Яков Павлович, 1912 г.р. Призван Рубцовским РВК Алтайского края в мае 1941 года, рядовой.

754. Топчин Сергей Александрович, 1910 г.р., уроженец д. Мучихино Мгинского р-на Ленинградской области. Призван Тюменским РВК Омской области в марте 1942 года, рядовой.

755. Треба Григорий Антонович, 1910 г.р. Призван Витебским ГВК г. Витебска БССР в 1941 году, рядовой.

756. Трегубов Константин Дмитриевич, 1906 г.р., уроженец сл. Еленово Михайловского р-на Воронежской области. Призван Михайловским РВК Воронежской области в августе 1941 года, старшина.

757. Третьяков Дмитрий Григорьевич, 1903 г.р., уроженец с. Малинки Октябрьского р-на Рязанской области. Призван Октябрьским РВК Рязанской области в 1941 году, сержант.

758. Третьяков Тимофей Арсентьевич, 1918 г.р., уроженец с. Рахмановка Вадинского р-на Пензенской области. Призван Вадинским РВК Пензенской области в 1938 году, капитан.

759. Трифонов Анатолий Владимирович, 1917 г.р., уроженец д. Троице-Сельцо Краснополянского р-на Московской области. Призван Мытищинским РВК Московской области 07.07.1941 года, рядовой.

760. Троценко Иван Захарович, 1916 г.р. Призван Хорольским РВК Приморского края в июне 1941 года, рядовой.

761. Трубин Федор Григорьевич, 1911 г.р., уроженец с. Алексеевка Сорочинского р-на Чкаловской области. Призван Меховским РВК Витебской области БССР в июне 1941 года, ст. сержант.

762. Трубчик Михаил Кондратьевич, 1914 г.р. Призван Бежецким РВК Калининской области 06.08.1942 года, рядовой.

763. Тумаков Николай Васильевич, 1904 г.р., уроженец с. Марьино Антроповского р-на Ярославской области. Призван Галичским РВК Ярославской области, мл. сержант. Погиб 21.10.1944 в Восточной Пруссии. Похоронен: Калининградская область, Нестеровский городской округ, п. Бабушкино.

764. Туманов Иван Степанович, 1912 г.р. Призван Никологорским РВК Ивановской области 12.07.1941 года, ст. сержант.

765. Тупицин Григорий Андреевич, 1914 г.р., уроженец с. Рождественского Должанского р-на Орловской области. Призван Должанским РВК Орловской области в феврале 1942 года, рядовой.

766. Турусов Семен Павлович, 1909 г.р., уроженец с. Хрипуново Ардатовского р-на Горьковской области. Призван Ардатовским РВК Горьковской области в июле 1941 года, сержант.

767. Тычков Павел Лаврентьевич, 1915 г.р., уроженец с. Воронцовка Новобурасского р-на Саратовской области. Призван Новобурасским РВК Саратовской области в октябре 1941 года, рядовой.

768. Тюрин Иван Сергеевич, 1924 г.р. Призван Михневским РВК Московской области 10.08.1942 года, мл. сержант.

769. Тютюнников Василий Павлович, 1911 г.р., уроженец г. Алма-Ата. Призван Сталинским РВК г. Алма-Аты Казахской ССР в августе 1941 года, мл. сержант.

770. Тютюнов Михаил Васильевич, 1912 г.р., уроженец д. Раково Томаровского р-на Курской области. Призван Кировским РВК г. Хабаровска в июле 1941 года, рядовой.

771. Ударцев Григорий Николаевич, 1919 г.р., уроженец д. Жиряки Армизонского р-на Тюменской области. Призван Армизонским РВК Тюменской области в сентябре 1939 года, рядовой.

772. Урюпов Степан Никитович, 1908 г.р., уроженец с. Апраксино Большеболдинского р-на Горьковской области. Призван Свердловским РВК г. Горького в июне 1941 года, рядовой.

773. Уставицкий Максим Павлович, 1914 г.р., уроженец ст. Павленково Белолуцкого р-на Ворошиловградской области УССР. Призван Калмыцким РВК Ростовской области 25.03.1943 года, ст. сержант.

774. Устинов Сергей Федотович, 1905 г.р., уроженец д. Головино Каширского р-на Московской области. Призван Каширским РВК Московской области в январе 1942 года, ст. сержант.

775. Уфимцев Евстигней Иванович, 1904 г.р., уроженец с. Житниково Чашинского р-на Курганской области. Призван Чашинским РВК Курганской области в июне 1941 года, рядовой.

776. Ушаков Александр Григорьевич, 1911 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Калининским РВК г. Московской области в 1941 году, сержант.

777. Фарафонтов Павел Иванович, 1914 г.р., уроженец г. Куйбышева. Призван Пролетарский РВК г. Куйбышева 24.06.1941 года, мл. сержант.

778. Фахурдинов Сафар Минатьевич, 1912 г.р., уроженец д. Ст. Шаймурзино Буденновского р-на Татарской АССР. Призван Буденовским РВК Татарской АССР в июне 1941 года, рядовой.

779. Федарков Василий Андреевич, 1910 г.р. Призван Суземским РВК Орловской области в 1941 году, рядовой.

780. Федоров Алексей Иванович, 1903 г.р., уроженец д. Новошино Лотошинского р-на Московской области. Призван Константиновским РВК Московской области в августе 1941 года, сержант.

781. Федоров Сергей Дмитриевич, 1923 г.р., уроженец с. Индуховка Лысогорского р-на Таллиннской области Эстонской ССР. Призван Лысогорским РВК Тамбовской области в ноябре 1942 года, военфельдшер.

782. Федосов Евдоким Иванович, 1916 г.р., уроженец д. Лавки Дубровенского р-на Витебской области БССР. Призван Дубровненским РВК Витебской области БССР 26.05.1937 года, ст. сержант.

783.Федотов Алексей Петрович, 1922 г.р., уроженец г. Тейково Ивановской области. Призван Тейковским РВК Ивановской области в октябре 1940 года, ст. лейтенант интендантской службы.

784. Федотов Василий Егорович, 1919 г.р., уроженец д. Горново Меховского р-на Витебской области БССР. Призван Меховским РВК Витебской области БССР в октябре 1939 года, рядовой.

785. Федотов Григорий Иванович, 1923 г.р., уроженец д. Яготово Дзержинского р-на Омской области. Призван Дзержинским РВК Омской области 26.03.1942 года, рядовой.

786. Федотов Константин Константинович, 1916 г.р., уроженец д. Гаврилищево Арефинского р-на Ярославской области. Призван Арефинским РВК Ярославской области в сентябре 1941 года, ст. лейтенант.

787. Федулаев Дмитрий Петрович, 1904 г.р., уроженец д. Малинино Михайловского р-на Московской области. Призван Таганским РВК г. Москвы 19.10.1941 года, мл. сержант.

788. Федулов Дмитрий Иванович, 1909 г.р. Призван Каширским ГВК Московской области в ноябре 1941 года, рядовой.

789. Федутинов Василий Григорьевич, 1918 г.р., уроженец д. Веревкино Кораблинского р-на Рязанской области. Призван Кораблинским РВК Рязанской области 22.06.1941 года, мл. сержант.

790. Федюков Иван Михайлович, 1901 г.р., уроженец с. Егоркино Октябрьского р-на Татарской АССР. Призван Октябрьским РВК Татарской АССР 25.08.1941 года, рядовой.

791. Феофилактов Тимофей Иванович, 1924 г.р. Призван Юкаменским РВК Удмуртской АССР в декабре 1942 года, рядовой. Погиб 26.05.1944 года. Выписка из журнала боевых действий: «Смертью храбрых пал на поле боя телефонист 25ГМД гв. рядовой Феофилактов Тимофей Иванович».

792. Филатов Сергей Егорович, 1907 г.р., уроженец с. Кораблино Рязанской области. Призван Рязанским РВК Рязанской области в 1941 году, сержант.

793. Филирнов Тимофей Федорович, 1909 г.р., уроженец г. Юхнова Смоленской области. Призван Резинокомбинатским РВК г. Ярославля в июле 1941 года, рядовой.

794. Филякин Петр Иванович, 1912 г.р., уроженец с. Верхозим Камешкирского р-на Пензенской области. Призван Камешкирским РВК Пензенской области в июле 1941 года, сержант.

795. Финогенов Петр Дмитриевич, 1914 г.р., уроженец д. Воронино Коробовского р-на Московской области. Призван Коробовским РВК Московской области 18.07.1941 года, ефрейтор.

796. Фоломкин Илларион Григорьевич, 1906 г.р. Призван Рязанским РВК Рязанской области 22.06.1941 года, рядовой.

797. Фомин Иван Васильевич, 1915 г.р., уроженец с. Барнуково Бутурлинского р-на Горьковской области. Призван Бутурлинским РВК Горьковской области в июле 1941 года, сержант.

798. Фомин Николай Федорович, 1923 г.р., уроженец с. Н-Аракчеево Краснослободского р-на Мордовской АССР. Призван Кочкарским РВК Челябинской области в августе 1942 года, мл. сержант.

799. Фомичев Андрей Васильевич, 1917 г.р., уроженец с. Серебряковка Екатериновского р-на Саратовской области. Призван Екатериновским РВК Саратовской области в июне 1941 года, рядовой.

800. Фошин Федор Никитович, 1917 г.р., уроженец г. Саранска Мордовской АССР. Призван Лямбирским РВК Мордовской АССР 11.07.1941 года, ст. сержант.

801. Французов Николай Егорович, 1916 г.р. Призван Сталинским РВК г. Уфы Башкирской АССР в декабре 1941 года, рядовой.

802. Фролов Павел Яковлевич, 1914 г.р., уроженец г. Ярославля. Призван Касимовским РВК Рязанской области в июле 1941 года, ефрейтор.

803. Фурсевич Василий Ильич, 1906 г.р. Призван Борисовским РВК Минской области БССР в июне 1944 года, рядовой.

804. Хартов Дмитрий Павлович, 1923 г.р., уроженец Дрибинского р-на Витебской области БССР. Призван Дрибинским РВК Могилевской области БССР 12.07.1941 года, рядовой.

805. Хасанов Шарифур, 1924 г.р. Призван Увинским РВК Удмуртской АССР в августе 1942 года, рядовой.

806. Хисамутдинов Абдул Гилязович, 1910 г.р. Призван Стерлитамакским РВК Башкирской АССР 22.06.1941 года, рядовой.

807. Хлопцев Борис Яковлевич, 1917 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Советским РВК г. Москвы в июне 1941 года, рядовой.

808. Хлуднев Констант Григорьевич, 1911 г.р. Призван Советским РВК г. Москвы в июле 1941 года, мл. лейтенант. Погиб 16.05.1942 года. Выписка из журнала боевых действий: «25ГМД занял ОП у Зайцево 2е. Убит командир огневого взвода 25ГМД мл. лейтенант Хлуднев Констант Григорьевич».

809. Ходин Петр Григорьевич, 1923 г.р., уроженец д. Матвеевка Михневского р-на Московской области. Призван Сокольническим РВК г. Москвы в июне 1941 года, лейтенант.

810. Хоменко Николай Исаакович, 1914 г.р., уроженец с. Песоцкое Козелецкого р-на Черниговской области УССР. Призван Козелецким РВК Черниговской области Украинской ССР 25.06.1941 года, рядовой.

811. Хорольский Василий Михайлович, 1921 г.р., уроженец ст. Воровсколесская Курсавского р-на Ставропольского края. Призван Курсавским РВК Ставропольского края в декабре 1939 года, рядовой.

812. Хромов Борис Павлович, 15.04.1911, уроженец д. Варановская Вельского р-на Архангельской области. Призван Кировским РВК г. Иваново 28.06.1941 года, ст. лейтенант.

813. Худяков Егор Михайлович, 1910 г.р., уроженец с. Бычки Сараевского р-на Рязанской области. Призван Кунцевским РВК Московской области в 1941 году, рядовой.

814. Царапкин Виктор Сергеевич, 1922 г.р., уроженец д. Бобошино Константиновского р-на Московской области. Призван Константиновским РВК Московской области в августе 1941 года, лейтенант.

815. Царьков Евгений Александрович, 1911 г.р. Призван Сокольническим РВК г. Москвы в июне 1941 года, рядовой.

816. Цветков Петр Матвеевич, 1910 г.р., уроженец г. Москвы. Призван Ленинским РВК г. Москвы в 1941 году, лейтенант. Погиб 17.01.1945 года в Восточной Пруссии. Похоронен: Калининградская область, Краснознаменный городской округ, п. Весново, ул. Гусева.

817. Цобенко Иван Сергеевич, 1923 г.р., уроженец с. Октябрьское Сузакского р-на Ошской области Киргизской ССР. Призван Джалал-Абадским ГВК Киргизской ССР в августе 1942 года, рядовой.

818. Чекрыгин Дмитрий Евгеньевич, 1920 г.р., уроженец д. Прослище Дорогобужского р-на Смоленской области. Призван Дорогобужским РВК Смоленской области в сентябре 1938 года, ст. лейтенант.

819. Чепакин Павел Павлович, 1925 г.р., уроженец г. Ижевск Удмуртской АССР. Призван Увинским РВК Удмуртской АССР 17.05.1943 года, рядовой.

820. Черемухин Петр Афанасьевич, 1904 г.р. Призван Лысьвенским РВК Молотовской области в июле 1941 года, рядовой.

821. Чернов Дмитрий Антонович, 1905 г.р., уроженец Лебедянского р-на Рязанской области. Призван Лебедянским РВК Рязанской области в ноябре 1941 года, рядовой.

822. Чернышев Василий Кириллович, 1911 г.р. Призван Ухтомским РВК Московской области в августе 1941 года, рядовой.

823. Чернышев Иван Петрович, 1922 г.р., уроженец с. Плоская Вершина Талицкого р-на Воронежской области. Призван Панинским РВК Воронежской области 22.09.1941 года, рядовой.

824. Черняев Юрий Иванович, 1920 г.р., уроженец г. Шадринск Курганской области. Призван Шадринским РВК Курганской области в сентябре 1939 года, ст. лейтенант.

825. Чеснов Федор Андреевич, 1910 г.р. Призван Тамбовским ГВК г. Тамбова 24.06.1941 года, старшина.

826. Чибисков Трифон Васильевич, 1912 г.р., уроженец с. Мордвиново Ухоловского р-на Рязанской области. Призван Пролетарским РВК г. Москвы 06.08.1941 года, сержант.

827. Чижов Иван Васильевич, 1914 г.р., уроженец ст. Шкуринская Кущевского р-на Северо-Кавказского края. Призван Джанкойским РВК Крымской АССР в июне 1941 года, ст. сержант.

828. Чиркунов Гавриил Тихонович, 1891 г.р., уроженец д. Тавиши Сандовского р-на Калининской области. Призван Сандовским РВК Калининской области 15.07.1941 года, рядовой.

829. Чулков Михаил Петрович, 1909 г.р. Призван Железнодорожным РВК г. Москвы 23.06.1941 года, ст. сержант.

830. Чурилов Петр Андреевич, 1914 г.р., уроженец ст. Баклановская Новоалександровского р-на Ставропольского края. Призван Рыбинским РВК Красноярского края 10.10.1941 года, ст. сержант.

831. Шабалкин Иван Федорович, 1922 г.р. Призван Кировским РВК г. Ленинграда в октябре 1941 года, рядовой.

833. Шавин Петр Петрович, 1900 г.р. Призван Спасским РВК Горьковской области, рядовой. Ранен 27.01.1945 года в Восточной Пруссии, умер от ран. Похоронен: Калининградская область, п. Озерки, ул. Почтовая.

833. Шаганов Михаил Гаврилович, 1920 г.р. Зачислен в Ленинградское артиллерийское училище в 1939 году. Кадровый офицер, ст. лейтенант.

834. Шадчин Михаил Андреевич, 1909 г.р., уроженец с. Городок Минусинского р-на Красноярского края. Призван Минусинским РВК Красноярского края в июле 1941 года, рядовой.

835. Шайфот Иосиф Григорьевич, 1924 г.р., уроженец г. Кировоград УССР. Призван Хабаровским ГВК Хабаровского края в октябре 1943 года, рядовой.

836. Шамков Андрей Тимофеевич, 1913 г.р. Призван Смоленским РВК Смоленской области в 1941 году, сержант.

837. Шаплин Петр Федорович, 1906 г.р., уроженец с. Митино-Враг Сечинского р-на Горьковской области. Призван Теплостанским РВК Горьковской области в 1941 году, майор.

838. Шапошник Иван Сергеевич, 1923 г.р. Призван Старо-Бешевским РВК Сталинской области УССР в 1941 году, лейтенант. Погиб 27.06.1944 года. Выписка из журнала боевых действий: «В боях по предотвращению прорыва немецких войск из окружения в районе н/п Песочня смертью храбрых пал начальник разведки 13ГМД гв. лейтенант Шапошник Иван Сергеевич».

839. Шапошников Георгий Иванович, 1915 г.р., уроженец г. Сталинграда. Призван Сталинградским ГВК г. Сталинграда в июне 1941 года, рядовой.

840. Шариков Петр Дмитриевич, 1914 г.р., уроженец г. Алма-Ата. Призван Сталинским РВК г. Алма-Аты Казахской ССР 25.08.1941 года, ефрейтор.

841. Шарипов Рамзи Мерзаевич, 1925 г.р., уроженец с. Барда Бардымского р-на Молотовской области. Призван Кировским РВК г. Молотов в январе 1943 года, рядовой.

842. Шарков Александр Павлович, 1921 г.р. Призван Старорусским РВК Ленинградской области в 1938 году, капитан.

843. Шаталов Михаил Николаевич, 1912 г.р., уроженец с. Поповка Старо-Юрьевского р-на Тамбовской области. Призван Мытищинским РВК Московской области в июне 1941 года, рядовой.

844. Шафранский Иван Иванович, 1912г.р., уроженец г. Могилев БССР. Призван Люберецким РВК Московской области в июле 1941 года, ст. сержант. Умер от болезни 22.01.1945 года в Восточной Пруссии. Похоронен: Калининградская область, Черняховский городской округ, п. Калиновка.

845. Шведов Михаил Алексеевич, 1913 г.р., уроженец д. Голяди Клинского р-на Московской области. Призван Клинским РВК Московской области 24.10.1941 года, рядовой.

846. Швецов Андрей Иванович, 1912 г.р. Призван Кагановичским ГВК г. Свердловска 29.06.1941 года, рядовой.

847. Шевченко Александр Михайлович, 1923 г.р., уроженец сл. Уразово Уразовского р-на Курской области. Призван Инзенским РВК, Куйбышевской области в сентябре 1942 года, ст. сержант.

848. Шевченко Михаил Алексеевич, 1907 г.р., уроженец с. Лопанка Целинского р-на Ростовской области. Призван Целинским РВК Ростовской области 01.07.1941 года, старшина.

849. Шелехов Виктор Михайлович, 1924 г.р., уроженец с. Торчино Суздальского р-на Владимирской области. Призван Суздальским РВК Владимирской области 12.08.1942 года, рядовой.

850. Шелехов Николай Александрович, 1923 г.р., уроженец Сосновского р-на Челябинской области. Призван Сосновским РВК Челябинской области в 1942 году, мл. сержант.

851. Шепарнев Павел Петрович, 1909 г.р., уроженец с. Тагин Малоархангельского р-на Орловской области. Призван Красногорским РВК Московской области в июне 1941 года, ст. лейтенант.

852. Шепатов Василий Карпович, 1908 г.р. Призван Октябрьский РВК г. Москвы в июне 1941 года, сержант.

853. Шестопалов Павел Дмитриевич, 1915 г.р. Призван Рождественско-Хавским РВК Воронежской области в июне 1941 года, сержант.

854. Шибаков Федор Дмитриевич, 1924 г.р., уроженец г. Куса Челябинской области. Призван Кусинским РВК Челябинской области в августе 1942 года, рядовой.

855. Шигин Андрей Васильевич, 1914 г.р., уроженец д. Полянки Ядринского р-на Чувашской АССР. Призван Ядринским РВК Чувашской АССР в июне 1941 года, рядовой.

856. Шило Виталий Викентьевич, 1909 г.р., уроженец г. Вильно. Призван Лопасненским РВК Московской области в октябре 1941 года, рядовой.

857. Шиляев Григорий Георгиевич, 1921 г.р. Призван Зуевским РВК Кировской области 20.09.1940 года, рядовой.

858. Широков Иван Иванович, 1917 г.р., уроженец с. Песочная Лолька Старосиндровского р-на Мордовской АССР. Призван Ардатовским РВК Мордовской АССР в июне 1941 года, сержант.

859. Шитиков Захар Петрович, 1910 г.р. Призван Красноармейским РВК г. Смоленска 08.07.1941 года, мл. сержант.

860. Шишкин Авраам Павлович, 1915 г.р. Призван Сормовским РВК г. Горького в 1941 году, ст. сержант.

861. Шишкин Петр Захарович, 1912 г.р., уроженец ст. Васюхинская Пластуновского р-на Краснодарского края. Призван Нефтегорским РВК Краснодарского края 03.07.1941 года, мл. сержант.

862. Шишкин Петр Сергеевич, 1914 г.р., уроженец д. Ишутино Высокиничского р-на Московской области. Призван Советским РВК г. Москвы 12.08.1941 года, рядовой.

863. Шмаров Иван Николаевич, 1905 г.р., уроженец с. Демьяново Кораблинского р-на Рязанской области. Призван Сасовским РВК Рязанской области 22.06.1941 года, мл. сержант.

864. Шпинюк Степан Павлович, 1922 г.р. Призван Винницким РВК Винницкой области УССР в ноябре 1940 года, сержант.

865. Шувалов Дмитрий Павлович, 1903 г.р., уроженец д. Крутая Кстовского р-на Горьковской области. Призван Кстовским РВК Горьковской области в августе 1941года, сержант.

866. Шукшин Иван Степанович, 1924 г.р., уроженец с. Байны Богдановичского р-на, Свердловской области. Призван Сухоложским РВК Свердловской области 15.08.1942 года, рядовой.

867. Шульженко Иван Данилович, 1919 г.р., уроженец ст. Хацепетовка Енакиевского р-на Сталинской области УССР. Призван Орджоникидзевским РВК Сталинской области УССР в сентябре 1939 года, старшина.

868. Шуминский Александр Егорович, 1919 г.р., уроженец д. М-Дятель Дубровенского р-на Витебской области БССР. Призван Дубровненским РВК Витебской области БССР в июне 1941 года, рядовой.

869. Шустов Анатолий Семенович, 1913 г.р., уроженец д. Тарантаево Южского р-на Ивановской области. Призван Южским РВК Ивановской области в июле 1941 года, сержант.

870. Шутеев Георгий Дмитриевич, 1902 г.р., уроженец д. Яблоня Сундырского р-на Чувашской АССР. Призван Сундырским РВК Чувашской АССР в январе 1942 года, рядовой.

871. Щеглов Максим Степанович, 1922 г.р., уроженец г. Кызыл Тувинского АО. Призван Минусинским РВК Красноярского края 03.08.1943 года, рядовой.

872. Щеголев Григорий Николаевич, 1912 г.р., уроженец д. Картяцево Козловского р-на Чувашской АССР. Призван Козловским РВК Чувашской АССР 23.07.1941 года, мл. сержант.

873. Щеклеев Григорий Дмитриевич, 1910 г.р., уроженец д. Ферш Нагайбакского р-на Челябинской области. Призван Учалинским РВК Башкирской АССР в сентябре 1941 года, рядовой.

874. Щелкунов Семен Андреевич, 1913 г.р. Призван Заволжским РВК г. Костромы в апреле 1942 года, сержант.

875. Щербаков Иван Прокофьевич, 1916 г.р., уроженец х. Баски Константиновского р-на Ростовской области. Кадровый военный РККА, призван в 1936 году, капитан.

876. Щербаков Михаил Евдокимович, 1916 г.р., уроженец Юхновского р-на Смоленской области. Призван Ступинским ГВК Московской области в 1940 году, ст. лейтенант.

877. Щербанов Борис Алексеевич, 1922 г.р. Призван Аткарским РВК Саратовской области в октябре 1941 года, мл. сержант.

878. Юдин Алексей Федорович, 1912 г.р., уроженец г. Уральск Западно-Казахстанской области Казахской ССР. Призван Гурьевским РВК Казахской ССР, даты призыва нет, рядовой.

879. Юношев Василий Георгиевич, 1923 г.р., уроженец ст. Червленная Шелковского р-на ЧИАССР. Призван Гудермесским РВК ЧИАССР в декабре 1941 года, лейтенант.

880. Юрченко Илья Денисович, 1905 г.р., уроженец с. Лихолитки Козелецкого р-на Черниговской области УССР. Призван Козелецким РВК Черниговской области УССР в июне 1941 года, рядовой.

881. Юрьев Василий Яковлевич, 1901 г.р. Призван Алешковским РВК Воронежской области в июле 1941 года, рядовой.

882. Юферов Николай Максимович, 1916 г.р. Призван Ленинским РВК г. Горького 08.07.1941 года, рядовой.

883. Юшин Иван Назарович, 1909 г.р., уроженец с. Подлесное Мервинского р-на Рязанской области. Призван Рязанским РВК Рязанской области 21.08.1941 года, рядовой.

884. Языджан Вартан Осипович, 1911 г.р. Призван Сочинским ГВК Краснодарского края в июне 1941 года, рядовой.

885. Якимычев Лаврентий Семенович, 1912 г.р. Призван Киевским РВК г. Москвы в сентябре 1941 года, рядовой. Погиб 22.07.1944 года. Выписка из журнала боевых действий: «При обстреле р-на ОП 2ГМД убит гв. рядовой Якимычев Лаврентий Семенович».

886. Яковлев Егор Владимирович, 1916 г.р., уроженец с. Ново-Никольское Октябрьского р-на Калининской области. Призван Октябрьским РВК Калининской области в июле 1941 года, мл. сержант.

887. Яманов Сергей Константинович, 1913 г.р., уроженец д. Малышево Рыбновского р-на Рязанской области. Призван Рязанским РВК Рязанской области 18.10.1941 года, рядовой.

888. Ямкин Федор Прокофьевич, 1907 г.р., уроженец с. Гирьял Буртинского р-на Чкаловской области. Призван Буртинским РВК Чкаловской области 08.09.1942 года, мл. сержант.

889. Ямпольский Анатолий Михайлович, 1915 г.р., уроженец г. Изюм Харьковской области УССР. Призван Изюмским РВК Харьковской области УССР в феврале 1938 года, старший политрук.

890. Янов Владимир Александрович, 1908г.р., уроженец г. Иваново. Призван Ивановский РВК Ивановской области в 1931 году, военный инженер 3 ранга.

891. Яньшин Алексей Иванович, 1918 г.р., уроженец с. Красный Рог Каширского р-на Воронежской области. Призван Комсомольским РВК Хабаровского края в 1938 году, капитан интендантской службы.

892. Ярмак Кирилл Григорьевич, 1909 г.р. Призван Прилукским РВК Черниговской области УССР 07.07.1941 года, сержант.

893. Яровицин Николай Александрович, 1920 г.р. Призван Борисоглебским РВК Ярославской области в ноябре 1940 года, мл. сержант.

894. Ярошенко Павел Гаврилович, 1922 г.р., уроженец с. Камыши Сумской области УССР. Призван в 1939 году, кадровый военный РККА, капитан.

895. Яшин Федор Андреевич, 1908 г.р., уроженец с. Ибердус Бельковского р-на Рязанской области. Призван Бельковским РВК Рязанской области в августе 1941 года, ст. сержант.