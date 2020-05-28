Русиновы из Михайловского

Но не только благодаря тому, что все торжественные мероприятия, поздравления ветеранов прошли совершенно особенным образом из-за тотальных мер самоограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В начале мая в ярославском издательстве «Факел» вышла особенная книга «Герои Ярославии». Ее уникальность в том, что о своих героях, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, рассказали их потомки – ярославцы.

- В нашей новой книге собраны истории ветеранов, чьи судьбы связаны с Ярославским муниципальным районом, - рассказала издатель Елена Батуева. - Рассказы о своих отцах, дедах и прадедах вместе с фотографиями их родственники присылали на сайт яргерои.рф, до сих пор там можно прочесть много интересного о ярославских воинах - солдатах и офицерах Великой Отечественной. Экземпляры сборника «Герои Ярославии» будут подарены ветеранам, труженикам тыла, участникам проекта.

Заслужили признание

Листая новую книгу, можно действительно узнать много нового о том, какие именно люди уходили защищать Родину из наших сел и деревень, колхозов и совхозов. Наряду с именами известными, прогремевшими на весь мир, такими, как Герой Советского Союза, маршал Советского Союза Федор Толбухин, или член партизанского отряда в Белоруссии, Герой Советского Союза, ярославна Елена Колесова - в сборнике «Герои Ярославии» можно прочесть рассказы о судьбах людей совсем простых, скромных, но заслуживающих признания и почтения, памяти на века не меньше, чем те, чьими именами названы улицы, проспекты, села и города. Таких, например, как братья Русиновы. Дочка одного из братьев - Наталья Русинова, увлеченный краевед, библиотекарь и директор музея ярославской средней школы № 17 бережно хранит историю своей семьи, пишет замечательные воспоминания о своих родных, вернувшихся и не вернувшихся с войны. Ее очерк стал одной из самых ярких глав нового сборника.

Из книги «Герои Ярославии»:

…Рядом со зданием администрации в поселке Михайловское Ярославского района стоит скорбный обелиск с именами погибших на фронтах Великой Отечественной войны жителей поселка. На одной из его сторон - три фамилии братьев Русиновых. Предки Русиновых - из графской усадьбы Мусиных-Пушкиных Иловны. Там родилась их мать - Агриппина Ивановна Маломахова (1888-1991). С братом и сестрой уехала на заработки в Ярославль. Служили с будущим мужем в усадьбе Павловское Норской волости Ярославского уезда (сейчас это Дзержинский район Ярославля) у жены богатого ярославского купца Николая Николаевича Вахрамеева. Агриппина - горничной, Павел Сергеевич - конюхом. Хозяева их и поженили. В Павловском появились на свет четыре сына и одна дочь Русиновых.

Старший в семье, Алексей, родился в 1914 году. По семейному преданию, сам хозяин Николай Николаевич стал крестным первого сына Русиновых, крестной была лучшая подруга Агриппины Липочка Куропаткова из Норского, тетя будущего Героя Советского Союза, также работавшая в усадьбе. В Павловском Русиновы встретили революцию, пережили мятеж, а в 1925 г. переехали в сельцо Михайловское Норской волости, вступив в совхоз. Многодетной семье вскоре дали полдома в сельце Харитоново в пяти километрах от Норского. Отец возил детей в Норскую школу-семилетку (сейчас средняя школа № 17 г. Ярославля) на лошадке, так же, как когда-то хозяйских сыновей в гимназию. Окончив семилетку, Алексей поступил в ремесленное училище при Ярославском автозаводе. Хорошо знал технику и вскоре был назначен главным механиком хозяйства.

Алексей Русинов, 1941 год. ФОТО из архива Н.Русиновой

Перед самой войной Алексей собрался жениться и со своей избранницей взять на воспитание младшего брата Петю, чтобы матери стало полегче. Им с невестой уже была выделена комнатка в «инженерском» доме. Но планам не суждено было сбыться. Повестка Алексею пришла в первые дни войны. Он подошел к единственной любимой сестренке, поцеловал ее и сказал: «Знаешь, малышка, наверное, мы больше не увидимся». Лида долго смотрела вслед брату, пожилые родители и младшие братишки остались у нее на руках.

Старший брат так и не узнал, что его брат Георгий пропал без вести в ноябре 1941 года. Вскоре пришло извещение и на Алексея. Член партии, командир отделения, старший сержант Алексей Павлович Русинов пропал без вести, по сведениям с сайта «Память народа», в декабре 1941-го, по другим данным - в феврале 1942 года под Калинином. Скорее всего, это декабрь. Калининская наступательная операция закончилась 7 января 1942 года. Начало зимы перевернуло ход битвы за Москву. В 1941 году Красная Армия начала наступать, хотя потери несла немалые. Кто выжил, вспоминал, что с самого начала наступления стоял сильный мороз – 30-33°. А с утра 8 декабря пошел сильный снег, который занес все тропы и дороги. Сколько же погибло чьих-то сынов и мужей в этой битве? Страшно представить, когда советских орудий было всего 1000 против 2200 орудий противника и всего 17 танков против 60.

На сайте «Память народа» есть сведения, что Георгий Павлович Русинов (1921 – 1941) пропал без вести в ноябре 1941 года. Выживший после кровавой мясорубки однополчанин рассказал, что помощник наводчика ефрейтор Русинов погиб под Белой Церковью. Был окружен, но не бросил орудия. Ему едва исполнилось двадцать лет. Вероятно, погиб он раньше, так как 26 сентября Киевская стратегическая оборонительная операция советских войск была закончена.

Поражение под Киевом стало тяжелым ударом для Красной Армии. По данным, опубликованным в 1993 году Генеральным штабом Вооруженных сил РФ, советские потери составили свыше 700 тысяч человек. Это самые крупные потери, когда-либо понесенные в одном сражении, за всю историю войны. Семья получила извещение: «Пропал без вести».

Солдатская каска под монументом

Наталья Александровна рассказала и о другом своем дяде - Сергее Павловиче, также не вернувшемся с войны.

- Зимой 1944 года в семью Русиновых пришла еще одна похоронка с уже знакомым текстом «пропал без вести». Сергей родился в совхозе Павловское 10 мая 1925 года. Вслед за братьями окончил Норскую школу. В январе 1943 года семнадцатилетним ушел добровольцем на фронт, - говорит она. - Провожала его юная невеста. И только в наши дни на сайте ОБД Мемориал обнаружены новые сведения. Строки «Информации из списков захоронения» сообщают две даты смерти: 1 января 1944 года и 4 февраля 1944 года. И место гибели. «Стрелок разведбатальона сержант Русинов погиб под деревней Мишурино Новосокольнического района Калининской области», а похоронен в деревне Климово того же района. Оказывается, в это место сносили останки погибших со всех окрестных деревень. Фотографии обелиска прислал местный краевед Юрий Алексеев, за что огромная ему благодарность от всей нашей семьи.

Александр Павлович Русинов. ФОТО из архива Н.Русиновой

В начале января 1944 года на территории Новосокольнического района шли упорные бои. Наконец 19 января противник был выбит с высоты. 4 февраля 94 гвардейский стрелковый полк 30-й гвардейской дивизии в очередной раз атаковал немецкие позиции. Погибли многие… Тела солдат еще долго находили по полям и перелескам. Местные жители хоронили их там, где застала бойцов смерть, отмечая могилки скромными деревянными крестами или просто деревянными колышками с надписями на досках. Когда встал вопрос о перезахоронении солдат из безымянных могил, местом общей братской могилы была выбрана деревня Климово, отошедшая к Псковской области. Перезахоронение происходило в 1947-1948 годах. Колхозники свозили останки воинов. Здесь же был похоронен стрелок 31-й отдельной гвардейской разведывательной роты, гвардии ефрейтор Сергей Русинов.

- В 1948 году на братской могиле был установлен скромный монумент - стела в виде красного знамени с солдатской каской под ним, - рассказывает Наталья Русинова. - Позже появилась железная ограда на кирпичных столбах. В 1956 году открыли и плиты с фамилиями 1004 погибших. Как жаль, что столько лет мы не знали об этом и не смогли навестить его могилу! А бабушка еще была жива. Пять лет назад была жива и его невеста, замуж она так и не вышла. С волнением услышав по телефону от сестры Сергея Лидии о месте захоронения жениха, долго плакала. Три раза приходили извещения о гибели братьев в дом Русиновых. Как же моя бабушка смогла вынести смерти детей? Она ждала писем, которые так редко доходили до маленького сельца Харитоново. Писем не осталось. Отданные в музей Михайловской школы военные треугольники и фотографии пропали во время перестройки, и только надпись на обелиске не дает угаснуть памяти… Какими они были, мои дяди? Двадцатисемилетний Алексей, так похожий на моего отца. Юные Георгий и Сергей, по возрасту годившиеся сейчас мне во внуки. Агриппина Ивановна Русинова, родившая двенадцать и воспитавшая до совершеннолетия восьмерых детей, после войны была удостоена звания и медали «Мать-героиня» Прожила моя бабушка более ста лет, скончалась в марте 1991 года. Вслед за ней в годы перестройки ушли еще четыре ее сына.

Из книги «Герои Ярославии»

С войны вернулись двое братьев Русиновых - Николай и Владимир. Николай служил в Литве шофером в отдельном батальоне связи, попал в немецкий плен. Русинову повезло. Пленных отправили не в концлагерь, а разобрали бауэры - зажиточные крестьяне. Узнав, что работник знает технику, хозяин дал ему грузовичок. Особо не издевался, не бил, только кормил работников плохо. Однажды Николай попытался бежать с несколькими пленными красноармейцами на машине, вот тогда бауэр их и наказал. О нем всю войну не было вестей. Только в 1946 г. вернулся домой. Освобождали их американцы; набирая бесплатную рабсилу для своей страны, запугивали расстрелами на родине. Николай наотрез отказался: «Лучше смерть на Родине, чем на чужбине». Начались проверки, допросы. Сумев доказать, что не предатель, худой, в чем душа держится, приехал домой. Работал, как и братья, шофером. Умер 8 июля 1992 г. Единственная его награда - орден Отечественной войны II степени, вручен в апреле 1985 года.

Николай Русинов. ФОТО из архива Н.Русиновой

Из всех братьев Русиновых военное счастье сопутствовало только Владимиру. Автомеханик 118-й отдельной танковой бригады артиллерийского полка, Владимир Павлович Русинов за рулем тягача с орудием проехал пол-Европы. За участие в боях под Воронежем, Орлом и Курском Владимир Павлович награжден медалью «За боевые заслуги» (1943 г.). За Великие Луки и Ригу в феврале 1944 г. отмечен медалью «За отвагу». В конце войны Владимир Русинов возил командование. Награжден еще одной медалью «За отвагу». В письмах домой мелькали названия городов - Сомбатель, Винер-Нойштадт, Секешфехервар… Победу встретил в небольшом городке под Веной. А потом была война с Японией.

Осталось несколько писем жене Августе из Маньчжурии. Воевал на американском «Студебекере». Умел с людьми ладить, даже с солдатами из штрафников находил общий язык. Очень трудно зиму в степи переносили; сильные морозы, голод. Солдатам выдали куртки на заячьем меху, но не очень-то они грели. Эту куртку он привез домой. Летом была страшная жара. В письмах Владимир беспокоился об отце. Павлу Сергеевичу было уже под семьдесят, последние годы болел. Кормили солдат в Маньчжурии мороженой картошкой, и чтобы как-то разнообразить пищу, они ходили в степь на охоту. Писал Владимир в одном из писем, что хорошо бы к осени вернуться да своей вкусной картошки поесть, мороженая надоела…

Однажды выводил из-под обстрела машину, миной выворотило булыжник, и его сильно ударило по голове, лежал в госпитале. Там, под Мукденом, и закончил войну Владимир. Только в октябре 1946 года сержант Русинов возвратился домой. Пришел с войны с больным желудком. Жена отпаивала отваром сахарной свеклы, потом козу завели. Вылечила. Владимир Павлович Русинов очень любил читать военные мемуары. Но сам, как и многие ветераны, не любил рассказывать о войне. Работал главным механиком. Умер 20 июля 1991 года.

Отважные братья и любимая сестренка

- Мой отец, Александр Павлович Русинов, встретил войну пятнадцатилетним подростком, - рассказывает Наталья Русинова. - В войну водил баржи от Рыбинска до Костромских лагерей. Стратегическим грузом была военная форма для курсантов. Жарким июлем 1942 года баржа села на мель на пересохшей Волге. Юного капитана взяли под стражу, но в Рыбинской тюрьме держали недолго. Приехала за ним на своем грузовичке сестра Лида с матерью, как увидели его, так и заплакали. Вывели Саньку чумазого, голодного, в какой-то старой фуфайке… Работал потом Санька в совхозе на тракторе.

В сентябре 1945 года Александра Русинова призвали в армию. Служил он в Калинине. Рассказывал, что на полевых занятиях в лагерях, копая траншеи, не раз натыкались на останки солдат. Где-то здесь погибли два его брата… От рядового дослужился до командира отделения пулеметчиков - зенитчиков. В армии подружился со спортом, побеждал в соревнованиях по разным видам. В 1950 году Александр пришел из армии, военкомат направил его на работу в Ярославский районный комитет ВЛКСМ инструктором физкультуры.

- Отец был среди первых во всех областных соревнованиях, в командных и личных, - вспоминает Наталья Русинова. - В совхозе «Освобождение» организовывал все спортивные мероприятия, участвовал сам. Он - первый тренер племянника Николая Владимировича Русинова, которого сегодня называют «легендой алтайского спорта». Затем работал в ярославской агрохимлаборатории в Михайловском водителем разных машин. Вел кружки в тире, играл на разных инструментах от гармошки до трубы. Собирал ребятишек со всей улицы и вел в лес «на охоту». А то посадит, кто уместится, в старенький синий «Москвич», и везет нас в Ярославль, Ростов, Карабиху, рассказывая историю этих мест. Последние годы работал в п. Норское в Ярославском по племенной работе. Он ушел из жизни последним из братьев, 28 июня 1997 года.

У Лидиной машины (справа налево) Лидия, Петр и Александр Русинов. ФОТО из архива Н.Русиновой

А девочка Лида, Лидия Павловна Белозерова (Русинова), любимая и единственная сестренка отважных братьев, в войну тоже успела хлебнуть лиха на трудовом фронте. Рыла окопы и укрепления за Волгой в лютые морозы 1941 года, затем выучилась на водителя и практически всю войну провела за рулем, выполняя ответственные задания по перевозке грузов, солдат, раненых партизан. Лиду наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а за медаль «За Победу над Германией» только расписалась, награда исчезла куда-то, неврученная.

- В 1965 году в Михайловском был возведен обелиск, - рассказывает Наталья Русинова. - И с тех пор каждое 9 мая все Русиновы - а это представители пяти семей, созданных оставшимися в живых братьями и сестрой, - возлагали венки к его подножию. Сейчас на вахте памяти остались только дети и внуки, но мы всегда будем помнить наших родных - победителей в Великой Отечественной войне.