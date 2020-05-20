Медведь, напавший на ярославца, мог сбежать из неволи

В Ярославле продолжают выяснять обстоятельства появления медведя на улицах города. На данный момент у специалистов департамента охраны окружающей среды и природопользования региона есть две версии случившегося. Первое предположение - косолапый жил в неволе, а потом каким-то образом сбежал с частной территории. В пользу этой версии говорит одно обстоятельство: у животного на задних лапах были немного сточены когти, что может говорить о жизни косолапого в вольере.

- По другой версии медведя отогнал взрослый самец в преддверии периода размножения, и меведь-пестун в поисках новой территории вышел на окраину города, - пояснил заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира ведомства Владимир Сафонов.

В Ярославле медведь объявился 18 мая. Ночью в Брагине он напал на мужчину, покусал его и сбежал. По следу косолапого пошли егеря: несколько часов дикий зверь ходил по границе с городом, явно не собираясь уходить в лес. Такое его поведение специалисты сочли неадекватным и приняли решение о ликвидации животного. Были опасения, что медведь вернется в Ярославль и тогда одними укусами дело может не ограничиться. Егеря не исключили и версию о бешенстве зверя, пробы были направлены на экспертизу.

Сотрудники департамента охраны окружающей среды еще раз напоминают: если вы заметили дикое животное в населенном пункте, немедленно о этом сообщите по телефонам горячих линий - (4852)78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66, либо в полицию по 102 или единому номеру телефона экстренных служб 112.