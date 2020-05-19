Хотел прийти снова. Медведя, напавшего в Ярославле на мужчину, убили егеря

Медведя, который ночью 18 мая покусал ярославца в Брагине, пришлось ликвидировать. После его выхода в город и нападения на человека, егеря установили за бурым наблюдение. И поведение его сочли неадекватным.

В течение 15 часов медведь бродил на границе с Ярославлем, не уходил в глубь леса, что по мнению специалистов не характерно для дикого зверя. Поэтому егеря и не исключили повторного визита дикого зверя в город, а это для ярославцев представляло большую опасность - дело могло закончиться не только укусами. Вес трехлетнего медведя составляет около 80 килограммов, когти - более четырех сантиметров, да и по своим физическим возможностям животное значительно превосходит по силе даже самого крепкого взрослого человека. Тем более, что не исключается и бешенство.

– Выход дикого зверя в город и нападение на человека без видимых причин уже само по себе неестественно для животного, возможно, имеет место заражения бешенством. Поэтому было принято решение применить оружие и отправить пробы, взятые у животного на экспертизу, – пояснил заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Специалисты еще раз напоминают: при встрече с обитателем леса, не надо к нему приближаться, это всегда риск. О появлении животного в населенном пункте следует незамедлительно сообщать по телефону горячих линий - (4852)78-61-62, 40-19-15, 8-920-142-30-66, либо в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.